Военное обозрение
Войти Регистрация

Схрон с боеприпасами и десятками килограммов взрывчатки обнаружен в ЛНР

6
Схрон с боеприпасами и десятками килограммов взрывчатки обнаружен в ЛНР

В Луганской Народной Республике обнаружен схрон с большим количеством боеприпасов и взрывчатых веществ. «Закладку» украинских войск выявили в селе Кудряшовка Кременского района республики сотрудники органов безопасности региона, проводившие оперативно-разыскные мероприятия на освобождённых территориях республики.


В схроне нашли танковые снаряды калибра 125 мм в количестве пяти штук, минометный снаряд калибра 120 мм, два осколочно-фугасных снаряда калибра 125 мм, а также взрывчатые вещества общей массой 306 килограммов в виде двухсот с лишним элементов динамической защиты 4С20U, которые производит Украина.

Оперативники выяснили, что тайник принадлежал украинскому гражданину, имя которого не называется. По данным следствия, он служил в украинской армии. Когда начиналась российская спецоперация на Украине, его часть находилась в окрестностях села Кудряшовка.

Как сообщают правоохранительные органы региона, на данный момент мероприятия по пресечению террористических актов и борьбе с незаконным оборотом оружия в ЛНР продолжаются.

Территория Луганской Народной Республики, в отличие от трёх других присоединённых к России регионов, почти полностью находится под российским контролем.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:11
    +1
    где взял? та знайшов 8(... зачем хранил? та рыбу глушить
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:24
      0
      Судя по тому, что было схоронено, он большой любитель рыбалки... надо было ему фильм смотреть "Пёс барбос и необыкновенный кросс"...
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:38
        0
        Ну как сказать....что бы в такой ситуации сделали спецслужбы....мне кажется, хотя я не специалист и могу ошибаться - сидели бы и ждали тех, кто за этим "складом" придет, что бы накрыть цепочку от тех, кто помогал террористам инфильтроваться, до самих исполнителей.
        А тут просто заявление в СМИ. Хотя, все возможно в нашей жизни.
  2. seamen2
    seamen2 Сегодня, 09:13
    +1
    снаряды забьют в пушку и вернут хозяину. с какого-нить раза да попадут.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 09:22
    0
    взрывчатые вещества общей массой 306 килограммов в виде двухсот с лишним элементов динамической защиты 4С20U, которые производит Украина.
    Это ВВ для ДЗ "Контакт-1" украинского производства
  4. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 09:45
    0
    Коллеги,насколько я понимаю: это все для диверсии припас куркуль