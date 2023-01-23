Схрон с боеприпасами и десятками килограммов взрывчатки обнаружен в ЛНР

В Луганской Народной Республике обнаружен схрон с большим количеством боеприпасов и взрывчатых веществ. «Закладку» украинских войск выявили в селе Кудряшовка Кременского района республики сотрудники органов безопасности региона, проводившие оперативно-разыскные мероприятия на освобождённых территориях республики.
В схроне нашли танковые снаряды калибра 125 мм в количестве пяти штук, минометный снаряд калибра 120 мм, два осколочно-фугасных снаряда калибра 125 мм, а также взрывчатые вещества общей массой 306 килограммов в виде двухсот с лишним элементов динамической защиты 4С20U, которые производит Украина.
Оперативники выяснили, что тайник принадлежал украинскому гражданину, имя которого не называется. По данным следствия, он служил в украинской армии. Когда начиналась российская спецоперация на Украине, его часть находилась в окрестностях села Кудряшовка.
Как сообщают правоохранительные органы региона, на данный момент мероприятия по пресечению террористических актов и борьбе с незаконным оборотом оружия в ЛНР продолжаются.
Территория Луганской Народной Республики, в отличие от трёх других присоединённых к России регионов, почти полностью находится под российским контролем.