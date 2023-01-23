Польский политолог Белень: Обещания Запада восстанавливать Украину принесут больше огорчений, чем пользы

Данные Западом киевскому режиму обещания посодействовать в восстановлении разрушенных объектов в действительности могут привести скорее к разочарованиям. Будет больше огорчений, чем пользы. Об этом пишет в издании Myśl Polska профессор Станислав Белень – известный польский политолог и специалист по российской политике.Как считает политолог, конфликт приведет к тому, что национальная идентичность украинских граждан получит такие основания как «обида, месть и реванш». Поэтому Украина станет очагом непрекращающегося конфликта. Ни сами украинские политики, ни их покровители на Западе не могут решать данную проблему.Кроме того, ввязываясь с украинский конфликт, пишет Белень, Польша поссорилась с Россией и обрекла себя на отсутствие экономических и торговых связей с Москвой, которые могли быть весьма выгодными. Что касается киевского режима, то Белень отметил, что он находится в сильной зависимости от США и НАТО. Фактически украинские власти продвигают чужие интересы. Это неизбежно отразится на общем состоянии и экономики, и политической жизни Украины.Восстановление украинской инфраструктуры обойдется в колоссальные деньги. Разумеется, Украина такими деньгами не обладает, будет ли их давать Россия – нет, только если в Киеве установится дружественный по отношению к Москве режим.Таким образом, уже сейчас действующие украинские власти стали заложниками ситуации и обязаны отрабатывать предоставляемые им Западом средства. Пока Запад заинтересован в конфликте Украины с Россией, он будет продолжаться, вне зависимости от вреда для самого украинского государства.