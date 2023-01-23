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Польский политолог Белень: Обещания Запада восстанавливать Украину принесут больше огорчений, чем пользы

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Польский политолог Белень: Обещания Запада восстанавливать Украину принесут больше огорчений, чем пользы

Данные Западом киевскому режиму обещания посодействовать в восстановлении разрушенных объектов в действительности могут привести скорее к разочарованиям. Будет больше огорчений, чем пользы. Об этом пишет в издании Myśl Polska профессор Станислав Белень – известный польский политолог и специалист по российской политике.


Как считает политолог, конфликт приведет к тому, что национальная идентичность украинских граждан получит такие основания как «обида, месть и реванш». Поэтому Украина станет очагом непрекращающегося конфликта. Ни сами украинские политики, ни их покровители на Западе не могут решать данную проблему.

Кроме того, ввязываясь с украинский конфликт, пишет Белень, Польша поссорилась с Россией и обрекла себя на отсутствие экономических и торговых связей с Москвой, которые могли быть весьма выгодными. Что касается киевского режима, то Белень отметил, что он находится в сильной зависимости от США и НАТО. Фактически украинские власти продвигают чужие интересы. Это неизбежно отразится на общем состоянии и экономики, и политической жизни Украины.

Восстановление украинской инфраструктуры обойдется в колоссальные деньги. Разумеется, Украина такими деньгами не обладает, будет ли их давать Россия – нет, только если в Киеве установится дружественный по отношению к Москве режим.

Таким образом, уже сейчас действующие украинские власти стали заложниками ситуации и обязаны отрабатывать предоставляемые им Западом средства. Пока Запад заинтересован в конфликте Украины с Россией, он будет продолжаться, вне зависимости от вреда для самого украинского государства.
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10 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:06
    +1
    из сзаканного этим Беленем вывод - Россия на верном пути, надо бомбить энергетику дальше и больше
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:11
      +1
      Цитата: ivan1979nkl
      Россия на верном пути, надо бомбить энергетику дальше и больше

      Уничтожение энергетической инфраструктуры это не сама цель, а лишь средство, с помощью которого, можно быстрей сломить сопротивление врага. После завершения СВО именно России придется это все восстанавливать, как минимум, на левобережной Украине.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:12
    +3
    Польский политолог Белень: Обещания Запада восстанавливать Украину принесут больше огорчений, чем пользы

    Вопросы, вопросы... хотя о восстановлении всего, много чего, на территориях, можно будет говорить, несколько потом. Сейчас не понятно, что, как и за кем оно будет, т. е. кому достанется все, в. т. ч. задача решения многих проблем.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:34
      +4
      Цитата: rocket757
      Вопросы, вопросы... хотя о восстановлении всего, много чего, на территориях, можно будет говорить, несколько потом.

      Сейчас разговоры о "восстановлении" идут только в контексте "отдайте Украине (хотя, по факту, совсем не ей) украденные у России 300 лярдов". Отсюда и разговоры про какое-то "восстановление".
      Пусть Запад сначала Ирак, Ливию и Югославию "восстановят" - а мы посмотрим...

      Представьте, Виктор.
      Приехал я с сыном на рыбалку, размотал-закинул удочки. Час сижу, два сижу - ни фига. Хоть бы какого-нибудь пескарика...
      Сын начинает канючить "Поехали в другое место", а я ему: "Разводи костёр, кипяти воду, начинай чистить картошку - сейчас уху варить будем". laughing
      Смешно? Мне тоже. А случай с "восстановлением Украины" - то же самое.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:07
        +2
        Заметно, загребущие грабки к чужому так и тянутся... что их может остановить???
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 10:14
          +1
          Цитата: rocket757
          Заметно, загребущие грабки к чужому так и тянутся... что их может остановить???

          Ну, чем... Известно - Победой. Они, кроме как "по зубам", ничего не понимают.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 10:53
            +1
            Понят, что любой компромисс, будет воспринято как отступление, проигрыш России...
            Только с победителем вынуждены считается все, это аксиома.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:18
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Смешно? Мне тоже. А случай с "восстановлением Украины" - то же самое.

        Смешно. Украина это как котёл в котором будут варить уху, вода кипит, а рыбы, картошки, луку нет. И как ни кипяти воду, уха не получится, так же и с "восстановлением Украины".
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:46
    +2
    конфликт приведет к тому, что национальная идентичность украинских граждан получит такие основания как «обида, месть и реванш».
    Идентичность польских граждан один в один, да и в Германии реваншистов хватает, как и в Финляндии, Японии.....
    Цитата: Zoldat_A
    Смешно? Мне тоже. А случай с "восстановлением Украины" - то же самое.

    Спасибо, смешно. feel Но еще и верно.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    0
    Правильно рассуждает польский профессор и про свою страну подметил верно. Кто из западных стран действительно, а тем более сейчас рискнет вкладываться в восстановление Украины и добровольно потерять свои вложения? Да ни кто. Но на словах все в "едином порыве за победу демократии..." и бла, бла.