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ВМС США собрались поднять затонувший в штате Вашингтон патрульный катер

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ВМС США собрались поднять затонувший в штате Вашингтон патрульный катер

Командование ВМС США изучает возможность подъема и восстановления патрульного катера, затонувшего в водах залива Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон 19 января. Катер патрулировал периметр военно-морской базы Китсап-Бангор в штате Вашингтон, когда ударился о гавань. В итоге катер ушел под воду. Трое моряков получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.


В командовании ВМС США отметили, что кроме троих раненых моряков, пострадавших военнослужащих, гражданских лиц и кораблей нет. Напомним, что военно-морская база Китсап-Бангор расположена в штате Вашингтон и обслуживает как подводные лодки, так и надводные корабли.

Американская пресса обращает внимание на участившиеся случаи столкновений кораблей ВМС США с другими кораблями и сооружениями. Например, в 2017 году корабль ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом, в результате чего погибли семь моряков. Недавно два корабля ВМС США чудом избежали столкновения при маневрировании в заливе Сан-Диего, а датское учебное парусное судно столкнулось с прибрежным боевым кораблем USS Minneapolis-St. Пол во время Недели флота, проходившей в Мэриленде.

Что касается перспектив восстановления патрульного катера, то они будут зависеть от того, когда флот решит поднять его. Пока командование ВМС не разглашает своих планов на данный счет, но утверждает, что работы по подъему и восстановлению катера будут проведены. Ничего не сообщается и о том, что все же послужило причиной столкновения – технические неполадки или отсутствие должного профессионализма управлявших патрульным катером военнослужащих.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Joshua Scott
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:20
    +1
    Ударился о ГАВАНЬ... это как, шо за гавань такая, о которую ударит я можно?
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:55
      +1
      Видимо, прочная такая, твёрдая очень гавань...
  2. AAC
    AAC Сегодня, 09:33
    +1
    В целом очень интересная новость в плане развития событий на театре СВО.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:35
    +1
    Экипж " Гавани" получил внеочередное повышение званий?
  4. solar
    solar Сегодня, 10:58
    0
    Автору на 23 февраля нужно в подарок вручить толковый словарь русского языка, чтобы у него катера об гавань не бились.:))
    Гавань (от нидерл. haven) — прибрежная часть водного пространства, используемая как место стоянки, ремонта или отстоя плавательных средств, часть акватории защищённого водоёма для безопасной стоянки кораблей и судов.