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Эммануэль Макрон назвал три условия, при которых Франция рассмотрит вопрос поставки на Украину танков Leclerc

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Эммануэль Макрон назвал три условия, при которых Франция рассмотрит вопрос поставки на Украину танков Leclerc

Франция пока не приняла никакого решения по возможной поставке танков Leclerc на Украину, но не исключает, что Киев все же получит какое-то количество французских весьма дорогостоящих машин. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.


Французский лидер в воскресенье провел встречу со своим немецким коллегой Олафом Шольцем, после чего на совместной пресс-конференции ответил на ряд вопросов, основная часть которых касалась Украины. Тему возможной поставки танков Киеву журналисты тоже не пропустили, поэтому и Макрону и Шольцу пришлось объяснять позиции своих стран в этом вопросе.

По словам Макрона, на данный момент Франция не приняла окончательного решения по танкам, но не исключает никаких вариантов в плане поставок вооружений на Украину. Так что танки AMX-56 Leclerc могут попасть на вооружение ВСУ, но только если при этом будет выполнено три условия: поставка танков не должна привести к эскалации конфликта, танки должны стать реальной и эффективной помощью Украине, а также передача ОБТ Leclerc не должна ослабить французскую армию.

Что касается танков Leclerc, я попросил министра обороны поработать над этим вопросом. Никакие варианты не исключаются

- заявил Макрон.

Между тем в Киеве заявляют, что в преддверии встречи министров стран НАТО на авиабазе "Рамштайн" Макрон пообещал поставить на Украину танки, однако в Париже подчеркнули, что речь шла о колесных танках AMX 10-RC, которые действительно прибудут на Украину в течение двух месяцев. В то же время в Минобороны Франции подтвердили, что рассматривают вариант и с танками AMX-56 Leclerc, но на быстрое решение Киеву рассчитывать не стоит.
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31 комментарий
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  1. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 09:16
    +5
    если при этом будет выполнено три условия: поставка танков не должна привести к эскалации конфликта, танки должны стать реальной и эффективной помощью Украине, а также передача ОБТ Leclerc не должна ослабить французскую армию.

    а Макрон хорош laughing железная отмазка от поставки Леклерков :)
    1. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 09:30
      +2
      Цитата: Ка-52
      железная отмазка от поставки Леклерков :)

      ставлю ящик коньяка, что к весне-началу лета поставит !
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 09:44
        +2
        Цитата: Тикси-3
        Цитата: Ка-52
        железная отмазка от поставки Леклерков :)

        ставлю ящик коньяка, что к весне-началу лета поставит !

        коньяк не из "пятёрочки" ?
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:45
      +3
      Цитата: Ка-52
      если при этом будет выполнено три условия: поставка танков не должна привести к эскалации конфликта, танки должны стать реальной и эффективной помощью Украине, а также передача ОБТ Leclerc не должна ослабить французскую армию.

      а Макрон хорош laughing железная отмазка от поставки Леклерков :)

      Да уж... В логике Макрону не откажешь. Наверное, "отца европейской логики" Аристотеля в оригинале читал - "я буду поливать костёр бензином, но главное - чтобы это не привело к глобальному пожару".

      Что за смесь отходов жизнедеятельности у него в голове?..
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:16
    +4
    .поставка танков не должна привести к эскалации конфликта,

    Он что вообще ду...ак, этот Макрон?)) Как можно поставить танки в зону интенсивных боевых действий и при этом, не перевести к эскалации?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 09:24
      +2
      Вот поэтому и нет танков, что условие невыполнимо. laughing Обещать - не значит жениться.
    2. Napayz
      Napayz Сегодня, 10:06
      0
      Думаю, что единственный вариант - непригодные ни для чего танки
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:17
    +3
    Эммануэль Макрон назвал три условия, при которых Франция рассмотрит вопрос поставки на Украину танков Leclerc
    Да ладно, три условия потом обрастут тридцати тремя нюансами!!! Так было раньше, так будет всегда!
    1. HAM
      HAM Сегодня, 09:23
      +2
      Не Макрон, а какой то "Шалтай-Болтай": шляется кругом,болтает обо всём-короче,каждой бочке затычка....при этом считает себя великим "миротворцем",хотя,по сути,является натуральным пакостником...
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:14
        +1
        На западе сейчас все как "шалтаи-болтаи", причём хлеще наших
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 10:14
      +1
      Как горят Абрамсы.
      Когда забыл закрыть заслонку. Подборка выгораний БК M-1 Abrams в результате поражения ракетами ПТРК , место действия Ирак-Йемен.


      https://ok.ru/video/4333163973248

      Видимо что-то вроде дали посмотреть, начал как змеюка хвостом бить стараясь удрать
      1. 28-й регион
        28-й регион Сегодня, 10:16
        0
        Хорошо горят. Никакие заслонки не помогли.
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:19
    +3
    там есть ещё условие: французы после немцев, немцы после американцев, а американцы не для того эту подставу лепили, чтобы самим засветиться во главе потерпевших. Вся тема с танками американцами мутилась чтобы сжечь в боях остатки советской брони, немецкую и французскую и бельгийскую и....после этого они прогнут большинство стран на покупку своего мусора бронированного...ничего личного...только бизнес...и кто получит ТЯО в Европе их это тоже не колышит.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:35
      +2
      немецкий Дедка переводит стрелки на французскую бабку... и т.д., добрались уже до европейских мышей, ходят по кругу, а украинская Репка так и сидит без сучасних танков и зброи
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:39
      0
      Цитата: Fisherman
      сжечь в боях остатки советской брони, немецкую и французскую и бельгийскую

      А бельгийцы, после освобождения Соледара, послали Зеленскому 3 000 тонн соли.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:17
        0
        Там, наверное, не в соли дело, а в том что её везли на грузовиках. Грузовики не вернут no
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:19
    +2
    но только если при этом будет выполнено три условия: поставка танков не должна привести к эскалации конфликта, танки должны стать реальной и эффективной помощью Украине, а также передача ОБТ Leclerc не должна ослабить французскую армию.
    Все три условия практически невыполнимы. Третий пункт зависит конечно от количества. Если один танк передадут, то скорее всего это не ослабит французскую армию.))
  6. VOENOBOZ
    VOENOBOZ Сегодня, 09:23
    -2
    Как после войны мстить будем или так и оставим?
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:30
      -1
      Проглотим, а что мы ещё можем сделать?
      Не, ну конечно с экранов поорем, поругаем, может даже не стесняясь в выражениях и все. Ради такого, вон да же Димон от планшета оторвался
      Проблема в том, что многие из от ТУДА, сильно интегрировались в Западную систему - недвижимость, бизнес, некоторые даже породнились.
      А пока они говорят нам, что делать, толку не будет
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:26
    -1
    Поставит, у этого лягушатника только один вопрос - кто заплатит?!
    Польша то понятно чего жопу рвёт - хочет оттяпать земли до Львова.
    Господа -товарищи, а не подскажите у нас дети руками водителей правительства участвуют в СВО на передовой?
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:36
    +1
    Так что танки AMX-56 Leclerc могут попасть на вооружение ВСУ, но только если при этом будет выполнено три условия: поставка танков не должна привести к эскалации конфликта, а также передача ОБТ Leclerc не должна ослабить французскую армию.
    belay 200 в строю, 200 на хранении. Отдавать то нечего. recourse Оптимизация прошла... 50 танков, точно уже ФВС не ослабят и не приведут к эскалации конфликта на Украине. Бросить их в топку и спустить в трубу? recourse
  9. Spichka
    Spichka Сегодня, 09:41
    +1
    Конечно же нет, Макарон, поставки танков не приведут к эскалации конфликта, который в самом разгаре.
  10. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:42
    0
    переведя с лягушачьего на Русский язык : «Я тебе дам», это не «на тебе»!
    wassat
  11. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 09:44
    +1
    Что то лягушатник заднюю включил, какие то условия нужны. Очкует парень.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:47
    +1
    Мы поставим танки - если это не приведет к эскалации конфликта...
    Отменно! А для чего ты тогда думаешь их поставлять? Запрягать в плуги - и сеять кукурузу по весне?
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:48
    0
    Из отношения окраины к импортной технике на ЛБС можно сделать только один вывод - она одноразовая и ее никто не бережет, так как обслуживать ее нечем и некому, а французский танк, походу, один из самых дорогих. Есть над чем почесать "репу".
  14. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:50
    0
    . три условия: поставка танков не должна привести к эскалации конфликта, танки должны стать реальной и эффективной помощью Украине, а также передача ОБТ Leclerc не должна ослабить французскую армию.

    То есть обещал не передавать совсем bully
  15. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 10:05
    0
    Все бояться поставить свои танки на Украину, потому, что потом продажи этих танков могут упасть! Как "байрактары"! Украина, это антиреклама западного вооружения! :))
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 10:22
      0
      Так всё горит, всё хорошо только на учениях и в словах "экспертов"
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:17
    0
    поставка танков не должна привести к эскалации конфликта
    У Макрона с восприятием причинно-следственной связи тяжело. Как это поставка тяжелой наступательной техники не приведет к эскалации конфликта. Или он считает, что ВСУ зароют французские танки в землю для глухой обороны?
  17. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:41
    0
    если при этом будет выполнено три условия
    Как говорится: два если – это почти ничто.
    Забавно, что всякие лимитрофы, не имеющие ничего своего, жопу рвут в клочья от усердия, а страны, которые сами что-то производят, кряхтят и жмутся...