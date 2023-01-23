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В японской прессе: США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности

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В японской прессе: США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности

США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности. Одной из причин этого является негативное отношение к данной идее местного населения, особенно проживающего в районах предполагаемого базирования данного вооружения.


Такое сообщение появилось в японской газете Yomiuri, журналисты которой ссылаются на свои источники.

Изначально идея размещения в Японии ракет средней дальности была вызвана стремлением к сдерживанию Китая, который пытается усилить свой контроль в Тихоокеанском регионе. Но теперь власти США решили, что с данной задачей можно справиться и без этого.

Дело в том, что сейчас Япония предпринимает самостоятельные усилия по увеличению собственного оборонного потенциала для нанесения контратакующих ударов. В частности, Токио намерен закупить партию американских ракет Tomahawk, а также проводит работы по увеличению дальности поражения ракетных комплексов Type 12, выпускаемых местным ОПК. Данные мероприятия намечены в рамках обновленной стратегии национальной безопасности Японии. В числе прочего, отмечается в японской прессе, она предусматривает появление на вооружении японских Сил самообороны 500 крылатых ракет Tomahawk и одной тысячи единиц Type 12.

До недавнего времени у США отсутствовали ракеты, способные поражать объекты на расстоянии от 500 до 2,5 тысячи километров, так как Вашингтон не имел права обладать ими согласно подписанному им Договору о ликвидации ракет средней и меньше дальности. В то же время Китай располагает почти двумя тысячами таких ракет. Но после выхода американцев из соглашения в 2019 году в Соединенных Штатах развернулись работы по созданию ракетного оружия средней дальности, в том числе и гиперзвукового.
Использованы фотографии:
Сухопутные силы самообороны Японии
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12 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:15
    +2
    В японской прессе: США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности
    . Индо тихоокеанский регион!!! Зона большой игры дл не слабых, амбициозный ребят.
    Это на долго.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:10
      +1
      Цитата: rocket757
      В японской прессе: США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности
      . Индо тихоокеанский регион!!! Зона большой игры дл не слабых, амбициозный ребят.
      Это на долго.

      Как показала СВО, все эти "размещения вооружения" дело 16-е. Важно решить комплекс задач по их изготовлению, доставке, обучению и ротации личного состава... и все это в условиях 200-х, 300-х и 500-х...

      Приветствую hi
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 09:16
    -1
    Американские КР США не будут ставить в Японии сами, а просто продадут их Японии. В чём разница? Только янки снимают с себя и вешают на японцев факт применения этих ракет в случае конфликта, янки "умывают руки", хотя сами же и будут управлять этими ракетами по факту. Не пора ли нам "продать" 2 Посейдона Кубе, 2 в Никарагуа и 2 в Венесуэлу? Если что - мы ни при чём, всё сами, сами....
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:37
      +1
      Можно было бы и подарить или сдать в аренду, но вот Марокканцы со своими апельсинами, нас подвели.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 09:39
      0
      Посейдоны-то зачем кому-то поставлять? Сами раскидаем вдоль побережья, Путин уже отдал указание на их серийное производство, на "Белгороде" 6 штук, пары выходов в море хватит, и один Посейдон специально засветить на позиции, чтоб не сомневались
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:18
    0
    Ну что же, все правильно. Зачем делать самому и подставляться, если все сделает Япония. "Сама-сама-сама...." Правда ракеты будут не подконтрольны США. request
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:23
    +1
    чем ответит дорогой товарищ Ким Чен Ын на приготовления милитаристической Японии? Хотя России это тоже касается
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:36
      0
      В первую очередь касается.
      Это всё сказка про белого бычка.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:14
        0
        Цитата: 75Сергей
        Это всё сказка про белого бычка.

        Если "белый бычок" это Сев.Корея, то грозная эскадра США, выпучив глаза от страха драпанула от него не хило.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:34
    +1
    Как то уже размещали они какие-то противоракеты в Польше для сдерживания Ирана....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:15
      0
      Цитата: 75Сергей
      Как то уже размещали они какие-то противоракеты в Польше для сдерживания Ирана....

      В этом смысл всей политики ВПК США. yes
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:12
    0
    США пока передумали размещать в Японии ракеты средней дальности
    С трудом верится в то, что американцев сдерживает отрицательное отношение к этому местного населения, которое они и в грош не ставят. А если Сша посчитали, что в сдерживании Китая справятся из без этого, то очевидно, что высокомерие и уверенность в сверхвозможностях своих ВС начинает зашкаливать. А это в итоге может привести к не совсем хорошим последствиям.