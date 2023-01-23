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Латвийский депутат и военный эксперт: Разочарую тех, кто считает, что у России вот-вот закончится оружие

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Латвийский депутат и военный эксперт: Разочарую тех, кто считает, что у России вот-вот закончится оружие

Запасы вооружений у России могут не закончиться в обозримой перспективе. Эту не очень приятную для киевского режима и его западных покровителей тему поднял в интервью латвийской прессе депутат парламента и военный эксперт Игорь Раев – полковник запаса, бывший командующий сухопутными войсками Латвии. Он заявил, что разочарует тех, кто считает, что у России вот-вот закончится оружие.


Как отмечает Раев, в настоящее время у России много оружия и она его постоянно производит. Так, Россия является фактически единственной страной в мире, которая производит танки и имеет открытые линии по сборке новых танков. В отличие от западных стран, военные заводы в России всегда были открыты, даже в самые сложные времена. Сейчас темпы работы оборонно-промышленного комплекса значительно увеличились.

Нигде в Европе реально не производят танки. Да, для разных армий заказываются другие виды вооружения, но не танки. То же самое относится и к артиллерийским боеприпасам

- подчеркивает Раев.

Таким образом, если и говорить о том, у кого может закончиться вооружение, то подобная проблема вполне отчетливо маячит и перед Западом. Достаточно посмотреть, какие количества военной техники обсуждаются на Западе для поставок на Украину: десять танков, четырнадцать танков, одна батарея ПВО…

Как отмечает латвийский депутат, есть и еще одна очень важная проблема – Россия страна большая, поэтому никто доподлинно не знает, что там происходит, где и что производят, какое оружие есть в распоряжении вооруженных сил. Например, ранее Запад был уверен, что при обстрелах украинской инфраструктуры ВС РФ использовали старые советские ракеты. Но оказалось, что эти ракеты были произведены в прошлом месяце. И это тоже расстроило Запад: значит, Россия производит вооружение «здесь и сейчас», и никто не может сказать, когда ее возможности по созданию новых вооружений исчерпают себя.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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39 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:42
    +5
    Нигде в Европе реально не производят танки. Да, для разных армий заказываются другие виды вооружения, но не танки. То же самое относится и к артиллерийским боеприпасам
    Не завидуй, полковник. У них все тоже было, но по указке США все заросло плесенью. request Теперь пусть клянчат Абрамсы, такие удачные для Европы. feel fool
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 09:53
      +1
      Макарон пару лет назад пытался создать "европейскую армию", которая не зависела бы от Штатов - что подразумевало и локализацию производственных мощностей ВПК и вообще тыла... но хозяин ожидаемо треснул по пальцам и запретил даже думать об этом. Еврорабы ожидаемо подчинились.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 09:54
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Нигде в Европе реально не производят танки.

      Да, ну... А Франция, Италия...да и Германия. Они вполне сохранили свое танкостроение. Платите деньги и получите заказанное.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:03
        +10
        Россия страна большая, поэтому никто доподлинно не знает, что там происходит, где и что производят, какое оружие есть в распоряжении вооруженных сил.

        Честно говоря, мы и сами то доподлинно не знаем, что у нас в России происходит, не говоря уже о супостатах winked
        1. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 10:14
          +3
          Честно говоря, мы и сами то доподлинно не знаем, что у нас в России происходит, не говоря уже о супостатах winked

          т.е. проблема секретности решена нами без лишних затрат. sad
          1. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 10:30
            0
            А свидомиты нам в этом ещё и помогали: нет у России, ни су-57, ни армат, ни кинжалов с калибрами, и посейдонов вообще не бывает
      2. Два диплома
        Два диплома Сегодня, 10:23
        0
        Ага, прям три раза сразу. А с чего тогда у самих немцев 212 леопёрдов в наличии. Себе-то могли сделать.
      3. 78bor1973
        78bor1973 Сегодня, 10:46
        +1
        Да производят ,но в совершенно не товарных количествах . Для примера Леопард -2А7 технологический цикл месяц , Эйрбас и то больше самолётов производит. Англичане своё производство просто закрыли . Во Франции не лучше чем у немцев.
    3. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 10:29
      0
      Американцы, свой завод по производству Абрамсов, то же разобрали. Они модернизируют ранее произведенные танки. Думаю, если петух клюнет, то они способны возобновить производство, только сколько займет времени?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:44
    +2
    Для окраины хватит, если, что, то и западу достанется......
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:44
    -3
    Россия использует новое оружие потому, что оно высокоточное с позволяет наносить точечные удары, минимизируя потери мирного населения
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 10:26
      +1
      Блажен кто верует, легко тому на свете. Обратите внимание как вокруг окопов истыкано все воронками. Не очень похоже на высокоточные боеприпасы.

      https://ok.ru/video/4328973470336
  4. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 09:44
    +5
    Игорь Раев – полковник запаса, бывший командующий сухопутными войсками Латвии

    —-Интересная латышская фамилия.

    —-Рассчитывать на перебои ВПК Запада столь же продуктивно, как и на морозы, которые надломят Запад.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:09
      +1
      Цитата: Михаил Драбкин
      Игорь Раев – полковник запаса, бывший командующий сухопутными войсками Латвии

      —-Интересная латышская фамилия.

      Полковник Раев служит в НВС Латвии с 1996 года, занимал высокие офицерские должности в командном составе, служил в латвийском контингенте в Ираке.

      Военное образование Раев получил в Московском высшем общевойсковом военном училище и в колледже Генштаба армии США.
      "Игорь, ты - бывший советский офицер, который дал присягу государству и правительству СССР. Да, ты классный парень, но твое время ушло, мы не можем рисковать даже на 0,5%, потому что речь не о Латвии, а о информации уровня NATO. Говоря в сравнениях, никогда не будет, чтобы офицеры стран Варшавского договора стали генералами NATO. Да, пока они еще там-сям служат, но скоро не будут - могу поспорить. И не только в Латвии.
      Это исторически необратимый процесс - без всяких теорий заговора или закулисных игр, к тому же абсолютно независимый от решений или желаний Латвии. Удручает только сама технология. Если в Афганистане командир американских оккупационных сил, четырехзвездочный генерал, открыто высказался о войне и интеллектуальном уровне лиц первого эшелона государственной власти, то его с честью провожают на пенсию, присваивая в порядке исключения даже не полагающиеся привилегии. Даже президент его благодарит за службу. У нас в свою очередь косвенно указывают, как на шпиона. Можно же было поступить по-другому - неформальный разговор, отставка по состоянию здоровья, еще один орден Виестура из рук президента. Во всем мире в подобных ситуациях существуют неписанные законы, которые в жизни выполняют строже, чем формальные нормы. Многим сейчас находящимся на высоких должностях латвийским военным (также работникам полиции, спецслужб и дипломатам) время понять - выданные Западом скидки на допуски к гостайне и т.д. - кончились. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Просто такова жизнь"      , - цитирует портал пространную запись в блоге члена правления партии Demokrati.lv, бывшего советского и латвийского офицера Эйнара Граудиньша.
    2. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 10:11
      +2
      Цитата: Михаил Драбкин
      Игорь Раев – полковник запаса, бывший командующий сухопутными войсками Латвии
      -Интересная латышская фамилия.
      На Красной Площади товарищ выпускался …
    3. Два диплома
      Два диплома Сегодня, 10:25
      0
      Есть такое слово "дефицит", и он иногда случается. Европа — это нищета без сколь-нибудь значимых запасов чего-либо.
    4. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 10:29
      0
      По всей видимости из-за своей фамилии он уже не главком сухопутных войск Латвии.
      После развала СССР все перемешалось. Был у нас командир бригады Ткачев, по замене уехал в/на Украину. После развала стал главкомом ПВО.
  5. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:46
    +6
    1. Что за мода преуменьшать опасность поставок вооружений врагу?!! Ну что, от этого нам самим как то легче станет? Сколько уже эти "единичные" 777 или амеровские пусковые установки гоняем, а все не выбьем. Совершенно ничего хорошего даже в поставке 1 экземпляра современного вооружения врагу нет. Потому, что даже этот 1 экземпляр способен нести смерть нашим ребятам. А тут все больше и все современнее поставки идут. Уже с дальностью 150 км. А у нас все смекуечки - а им мало дают. Детский подход, который лишь к потерям ведёт.
    2. Мы теряем современную технику и вооружение. Речь, элементарно, об износе матчасти, потому, что на войне техника реально на пределе возможностей работает. И когда на самом ВО читаем сначала статьи о том, что т62, это отлично, а бмп2 - вообще супер, когда читаю на ВО статью о восполнении авиапарка то так и хочется спросить - ребята, а не пора ли прекратить эти смешки и заняться трезвой и серьезнейшей оценкой ситуации, принятием исчерпывающих мер по созданию условий для восполнения техники опережающими темпами на ГОДЫ вперёд?? Очень надеюсь, верю, что все именно так и делается. И не на бумаге, а на деле.
    3. И про ракеты, примененные недавно и произведенные в прошлом месяце, я бы лучше не писал - подумайте что это значит, если хотя бы минуту на размышление взять. Вот тут, как раз таки и должно быть место военной цензуре.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 10:01
      +4
      ребята, а не пора ли прекратить эти смешки и заняться трезвой и серьезнейшей оценкой ситуации, принятием исчерпывающих мер по созданию условий

      Вы это посетителям сайта ВО предлагаете? crying Ну да, наверное тут собираются все те, кто может принять меры etc.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 10:19
        +2
        тут собираются все те, кто может принять меры
        Центр принятия решений. laughing
    2. AAC
      AAC Сегодня, 10:18
      +3
      Мы здесь просто делимся мнениями о информации обнаруженной на просторах интернета. От того, что мы сделаем, хоть всеми зарегистрированными пользователями, умозаключение, что германский танк фуфло - не погибнет ни один русский солдат. Даже если мы "нарисуем" кучу красных линий с угрозой применения ЯО - ничего страшного в мире не произойдет. Здесь по большей части обыватели с опытом и без. Кто-то пишет, кто-то читает. Лично я на основании прочитанной информации прогнозирую когда меня отправят туда. Если у кого-то аналогичная ситуация, то можно попытаться хотя бы морально подготовиться. А там уже как будет. И мне безразлично выдадут мне АК-74 или ФАГОТ. Главное выполнять задачу. А пока можно расслабиться и писать-читать.
  6. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 09:47
    +4
    Танки это хорошо но России нужно больше тяжёлых ракет. Ракеты способны выбивать критическую инфраструктуру, нужно вернуться к производству тяжёлых ракет средней дальности с боеголовками от двух тонн, это позволит сокрушить мосты. Без мостов, Украина окажется в такой же ситуации, как мы в Херсоне. Снабжать армию переправой техники ещё возможно, но кормить население станет невозможно. Да и через переправу много не перевезти техники и снарядов.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 09:57
      +3
      Сейчас бы «Ока» пригодилась для этого, но Горби в своё время перестарался.
      1. MainJet88
        MainJet88 Сегодня, 10:39
        +1
        Зачем сейчас Ока, когда есть Искандер?
      2. Lykases1
        Lykases1 Сегодня, 10:45
        +1
        А Искандер чем плох? Он совершеннее чем Ока.
      3. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 10:46
        +1
        Искандер лучше Оки. Он точнее, имеет РЭБ( сбрасываемые ложные цели), маневрирует по всей траектории, дальность больше на 100км.( Ока 400км, Искандер 500 км.).Боезаряд Оки 375- 700 кг.,боезаряд Искандера 480 кг. Точность Оки 350м, Искандера 5-7м. Искандер более современное оружие!
    2. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 10:05
      0
      Здесь на ВО была статья о башнях Венкеля. Их форма и конфигурация взяты из наблюдения за взрывозащищенностью заводских труб и мостовых опор. https://topwar.ru/90667-nazemnye-bashni-bomboubezhischa-leo-vinkelya-germaniya.html
      А на Германию в 45 сбрасывали и 5 и 10 тонные бомбы. И башни устояли.
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 10:52
        0
        Бомба 10т, а масса взрывчатого вещества 4,5т, эквивалент взрыва 6,5т.
    3. Два диплома
      Два диплома Сегодня, 10:27
      +1
      Мосты и сейчас можно разнести без проблем, нужны стальные фаберже для принятия решения, но в Кремле ничего подобного не наблюдается, ну разве что Димон в телеге страшен до невозможности.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 10:43
        +1
        "мосты и сейчас можно разнести без проблем" - подскажите, пожалуйста, чем их можно без проблем сейчас разнести?
    4. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:39
      0
      . Без мостов, Украина окажется в такой же ситуации, как мы в Херсоне

      Тогда такой Херсон ждёт нас на каждом шагу. Или мы туда не собираемся? Мосты взрывала всегда отступающая сторона, а не наступающая
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:51
    +1
    Латвийский депутат и военный эксперт: Разочарую тех, кто считает, что у России вот-вот закончится оружие
    . Да ладно, сказки про ржавое российское оружие и заканчивающиеся ракеты, это для обывателя и скакуасов, с самого начала были и будут.
    Ребятки компетентные и так все это понимали, знали...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:52
    +2
    Сейчас толком и не узнаешь что в производстве происходит.Вся информация строго дозирования.Например :ГПА 32 Ладога откуда они взялись?Откуда берутся нефтеперегонные агрегаты с 95% переработки- это самое простое.А по военным смежникаи тишина,корпус танка своять несложно а вот загрузить в него современное оборудование?Обеспечить современными боеприпасами?
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:57
    +1
    Игорь Раев: Игорь Раев: В первые три дня операции 2003 года американцы выпустили столько же ракет, сколько российские войска за три месяца боевых действий.
    И в тоже время, он пишет другое.
    Игорь Раев: Конечно, армия изменилась, но старые симптомы болезни никуда не делись. Российская армия за эти годы не смогла создать новую систему подготовки солдат и подразделений, которые умеют воевать.
    1. Два диплома
      Два диплома Сегодня, 10:30
      0
      Покажите этому Раевсу глобус, пусть поглядит как российская армия воевать не умеет.
  10. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:06
    +2
    Когда был русским был Раевым. Потом стал Раевсом с окончанием С - сцука.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:06
    +3
    Разочарую тех, кто считает, что у России вот-вот закончится оружие
    Вот, вот разочаруй. А то некоторые ретивые ждут когда закончится и вот тогда уж точно как дадут по России... Хотя с удивлением поняли, что
    Россия производит вооружение «здесь и сейчас» и никто не может сказать, когда ее возможности по созданию новых вооружений исчерпают себя.
  12. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 10:49
    +1
    В чем мы уступаем западу. В возможности производить( или финансово обеспечивать)-Летательные апараты( всех видов) и флот.
  13. solar
    solar Сегодня, 10:54
    0
    при обстрелах украинской инфраструктуры ВС РФ использовали старые советские ракеты. Но оказалось, что эти ракеты были произведены в прошлом месяце

    По моему, автор статьи не понял, что написал.