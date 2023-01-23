Латвийский депутат и военный эксперт: Разочарую тех, кто считает, что у России вот-вот закончится оружие

Нигде в Европе реально не производят танки. Да, для разных армий заказываются другие виды вооружения, но не танки. То же самое относится и к артиллерийским боеприпасам

Запасы вооружений у России могут не закончиться в обозримой перспективе. Эту не очень приятную для киевского режима и его западных покровителей тему поднял в интервью латвийской прессе депутат парламента и военный эксперт Игорь Раев – полковник запаса, бывший командующий сухопутными войсками Латвии. Он заявил, что разочарует тех, кто считает, что у России вот-вот закончится оружие Как отмечает Раев, в настоящее время у России много оружия и она его постоянно производит. Так, Россия является фактически единственной страной в мире, которая производит танки и имеет открытые линии по сборке новых танков. В отличие от западных стран, военные заводы в России всегда были открыты, даже в самые сложные времена. Сейчас темпы работы оборонно-промышленного комплекса значительно увеличились.- подчеркивает Раев.Таким образом, если и говорить о том, у кого может закончиться вооружение, то подобная проблема вполне отчетливо маячит и перед Западом. Достаточно посмотреть, какие количества военной техники обсуждаются на Западе для поставок на Украину: десять танков, четырнадцать танков, одна батарея ПВО…Как отмечает латвийский депутат, есть и еще одна очень важная проблема – Россия страна большая, поэтому никто доподлинно не знает, что там происходит, где и что производят, какое оружие есть в распоряжении вооруженных сил. Например, ранее Запад был уверен, что при обстрелах украинской инфраструктуры ВС РФ использовали старые советские ракеты. Но оказалось, что эти ракеты были произведены в прошлом месяце. И это тоже расстроило Запад: значит, Россия производит вооружение «здесь и сейчас», и никто не может сказать, когда ее возможности по созданию новых вооружений исчерпают себя.