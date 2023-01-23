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Британские СМИ: Джонсон посетил Киев не для помощи Украине, а с целью избежать нового расследования

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Британские СМИ: Джонсон посетил Киев не для помощи Украине, а с целью избежать нового расследования

Британские СМИ пишут, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внезапно посетил Киев не для оказания какой-либо поддержки украинцам, а лишь для того, чтобы частично нивелировать призывы к проведению нового расследования. Экс-главу британского правительства обвиняют в коррупции. По данным следствия, Джонсон незаконным путем получил кредит на сумму до 800 тысяч фунтов стерлингов, взамен обеспечив своему подельнику высокую должность на телеканале ВВС.


Джонсон в очередной раз прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также сообщается, что британский экс-премьер-министр посетил города Буча и Бородянка в Киевской области. Эти населенные пункты получили медийную известность благодаря инсценировке якобы "зверств российской армии".

Неожиданный визит Джонсона британские аналитики также объясняют стремлением после потери высокой государственной должности как можно дольше задержаться в политическом поле Великобритании и избежать полного забвения, которое может поставить крест на его возможной дальнейшей карьере.

Кроме того, в визите в Киев присутствует также материальная заинтересованность - как правило, подобные мероприятия носят медийный характер и щедро оплачиваются организаторами. В пользу этого говорит некоторая типичность организации визита: встреча с Зеленским, поездка в ближайшее разрушенное место, фотосессия на фоне руин.

Ранее Джонсон призвал США и их союзников по НАТО сосредоточиться на обеспечении киевского режима необходимым вооружением.

Тем временем в Верховной раде одна из представляющих правящую партию "Слуга народа" депутатов напомнила, что ранее, будучи премьером Британии, Джонсон анонсировал проекты по восстановлению Бучи и Бородянки. С момента первых обещаний прошло более 8 месяцев, однако ни один из анонсированных проектов до сих пор не был реализован. А подавляющего большинства этих проектов нет даже в официальных документах. Это притом, что на них планировалось потратить не менее 80 млн фунтов стерлингов.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:38
    +3
    Глядя на фотку...
    Два клоуна.
    Белый и рыжий...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:46
      +2
      Ага.Два плейбоя..Любовь до гроба..
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:02
        0
        Джонсон посетил Киев не для помощи Украине, а с целью избежать нового расследования

        Судя по внешнему виду Бориска больше похож на ч.мошника, хоть ширинка застегнута на брюках, ну истинный эсквайр (esquire). Почему бы ему на пмж не переехать к Зеле, и от нового расследования откосил бы.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:10
          0
          Ранее Джонсон призвал США и их союзников по НАТО сосредоточиться на обеспечении киевского режима необходимым вооружением.

          При этом директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин уже заявил, что.- по достоверным данным - киевский режим уже размещает западное вооружение и боеприпасы на территории украинских атомных электростанций (АЭС).
          Это касается дефицитных для ВСУ снарядов к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также ракет к зарубежным системам противовоздушной обороны (ПВО). включая артиллерийские боеприпасы большого калибра

          Делается это из расчета, что ВС России не станут наносить удары по АЭС.
          Нарышкин не исключает, что в случае катастрофы из-за очередной "заблудившейся" украинской ракеты Киев попытается возложить вину на Москву.

          См. подробно -: https://www.kp.ru/online/news/5107677/

          ИТОГО. Возможно визит Джонсона связан именно с этим.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:54
      +1
      Цитата: Смею_заметить_
      Два клоуна.
      Белый и рыжий...

      Два друга, один сапог, другой валенок.
    3. Комментарий был удален.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:41
    0
    пан приехал к своим рабам как рабы ложат людей за интересы бритов и сша и ес
  3. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 10:43
    0
    Почему наши главные не объявляют над Украиной без полетную зону, с предупреждением всем странам о том что не несут ответственности за возможные последствия. Собьют не собьют дело десяток но пыл с таких вот туристов мигом слетит, а вдруг.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:49
      0
      Объявить то можно, а толку? Объявляли уже в феврале 22года. А вот сбить, не хватит "смелости"
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:46
    0
    С момента первых обещаний прошло более 8 месяцев, однако ни один из анонсированных проектов до сих пор не был реализован.

    Ну вспомнила мадам, кажись с 5 сентября 2022 года, уже третий премьер в Британии восседает за последние четыре месяца.
    Кто же помнит про какие то обещания.
    Зря Борис катается до Киева, он уже как погнутый патрон выброшен из обоймы. Сиди парень, как Лиз Трасс и не высовывайся, здоровье береги, да по пабам ходи.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:47
      +1
      Не сыпала бы эта мадам из партии соль на раны Боре - 80 млн мимо проплыло.....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:46
    0
    Украина и украинская тема давно стали "палочкой-выручалочкой" для западных политиков. За счет нее можно решить свои политические проблемы, поднять упавший рейтинг, показать как ты ненавидишь Россию, как активно борешься с ней и наконец просто подзаработать. Поэтому Джонсон не одинок в реализации своих меркантильных интересов за счет украинской темы.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:56
    +1
    "Сбитый летчик" уже даже не "Хромая утка", "золотые парашюты" на окраине все уже расписаны.
  7. Privet
    Privet Сегодня, 11:21
    +1
    Цирюльника сменил, сейчас у голохвастого принимается.