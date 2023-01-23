Британские СМИ: Джонсон посетил Киев не для помощи Украине, а с целью избежать нового расследования

Британские СМИ пишут, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внезапно посетил Киев не для оказания какой-либо поддержки украинцам, а лишь для того, чтобы частично нивелировать призывы к проведению нового расследования. Экс-главу британского правительства обвиняют в коррупции. По данным следствия, Джонсон незаконным путем получил кредит на сумму до 800 тысяч фунтов стерлингов, взамен обеспечив своему подельнику высокую должность на телеканале ВВС.
Джонсон в очередной раз прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также сообщается, что британский экс-премьер-министр посетил города Буча и Бородянка в Киевской области. Эти населенные пункты получили медийную известность благодаря инсценировке якобы "зверств российской армии".
Неожиданный визит Джонсона британские аналитики также объясняют стремлением после потери высокой государственной должности как можно дольше задержаться в политическом поле Великобритании и избежать полного забвения, которое может поставить крест на его возможной дальнейшей карьере.
Кроме того, в визите в Киев присутствует также материальная заинтересованность - как правило, подобные мероприятия носят медийный характер и щедро оплачиваются организаторами. В пользу этого говорит некоторая типичность организации визита: встреча с Зеленским, поездка в ближайшее разрушенное место, фотосессия на фоне руин.
Ранее Джонсон призвал США и их союзников по НАТО сосредоточиться на обеспечении киевского режима необходимым вооружением.
Тем временем в Верховной раде одна из представляющих правящую партию "Слуга народа" депутатов напомнила, что ранее, будучи премьером Британии, Джонсон анонсировал проекты по восстановлению Бучи и Бородянки. С момента первых обещаний прошло более 8 месяцев, однако ни один из анонсированных проектов до сих пор не был реализован. А подавляющего большинства этих проектов нет даже в официальных документах. Это притом, что на них планировалось потратить не менее 80 млн фунтов стерлингов.