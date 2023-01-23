Британские СМИ: Джонсон посетил Киев не для помощи Украине, а с целью избежать нового расследования

Британские СМИ пишут, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон внезапно посетил Киев не для оказания какой-либо поддержки украинцам, а лишь для того, чтобы частично нивелировать призывы к проведению нового расследования. Экс-главу британского правительства обвиняют в коррупции. По данным следствия, Джонсон незаконным путем получил кредит на сумму до 800 тысяч фунтов стерлингов, взамен обеспечив своему подельнику высокую должность на телеканале ВВС.Джонсон в очередной раз прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также сообщается, что британский экс-премьер-министр посетил города Буча и Бородянка в Киевской области. Эти населенные пункты получили медийную известность благодаря инсценировке якобы "зверств российской армии".Неожиданный визит Джонсона британские аналитики также объясняют стремлением после потери высокой государственной должности как можно дольше задержаться в политическом поле Великобритании и избежать полного забвения, которое может поставить крест на его возможной дальнейшей карьере.Кроме того, в визите в Киев присутствует также материальная заинтересованность - как правило, подобные мероприятия носят медийный характер и щедро оплачиваются организаторами. В пользу этого говорит некоторая типичность организации визита: встреча с Зеленским, поездка в ближайшее разрушенное место, фотосессия на фоне руин.Ранее Джонсон призвал США и их союзников по НАТО сосредоточиться на обеспечении киевского режима необходимым вооружением.Тем временем в Верховной раде одна из представляющих правящую партию "Слуга народа" депутатов напомнила, что ранее, будучи премьером Британии, Джонсон анонсировал проекты по восстановлению Бучи и Бородянки. С момента первых обещаний прошло более 8 месяцев, однако ни один из анонсированных проектов до сих пор не был реализован. А подавляющего большинства этих проектов нет даже в официальных документах. Это притом, что на них планировалось потратить не менее 80 млн фунтов стерлингов.