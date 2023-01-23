Эстония намерена «создать прецедент», передав Украине все имеющиеся в наличии 155-мм буксируемые гаубицы FH-70

Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне

Эстония обеспечит украинскую армию 155-мм буксируемыми гаубицами FH-70, передав Киеву все имеющиеся в наличии орудия. Об этом сообщает Генштаб ВСУ со ссылкой на МИД Эстонии.Прибалтийские лимитрофы очень боятся, что после Украины Россия начнет заниматься Балтийским регионом и припомнит им всю антироссийскую деятельность. Чтобы этого не случилось, Латвия, Литва и Эстония предпринимают все возможные способы для усиления ВСУ, надеясь, что украинская армия нанесет российской поражение. Вот и эстонское правительство решило поддержать украинских военных поставкой 155-мм гаубиц FH-70, причем всех имеющихся на вооружении эстонской армии.О том, что Украина получит от Эстонии новый пакет военной помощи, в минувший четверг, 19 января, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас. По ее словам, Киев получит вооружений и боеприпасов на 113 млн. евро, но никакой конкретики не привела, кроме того, что в него войдут гранатометы, боеприпасы и гаубицы. Как оказалось, Эстония отдает Украине все 24 гаубицы FH-70 из наличия армии, тем более, что данные орудия с вооружения эстонской артиллерии снимаются и заменяются южнокорейскими самоходными установками K9 Thunder, которых закупил 36 штук.- заявил посол Эстонии на Украине Каймо Кууск.Кроме 155-мм гаубиц FH-70, Киев также получит 122-мм советские гаубицы Д-30, также снимаемые с вооружения эстонской армии, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые гранатометы Carl-Gustaf М2 с боеприпасами и средства поддержки артиллерийских подразделений.