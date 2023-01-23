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Эстония намерена «создать прецедент», передав Украине все имеющиеся в наличии 155-мм буксируемые гаубицы FH-70

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Эстония намерена «создать прецедент», передав Украине все имеющиеся в наличии 155-мм буксируемые гаубицы FH-70

Эстония обеспечит украинскую армию 155-мм буксируемыми гаубицами FH-70, передав Киеву все имеющиеся в наличии орудия. Об этом сообщает Генштаб ВСУ со ссылкой на МИД Эстонии.


Прибалтийские лимитрофы очень боятся, что после Украины Россия начнет заниматься Балтийским регионом и припомнит им всю антироссийскую деятельность. Чтобы этого не случилось, Латвия, Литва и Эстония предпринимают все возможные способы для усиления ВСУ, надеясь, что украинская армия нанесет российской поражение. Вот и эстонское правительство решило поддержать украинских военных поставкой 155-мм гаубиц FH-70, причем всех имеющихся на вооружении эстонской армии.

О том, что Украина получит от Эстонии новый пакет военной помощи, в минувший четверг, 19 января, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас. По ее словам, Киев получит вооружений и боеприпасов на 113 млн. евро, но никакой конкретики не привела, кроме того, что в него войдут гранатометы, боеприпасы и гаубицы. Как оказалось, Эстония отдает Украине все 24 гаубицы FH-70 из наличия армии, тем более, что данные орудия с вооружения эстонской артиллерии снимаются и заменяются южнокорейскими самоходными установками K9 Thunder, которых закупил 36 штук.

Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне

- заявил посол Эстонии на Украине Каймо Кууск.

Кроме 155-мм гаубиц FH-70, Киев также получит 122-мм советские гаубицы Д-30, также снимаемые с вооружения эстонской армии, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, противотанковые гранатометы Carl-Gustaf М2 с боеприпасами и средства поддержки артиллерийских подразделений.
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23 комментария
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  1. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:17
    0
    Укронаци4ов вооружают по полной, анонс на небольшую партию - потом по полной в тайне... я ещё ранее писал, что американцы продавят Европу, тогда заминусовали. Сейчас паков давят кстати, там 300+ т80уд, причём задабривают конкретно на абрашки + ещё что то там
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:30
      -1
      Эстония намерена «создать прецедент», передав Украине все имеющиеся в наличии 155-мм буксируемые гаубицы FH-70

      Как показывает практика западной военной дезинформации (а, она у них поставлена не плохо), то Эстония "все имеющиеся в наличии 155-мм буксируемые гаубицы FH-70" уже Украине передала. yes
  2. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 10:19
    -4
    Избавляться от буксируемой артиллерии - абсолютно правильное решение. В нынешних реалиях она пригодна только для стран, в которых артиллеристов "бабы ещё нарожают". Для всех остальных приемлемы только самоходки, способные, отстрелявшись, быстро выйти из-под ответного удара.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 10:42
      -1
      Угу, правильное.
      Вот только где взять столько самоходок, что бы полтность была как надо?
      То то у США топоры на вооружении стоят.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:21
    +1
    Эстония передаст... Хм. Теперь гаубиц хватит ещё на пару дней войны
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:34
      0
      Это полный гаубичный дивизион. Еще с какой германии тягачей получить и вот +1 боевая единица на карту или перевооруженная с расстреляных/оставшихся на бумаге Д20.

      Если что, не от хорошей жизни все больше и больше материалов о Сталинском качестве на фронте в виде Д1 у союзных сил, оркестра и даже армейских соединений.


  4. Теренин
    Теренин Сегодня, 10:22
    +7
    Главное НЕ ЗЫБЫТЬ всех «помогальщиков».
    Пусть даже если они только полигон для учебы предоставили, или ишака для перевозки, или денежку на закупку патрона.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:25
      +1

      Теренин (Геннадий)
      Сегодня, 10:22
      НОВЫЙ
      +1
      Главное НЕ ЗЫБЫТЬ всех «помогальщиков».
      Пусть даже если они только полигон для учебы предоставили, или ишака для Перевозки, или денежку на закупку патрона.
      Однозначно, потому как НЕ ИМЕЕМ ПРАВА. А если что, то ребята, которые там воюют напомнят.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:30
      0
      мы не злопамятные, просто злые и память у нас хорошая +все ходы записываем
  5. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:22
    -2
    1. А как же статья, буквально за парочку до этой, где мы все дружно смеялись над тем, что Украине передают по 1-2 экземпляра вооружений и что это ну не то, что не страшно, а что надо ещё и обстебать эти поставки оружия нашему врагу?! Все, уже все забыто ? Как то уже или крестик пора снять, либо исподнее надеть. А ещё лучше - признать всю серьезность таких поставок. И начинать создавать реальные механизмы противодействия им.
    2.
    Прибалтийские лимитрофы очень боятся, что после Украины Россия начнет заниматься Балтийским регионом и припомнит им всю антироссийскую деятельность.

    что за мода говорить "гоп" до того, как что либо перепрыгнуть?
    Да сначала надо молча сделать, а уж это и без слов заметят....а то чем больше разрыв между громкостью заявлений (напомню, что речь о странах НАТО) и реальностью, тем все больше подобные заявления уже раздражают тем,что остаются только словами.
    3. Что за жаргонизмы ??? "Лимитрофы" и т.п.?! Да, я знаю не то что значение но и этимологию термина. Но знаю ещё и то, что такое "неологизм" и его "коннотация".
    Ну вы же не "Цензор", а серьезное издание, которое , я уверен, в политических и военных кругах многих стран анализируют, а вместо профессионализма скатываемся все ближе и ближе к уровню тех СМИ, которые к СМИ то не отнести по сути.
    И не забывайте (если вы, вообще, в курсе этого), сколько там сторонников России, даже в виде политических партий на ведущих местах в органах законодательной власти, и вы убиваете основу для их развития, работы с ними в будущем. Неужели это не понятно?
    Мне более чем не нравится политика прибалтийских стран, но показать это надо не как гопник из подворотни, а как в анекдоте про то, как студенты МГИМО сдавали экзамен по написанию дипломатической ноты в африканскую страну...- вот тогда это будет круто и красиво, а не убого и по хамски.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 10:51
      0
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      признать всю серьезность таких поставок
      Если 24 гаубицы – это очень серьёзная поставка, то признавать надо то, что дела в укрармии очень плохи...
  6. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 10:23
    +1
    Трибалтика уже в преддверии судорог laughing ...чувствуют задним приводом,что их ждёт в будущем
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:34
      0
      Цитата: Владислав_2
      Трибалтика уже в преддверии судорог laughing ...чувствуют задним приводом,что их ждёт в будущем

      Кстати, а чего эту тему не развивают наши дипломаты в прибалтике? Или у них там все хорошо?
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:25
    0
    Стесняюсь спросить...
    И чем это им (пистонцам) поможет?..
    1. Tuzik
      Tuzik Сегодня, 11:08
      0
      К примеру, кровавая заруба с фрицами под Сталинградом помогла Ленинграду, высадка амером в Италии помогла наступлению и пролому группы Юг на Днепре
  8. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:26
    -2
    Враг будет разбит, победу будет за нами! Наверно, потом, когда нибудь.
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:27
    -1
    Эстония конкретно понимает, что ей после развала Украины диктат против России не светит.
    А скорее всего ей придется платить контрибуцию России за притеснение русских во времена самостийности.
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:32
    0
    Прибалтийские лимитрофы очень боятся, что после Украины Россия начнет заниматься Балтийским регионом и припомнит им всю антироссийскую деятельность.

    И по этой причине веся в безусловный успех ВСУ ,отдали всю свою артиллерию .А когда придет время всем скопом в партизаны ,других то вариантов не останется . Или это глупая вера в то что американские солдаты будут погибать ,что бы Прибалтам подарить кусок земли ........?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:46
      +1
      У них 36 К9 есть и дозаказано 12 еще сверху.


      Насчет НАТО сольет, это опять же надежды на внешние силы, уровня - Европа приползет замерзшая, молить прощения к январю-февралю, на что тут в каждой осенней теме указывали.

      Если НАТО сольет - оно развалится, ибо зачем такой блок, который не выполняет свою основную функцию? Это раз. Два, в Эстонии, Латвии и Литве - размещены подразделения стран НАТО на ротационной и постоянной основах. Грубо говоря, у них не будет выбора, как вступить в бой. Три - Польша имеет свои оборонительные договора и она их выполнит, о чем публично было заявлено во времена Калининградского кризиса.
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 11:02
        0
        Эстонцы заказали 18+18, последняя партия самоходок придёт 2026г.
        Они только в этом году начнут обучение л/с.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    0
    Эстония намерена «создать прецедент»...
    Отдают всё в надежде, что это подтолкнет другие страны к такому же шагу. Даже если сами всей страной ляжете в знак протеста под русские танки в Европе повторить вашу глупость желающих не найдется. Даже Польша сегодня не готова отдать последнее, а наоборот собралась наращивать свои ВС.
  12. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:59
    0
    Как, это может повлиять на состояние 7000 армии Эстонии?
    У них было всего 24 гаубицы FH 70, часть они уже передали Украине. Теперь передают оставшуюся.
    Это- называется, кто смачнее лизнет сапог господина(США).
  13. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 11:05
    0
    Вот возможность применить "по центрам принятия..." , если страшно жешув трогать . Соплежевание приводит к минскам , а там - "нас обманули партнёры " . Пора бы повзрослеть , хотя ... выборы не за горами , там навальновских детсадов уже не будет , боюсь. Напичкают пятую колонну долларами , подгадают какой-нибудь "наступ" с нашими "тяжелыми решениями" , лупанут по маскве - и "здравствуй , гаага , зовите чубатых попрошаек в свидетели" .