Экс-командующий войсками США в Европе: Натовские танки могли бы позволить Украине лишить Россию сухопутного коридора в Крым

Бывший командующий вооружёнными силами США в Европе генерал Бен Ходжес сделал заявление относительно того, на каком направлении Украине в первую очередь пришлись бы ко двору танки натовского производства. По словам Ходжеса, основной задачей украинских войск в этом плане должна являться задача по устранению созданного Россией сухопутного коридора в Крым.
На Западе признают, что достаточно широкий сухопутный коридор, ведущий к Крымскому полуострову, стал одним из основных достижений российской армии с 24 февраля прошлого года. Именно поэтому на Западе подталкивают киевский режим к попыткам этот российский успех нивелировать. Для этого, в частности, звучат призывы к осуществлению прорыва со стороны Запорожья – в направлении Мелитополя.
Бен Ходжес говорит о том, что ВСУ могли бы создать бронетанковую бригаду на основе натовских танков для «прорыва линии российской обороны в направлении Мариуполя».
Американский отставной генерал:
Именно эта территория могла бы стать направлением нового украинского контрнаступления. Украинцам известно, что решающей территорией является Крым.
По заявлению Ходжеса, полуостров «следует отрезать от группировки ВС РФ на Донбассе.
При этом американский отставной командующий ничего не говорит о том, что пока украинские войска на Запорожском направлении отступают. За последние 3-4 суток противник потерял не менее 8 населённых пунктов в районе города Орехов. Группировка ВСУ в этом городе оказалась зажата сразу с трёх направлений: южного, восточного и западного.
Накануне российский войска освободили село Каменское, от которого по автодороге до южных окраин города Запорожье менее 30 км.