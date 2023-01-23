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Экс-командующий войсками США в Европе: Натовские танки могли бы позволить Украине лишить Россию сухопутного коридора в Крым

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Экс-командующий войсками США в Европе: Натовские танки могли бы позволить Украине лишить Россию сухопутного коридора в Крым

Бывший командующий вооружёнными силами США в Европе генерал Бен Ходжес сделал заявление относительно того, на каком направлении Украине в первую очередь пришлись бы ко двору танки натовского производства. По словам Ходжеса, основной задачей украинских войск в этом плане должна являться задача по устранению созданного Россией сухопутного коридора в Крым.


На Западе признают, что достаточно широкий сухопутный коридор, ведущий к Крымскому полуострову, стал одним из основных достижений российской армии с 24 февраля прошлого года. Именно поэтому на Западе подталкивают киевский режим к попыткам этот российский успех нивелировать. Для этого, в частности, звучат призывы к осуществлению прорыва со стороны Запорожья – в направлении Мелитополя.

Бен Ходжес говорит о том, что ВСУ могли бы создать бронетанковую бригаду на основе натовских танков для «прорыва линии российской обороны в направлении Мариуполя».

Американский отставной генерал:

Именно эта территория могла бы стать направлением нового украинского контрнаступления. Украинцам известно, что решающей территорией является Крым.

По заявлению Ходжеса, полуостров «следует отрезать от группировки ВС РФ на Донбассе.

При этом американский отставной командующий ничего не говорит о том, что пока украинские войска на Запорожском направлении отступают. За последние 3-4 суток противник потерял не менее 8 населённых пунктов в районе города Орехов. Группировка ВСУ в этом городе оказалась зажата сразу с трёх направлений: южного, восточного и западного.


Накануне российский войска освободили село Каменское, от которого по автодороге до южных окраин города Запорожье менее 30 км.
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16 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:27
    +5
    Бывший командующий вооружёнными силами США в Европе генерал Бен Ходжес сделал заявление
    Бен, спили мушку!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:35
      0
      Дело не в пресловутом "коридоре".А в том,что это уже территория России.И как иностранные танки помогут захватить территорию нашей страны?Тут уже вопрос конкретный.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:29
    -9
    Зачем брать Запорожье ,если мы его оставили ? Наша тактика на раздергивание подразделений ВСУ тоже не особенно продуктивна
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:36
      +3
      Оставили?Когда?В 1991-ом?Не понял смысла Вашего коммента
    2. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:43
      +1
      А ваша тактика поднять руки и сдацца :-), иначе и вас денацифицируют и демилитиризуют.
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:30
    0
    По опыту их же войн в Ираке, основной враг танков - ударные вертолеты. На 404 их нет, у РФ они есть. Вопрос в уровне потерь вертолетов на количество подбитых танков. И Нужно учитывать, на этих направлениях есть укрепления уже...
    1. Два диплома
      Два диплома Сегодня, 10:33
      +2
      По опыту войны босоногих йеменцев их абрамсы горят от старых советских рпг-7 за милую душу.
      https://www.youtube.com/watch?v=OJV09Iq5yfY
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 10:40
      +1
      Цитата: Zaurbek
      о опыту их же войн в Ираке, основной враг танков - ударные вертолеты.

      По опыту СВО основной враг вертолетов ПЗРК.
      Получается замкнутый круг
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:33
    +1
    Вот сдался Бену Ходжесу Мариуполь ,он других городов не знает- Вашингтон ,Берлин - Лондон - Париж.Их раньше на парфюме российского разлива писали.
  5. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:34
    0
    Цитата: Zaurbek
    По опыту их же войн в Ираке, основной враг танков - ударные вертолеты.

    при отсутствии ПВО...
    в противном случае, танки только приманка - а вертолеты - истинная цель
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    +2
    Натовские танки могли бы позволить Украине лишить Россию сухопутного коридора в Крым
    Они там действительно, как говорил М. Задорнов, тупые или от русофобии совсем крышу снесло? Наверное и то, и другое. Наглеют все больше, мечты все шире, конфликт все глубже.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:50
      0
      мечтают сделать России какую-нибудть гадость, испытывают такую непрязнь, что кушать не могут
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:43
    0
    Американский отставной генерал:

    Именно эта территория могла бы стать направлением нового украинского контрнаступления. Украинцам известно, что решающей территорией является Крым.
    хрен им, а не Крым от всей нашей группировки, и от всего русского народа! Заодно могут этим же поделиться и с мерикатосами.
  8. Roust
    Roust Сегодня, 10:55
    0
    В утиль всех нацистов и гейропу с матрасней вместе с их железом!
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:04
    0
    Очень печально, что он экс, а то бы таких "дров" наломал.... залужа стоит в стороне и нервно курит, а вдруг у действующих есть такие же планы, а исполнять то ему......
  10. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:19
    0
    И как это чучело до командующего войсками США в Европе дослужилось? Он же невменяемый!