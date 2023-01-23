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Иран собрался признать армии стран Евросоюза «террористическими организациями» в ответ на санкции против КСИР

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Иран собрался признать армии стран Евросоюза «террористическими организациями» в ответ на санкции против КСИР

В Тегеране рассматривают возможность признания вооруженных сил стран – участниц Евросоюза «террористическими организациями». Об этом пишет французское издание Le Figaro, ссылаясь на предупреждение Министерства иностранных дел Ирана.


Ранее Европарламент проголосовал за признание Корпуса Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) «террористической организацией» с последующим введением санкций против этой структуры. За признание КСИР «террористической организацией» проголосовало большинство депутатов Европарламента. Теперь очередь – за политическим руководством европейских государств, поскольку резолюции Европарламента носят только рекомендательный характер.

В Иране решили дать аналогичный ответ. Меджлис страны также может проголосовать за признание армий стран Евросоюза «террористическими группировками». Решение по данному вопросу еще не принято, но не исключено, что как только страны Евросоюза введут санкции, последуют ответные меры.

Европейские страны обвиняют КСИР в жестоком подавлении массовых беспорядков, которые имели место в Иране после смерти задержанной полицейскими молодой иранки курдского происхождения Махсы Амини. Власти страны жестко подавили протестные выступления, их самые активные участники были арестованы.

Кроме того, Запад заявляет, что Иран занимается поставками беспилотных летательных аппаратов для российских войск, задействованных в специальной военной операции на территории Украины. Но Тегеран, как и Москва, отвергают данные обвинения. По заявлению иранской стороны, поставки БПЛА осуществлялись до специальной военной операции.
Использованы фотографии:
Корпус Стражей Исламской Революции Ирана / http://www.sepahnews.com
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15 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:28
    +1
    Не надо "рассматривать".
    Действуйте!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:45
      +2
      Может и нам взять пример с того же Ирана? Признать евролюдей террористами, благо есть за что.
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 11:20
        0
        Цитата: Владимир М
        Может и нам взять пример с того же Ирана? Признать евролюдей террористами, благо есть за что.


        Поддерживаю, такой шаг уже давно назрел и перезрел.... Запад поддерживает на Украине - националистические батальоны с нацисткой идеологией, а если учитывать тот момент что и в ВСУ нацизм пустил корни, то законодательные шаги должны быть в этом направление...
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 10:31
    +5
    Иран, всё-таки крутые ребята,озабоченность не проявляют,действуют...
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 10:45
      +2
      Да, это не цэеуропейцы масковские нагулявшие жир на грабеже страны совместно с партнерами.Сопли жевать с озабоченностями не будут , прикидывая как там имущество и детки в ,, просвещённой ,, ..
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:32
    +2
    Самое главное террористическое образование -это армия США во главе с Пентагоном.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:37
      +4
      А мы действующий военно- политический режим в Киеве признаем террористическим со всеми вытекающими из этого изменениями в порядке проведения СВО в отношении военно-политической верхушки Украины, выводами?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 10:48
        +2
        Думаю всё дело в том, что иранские элиты свои семьи по разным европам не расселили и не тащат всё подряд в эти же страны при любом удобном случае, поэтому и могут отвечать симметрично, без всякого соплежуйства.
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:39
    +1
    иранцы серьёзные парни - пытаются согнуть и расшатать эту ось зла: Вашингтон - Лондон - Берлин - Париж
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:47
    0
    Если ЕС признаёт КСИР террористической организацией Иран ответит тем же самым,то у него появится повод поеошмарить морскую группу F 150 НАТО.Шведы в ней присутствуют?Хоть каким-то " бортом"?
  6. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 10:50
    +2
    У не ядерного Ирана яиц больше чем у России. Россия уже давно должна признать Евросоюз террористами и нацистами по отношению к другим странам. Но в первую очередь нужно это сделать по отношению к Украине, тогда будут железные основания разнести несколько лагерей подготовки террористов на территории Европы. Вообще в голове не укладывается как Путин допустил что ответных действий, на поставки оружия для убийства Русских, не боятся даже мараканцы. А ведь учитывая угрозу НАТО для России можно просто взорвать термоядерную бомбу на новой земле, это отрезвит большинство европейских стран.
  7. Антоха
    Антоха Сегодня, 10:52
    0
    Кроме того, Запад заявляет, что Иран занимается поставками беспилотных летательных аппаратов для российских войск, задействованных в специальной военной операции на территории Украины.
    Даже если бы Иран поставил нам ядерное оружие для использования в СВО, это было бы совершенно нормально. Запад ведёт войну на уничтожение России, у нас нет с врагом никаких договорённостей и связанных с ними ограничений.
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:58
    +1
    Выставить себя клоунами и жуликами очень просто...
    Не заикаться ни о чем таком, а потом "признать армии стран Евросоюза «террористическими организациями» в ответ на чтото...(все много-много штук?)

    Обещать трибунал над наемниками и нацистами , а потом их отпустить....

    Обвинять амеров во всем плохом, а потом вставать и хлопать им в Думе....

    Имхо, подумают , поймут идиотию, и не объявят....
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: Макс1995
      Обвинять амеров во всем плохом, а потом вставать и хлопать им в Думе....

      Один человек, похоже, со стальными и единственными яйцами на весь зал не встал.....
      При всей неоднозначности личности, но за этот поступок лично я этого человека стал уважать - это Наталья Поклонская. И, естественно, уже больше не депутат...
  9. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:17
    0
    после смерти задержанной полицейскими молодой иранки курдского происхождения Махсы Амини.
    ....сидела б дома и всё было б хорошо...видать с мозгами не порядок был...ну одним психопатом меньше. всё ж остальным легче