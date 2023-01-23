Документы находились в гараже, он был закрыт.

Демократическая партия США после выявления факта ненадлежащего хранения американским президентом Джо Байденом секретных документов стремится оказать на последнего давление, направленное на то, чтобы тот осознал невозможность повторного избрания на высшую государственную должность.По мнению сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, после того, как Байден откажется от планов участия в выборах президента в 2024 году, Демократическая партия начнет поиски нового кандидата.В эфире американского телеканала Fox News Пол заявил, что тема, связанная с хранением Байденом секретных документов, освещается в СМИ иначе, чем коррупционный скандал, главным фигурантом которого был сын нынешнего президента США Хантер Байден. По мнению сенатора, президента США подставили неподконтрольные ему политические силы.В пользу этого говорит также опубликованный в газете The New York Times репортаж, в котором утверждается, что Байден и его советники на протяжении 68 дней скрывали обнаружение секретных документов в надежде, что министерством юстиции этот инцидент будет восприниматься как ненамеренная ошибка.Также на недоверие Байдену со стороны представителей его же партии указывает недавнее заявление главы ФБР Кристофера Рэя, подчеркнувшего, что согласно новому законопроекту, который предполагается представить в ближайшее время, планируется значительно ослабить давление на свободу слова, в том числе на СМИ, критикующие действующего главу государства.Нужно напомнить о том, что сам Байден заявлял о необходимости привлечения Дональда Трампа к ответственности после обнаружения ФБР в его резиденции секретных документов. Когда секретные документы обнаружились у самого Байдена, он начал заявлять, что "это придают чрезмерно большое значение по непонятным причинам":А резиденция Трампа была открытой?..