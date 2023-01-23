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Американский сенатор: левые СМИ и демократы намекают Байдену на невозможность баллотироваться на второй срок

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Американский сенатор: левые СМИ и демократы намекают Байдену на невозможность баллотироваться на второй срок

Демократическая партия США после выявления факта ненадлежащего хранения американским президентом Джо Байденом секретных документов стремится оказать на последнего давление, направленное на то, чтобы тот осознал невозможность повторного избрания на высшую государственную должность.


По мнению сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, после того, как Байден откажется от планов участия в выборах президента в 2024 году, Демократическая партия начнет поиски нового кандидата.

В эфире американского телеканала Fox News Пол заявил, что тема, связанная с хранением Байденом секретных документов, освещается в СМИ иначе, чем коррупционный скандал, главным фигурантом которого был сын нынешнего президента США Хантер Байден. По мнению сенатора, президента США подставили неподконтрольные ему политические силы.

В пользу этого говорит также опубликованный в газете The New York Times репортаж, в котором утверждается, что Байден и его советники на протяжении 68 дней скрывали обнаружение секретных документов в надежде, что министерством юстиции этот инцидент будет восприниматься как ненамеренная ошибка.

Также на недоверие Байдену со стороны представителей его же партии указывает недавнее заявление главы ФБР Кристофера Рэя, подчеркнувшего, что согласно новому законопроекту, который предполагается представить в ближайшее время, планируется значительно ослабить давление на свободу слова, в том числе на СМИ, критикующие действующего главу государства.

Нужно напомнить о том, что сам Байден заявлял о необходимости привлечения Дональда Трампа к ответственности после обнаружения ФБР в его резиденции секретных документов. Когда секретные документы обнаружились у самого Байдена, он начал заявлять, что "это придают чрезмерно большое значение по непонятным причинам":

Документы находились в гараже, он был закрыт.

А резиденция Трампа была открытой?..
Автор:
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:04
    +1
    Дедушку не трогать,если он не пойдёт на второй срок,Америка проиграет.Байден лучший президент США,он иногда об этом вспоминает.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:09
      +1
      главное душой не стареет, можно даже сказать - молодеет
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:11
      0
      Я думаю он вообще не понимает, сколько ему лет, кто он и нафиг всё это. Живёт, как аутист, в своей вселенной, изредка выныривая в бытие (не надолго). И самое главное, ему так хорошо laughing.......
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 11:17
      0
      Делу Бидону намекать бесполезно) вряд ли он понимает иносказания и намеки))
      Нужно говорить прямым текстом, очень громко и желательно несколько раз))
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:07
    0
    "Двойные стандарты" приносят плоды их создавшим.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:08
    0
    Ну... кто они такие, чтобы ему намекать?!
    Вот, если бы сам Господь...
    И то... Ибо...
    "Смерть его находится на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц спрятан в ларце, ларец висит в цепях на дубу, который растёт на чёрной горе или на далёком острове Буяне."
    А я думал - это сказка... (
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:18
    0
    Президент Байден показал,что в США отлаженная вертикаль власти.Америкой можно управлять,находясь в анабиозе.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:22
    0
    Спящий Джо и сам вспоминает через раз где он находится и что вообще тут делает wassat
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    0
    Документы находились в гараже, он был закрыт.
    По американски логично, а главное правда - гараж действительно был закрыт. А то, что секретным документам там не место не важно. Смешно выглядит то, что человек с прогрессирующей деменцией на девятом десятке собирается идти на второй срок и опять стать во главе страны претендующей на "гегемонию". И это Америка?
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 11:25
    0
    Интриги интригами,но даже если биден и захотел бы отдохнуть тихонько на пенсии,он вынужден идти на второй срок,иначе сядет. Он слишком удобная фигура,на которую можно всех собак повесить и за внутриамериканские провалы и за международные.В этом плане он удобен и для своих и для чужих. Ну а сынка бидена,негры давно в тюрьмах ждут,с толстыми пушками и без вазелина.
    Так что,хоть и жить осталось на два пука,помирать лучше на воле.
  8. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 11:26
    0
    Понимаю,что привычно словлю "минусы", но не откажусь от своей идеи постараться хоть немного коллег по сайту начинать думать:
    Ок, аутист, теряется на сцене, падает с трапа и тп. Все верно, но давайте подумаем, почему не смотря на глобальный кризис, этот "невменяемый" судя по нашим комментариям старик, так развернул экономико-политическую ситуацию в мире, что:
    1. Россия и Украина просто втянулись в конфликт, в результате которого Россия психологически теряет поддержку украинского народа, сложившуюся веками, что мы вместо дальнейшего развития тратим деньги и силы на противостояние с западом?
    2. Почему даже крупный бизнес Европы массово бежит в США, где создаются даже невиданное - гос.преференции для таких перебежчиков! И это носит массовый характер.
    3. Почему гос.долг США начал падать даже в условиях кризиса, даже когда десятки миллиардов сжигают в впк?
    4. Почему произошла внутренняя политическая консолидация в амер обществе? Кто то слышал о подобных BLM митингах ? А ведь неделю назад тайзером полицейские до смерти забили одного из лидеров движения.
    5. Сбывается заветная мечта десятилетий для США - втягивание остававшихся нейтральными все эти годы стран в НАТО.

    И многое другое....
    Но неужели не понятно, что как говорится "короля играет свита" и в США система противовесов не даёт принимать решения одному только "невменяшке", что система формирует рядом команду тех, кто адекватно мыслит, реагирует, действует.

    И прежде чем смеяться, ещё раз подумаем - сколько путину будет в год выборов? А в год окончания того срока? А у нас остался хоть кто то, кто мог бы его достойно сменить (многих ему лет и здоровья, но время никого стороной не обходит), что бы страна не была ввергнута при этом в катаклизмы? Что бы не пришел очередной Ельцин или Горбачев?
    Даже из его же команды....

    И тогда уже, наверное, не так смешно должно стать, уважаемые коллеги.