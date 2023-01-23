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ВС РФ закрепляются на отбитых у противника позициях к западу от линии Сватово-Кременная

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ВС РФ закрепляются на отбитых у противника позициях к западу от линии Сватово-Кременная

На фронте Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике, который является одним из вероятных направлений наступления ВСУ, продолжаются артиллерийские дуэли.


Между тем, активность пехоты на участке Площанка-Макеевка (ЛНР), где украинские войска уже который месяц пытаются «продавить» оборону ВС РФ, второй день – низкая, пишет в своем ТГ-канале военкор с позывным Старше Эдды.

Напомним, что в начале текущего месяца эксперт сообщал, что на вышеупомянутом участке подразделения ВС РФ и НМ ЛНР ведут если не наступление, то активную оборону, в результате чего под контроль союзных сил переходят все новые «опорники» ВСУ.

Сейчас, как пишет военкор, российские войска закрепляются на очередных отбитых у противника позициях к западу от линии Сватово-Кременная. Украинские артиллеристы, в свою очередь, ведут обстрел данной местности, пытаясь помешать нашим военным.

Кроме того, со слов военкора, ВСУ осуществляют обстрел позиций ВС РФ и дорог, ведущих к ним, боеприпасами дистанционного минирования. Некоторые мины, как заявил военкор, быстро самоликвидируются.

Также эксперт добавил, что украинские войска не оставляют попыток прощупать нашу оборону, забрасывая небольшие ДРГ. Последние, впрочем, быстро уничтожаются.

В целом, на участке Сватово-Кременная противник несет ощутимые потери. При этом, как ранее писал упомянутый канал, успешные действия ЧВК «Вагнера» и ВС РФ в Соледаре и под Бахмутом оттянули часть украинских резервов с Луганского направления, отсрочив готовящееся ранее наступление. Или об этом наступлении ВСУ нужно забывать вообще?..
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5 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 10:53
    0
    Там единственное место, где украинец может скрытно накопить ударную группировку, и подтащить к нашим позициям. Леса.
    Один вопрос. А она есть у него, эта самая группировка? Что они так зв танки вопят? Свои кончились уже?
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:02
      0
      С танками у ВСУ сейчас действительно большой напряг , 70% убито , а остальное либо в ремонте в Польше и Словакиии, либо в ожидании ремонта. Что касается лесов, то ВС РФ держат под контролем большую часть Серебрянского лесничества , остальное -пролески .
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:53
    0
    Или об этом наступлении ВСУ нужно забывать вообще?..
    Конечно - да то, Бог!
    Но вряд ли. Укронацист будет бросать на убой всех, кто будет под рукой). Еще не одну сотню тысяч всушников примет земелька.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:00
    +1
    Добрая новость.В последнее время было волнительно за данное направление
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 11:00
    0
    сейчас артилерию из Эстонии поднянут + мобилизация и можно идти в наступ