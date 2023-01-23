ВС РФ закрепляются на отбитых у противника позициях к западу от линии Сватово-Кременная

На фронте Сватово-Кременная в Луганской Народной Республике, который является одним из вероятных направлений наступления ВСУ, продолжаются артиллерийские дуэли.
Между тем, активность пехоты на участке Площанка-Макеевка (ЛНР), где украинские войска уже который месяц пытаются «продавить» оборону ВС РФ, второй день – низкая, пишет в своем ТГ-канале военкор с позывным Старше Эдды.
Напомним, что в начале текущего месяца эксперт сообщал, что на вышеупомянутом участке подразделения ВС РФ и НМ ЛНР ведут если не наступление, то активную оборону, в результате чего под контроль союзных сил переходят все новые «опорники» ВСУ.
Сейчас, как пишет военкор, российские войска закрепляются на очередных отбитых у противника позициях к западу от линии Сватово-Кременная. Украинские артиллеристы, в свою очередь, ведут обстрел данной местности, пытаясь помешать нашим военным.
Кроме того, со слов военкора, ВСУ осуществляют обстрел позиций ВС РФ и дорог, ведущих к ним, боеприпасами дистанционного минирования. Некоторые мины, как заявил военкор, быстро самоликвидируются.
Также эксперт добавил, что украинские войска не оставляют попыток прощупать нашу оборону, забрасывая небольшие ДРГ. Последние, впрочем, быстро уничтожаются.
В целом, на участке Сватово-Кременная противник несет ощутимые потери. При этом, как ранее писал упомянутый канал, успешные действия ЧВК «Вагнера» и ВС РФ в Соледаре и под Бахмутом оттянули часть украинских резервов с Луганского направления, отсрочив готовящееся ранее наступление. Или об этом наступлении ВСУ нужно забывать вообще?..