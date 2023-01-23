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Военкор уточнил, кто в настоящее время командует Воздушно-десантными войсками России

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Военкор уточнил, кто в настоящее время командует Воздушно-десантными войсками России

В настоящее время командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский находится в отпуске. Он отдает распоряжения относительно управления войсками по телефону. Об этом пишет военный корреспондент Александр Сладков, комментируя появившуюся в медийном пространстве противоречивую информацию.


Ранее сообщалось, что Теплинский мог покинуть должность командующего ВДВ. Якобы это произошло из-за конфликта с вышестоящим командованием, сообщал ряд СМИ. Как оказалось, все совсем не так, как успели сообщить некоторые информационные ресурсы.

Также военкор Сладков уточнил, что на должности командующего одним из направлений в зоне специальной военной операции генерал-полковника Теплинского сменил генерал-лейтенант Олег Макаревич. Именно о нем ряд СМИ в начале января 2023 года написал как о новом командующем ВДВ вместо Теплинского. Если следовать Сладкову, то Макаревич заменил Теплинского только на одном из направлений СВО.

Генерал-лейтенант Олег Макаревич родился в 1962 году, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, служил на командных должностях в сухопутных войсках. Он командовал 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизией, Второй гвардейской общевойсковой армией, был заместителем командующего Западным военным округом и начальником штаба Восточного военного округа.

В 2017-2019 гг. генерал Макаревич был заместителем главкома Военно-Морского Флота РФ по сухопутным и береговым войскам, с 2019 года занимает должность первого заместителя начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 10:46
    +3
    А панику навели... Гипс снимают, клиент уезжает... Ну и последнее. Крылатая пехота - не штурмовики. У них разная специализация. И не стоит ей все "дыры" затыкать... ИМХО.
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:53
      +1
      Панику всегда разводят люди , ничего общего с войсками не имевшие . Простой уход в отпуск командующего они трактуют как "снятие с должности" , а плановую замену в ОГВс как "подковерные игры" , хайпожоры.
    2. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 11:20
      +1
      После Гостомеля... я уже даже не знаю какая специализация у "крылатой пехоты"... (
  2. 76СССР
    76СССР Сегодня, 10:48
    +1
    генерал-полковник Михаил Теплинский находится в отпуске. Он отдает распоряжения относительно управления войсками по телефону.

    Война войной, а отпуск по расписанию. Ну, Трудовой кодекс никто не отменял...)
  3. Hog
    Hog Сегодня, 10:53
    +1
    Походу уговорили остаться, а пока отправили в отпуск отдохнуть от гениальных начальников.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 11:04
      +4
      Теплинский, прошёл Приднестровье и первую чеченскую. Хлебнул лейтенантского лиха.
      Так что большие опасения что его сожрут, не в строку он среди нынешнего генералитета.
      Вот то ли дело Макаревич, настоящий, паркетный генерал.
    2. Eug
      Eug Сегодня, 11:12
      +1
      Походу, обратка пошла (армейский и общественный резонанс), теперь выкручиваются.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:26
        +1
        Ничего непонятно request
        Вчера заявляли о том, что назначен ВРИО главкома ВДВ
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:57
    0
    А кто развивал панику ответственность понесёт.Эти бредни на западе легко растиражировали.И придумывать ничего не надо было им.В итоге у них вввод: В командовании СВО у нас опять " грызня" ,а у них радость- они " побеждают".Не пора ли нам заняться " нашими паникёрами".
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:05
      +2
      Да вряд ли кто нибудь из них понесет ответственность, просто языки в одно место засунут , помолчат , потом другую тему найдут для хайпожорства.
  5. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 11:08
    +3
    В настоящее время командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский находится в отпуске. Он отдает распоряжения относительно управления войсками по телефону.

    А что - так можно было?! Я то думал, что передавая должность ВрИО, должностное лицо передаёт, пусть временно, права и обязанности. Вот если такое телефонное распоряжение, данное человеком, по определению не владеющим всей полнотой информации (или у него запасной КП на даче, куда с докладами все подчинённые летают?) приведёт к неблагоприятным последствиям - кто отвечать будет? Он в отпуске, ВрИО - сошлётся на командующего. И никто не виноват, всё как у нас любят...

    на должности командующего одним из направлений в зоне специальной военной операции генерал-полковника Теплинского сменил генерал-лейтенант Олег Макаревич. Если следовать Сладкову, то Макаревич заменил Теплинского только на одном из направлений СВО

    Вообще ничего не понял... Как можно сменить командующего на одном из направлений? Или Теплинский работал и за командующего, и за своих подчинённых? Он когда сам себе команды отдавал, под козырёк брал, каблуками щёлкал?
    И если Макаревич сменил Теплинского только на одном из направлений, то кто остался исполнять обязанности командующего ВДВ на время его отпуска?
  6. МЮД
    МЮД Сегодня, 11:12
    +2
    Время покажет кто прав. Мое мнение просто так в отпуск в военное время не ходят. Оно и в мирное зачастую за несколько лет накапливается.
  7. kasy
    kasy Сегодня, 11:12
    +2
    Макаревич паркетный общевойсковик...как бы делов не наделал со штучными спецами из вдв...
  8. seacap
    seacap Сегодня, 11:24
    0
    Пироги печет сапожник и т.д. и т.п., как все у нас в стране с некоторых пор. Этот кадровый бред уже просто беда и такое впечатление, что воплощается специально с целью уничтожения страны. Чем надо думать, когда ГК ВВС назначают человека максимально далекого от этой специфики службы неизвестно на чем основываясь. То же самое и с ВДВ, где существует своя специфика и общность на духовном уровне, которую ни один блатной мабутовец никогда не поймет.
    Кстати, где-то в конце 70-х, начале 80-х уже проводились на базе нескольких военных округов "эксперимент" по подчинению авиации пехоте, но быстро от этого отказались. Похоже ничему история не учит, если "пляски на граблях" наша национальная забава, только в данном случае, как обычно у нас бывает" вновь слишком дорого расплачивается кровушкой российский солдат, а государство подвергается унижениям и дискредитации.
    Кадровая политика на грани идиотии, на принципах полнейшей безответственности и "своих не сдаем", с помощью кумовства и личной преданности, криминала и лжи уже очень похожа на прямой и явный саботаж с целью уничтожения госуправления и государства. С 90-х . Когда построено сословное общество, разделенное пропастью среды обитания и материальных возможностей, морально-нравственных принципов, отношением к своей истории, стране и народу, когда исключены всякие социальные лифты, а вместо профессионально-деловых, моральных и организаторских качеств и личных достижений, основной критерий оценки, только бабло, лесть и лицемерие, то сложно ожидать от подобных "эффективных менеджеров" какого либо прогресса.
  9. T-100
    T-100 Сегодня, 11:25
    0
    Цитата: 76СССР
    Война войной, а отпуск по расписанию. Ну, Трудовой кодекс никто не отменял...)

    Генералы ВОВ с того света: А что, так можно было что-ли?