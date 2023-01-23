Военкор уточнил, кто в настоящее время командует Воздушно-десантными войсками России

В настоящее время командующий Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский находится в отпуске. Он отдает распоряжения относительно управления войсками по телефону. Об этом пишет военный корреспондент Александр Сладков, комментируя появившуюся в медийном пространстве противоречивую информацию.
Ранее сообщалось, что Теплинский мог покинуть должность командующего ВДВ. Якобы это произошло из-за конфликта с вышестоящим командованием, сообщал ряд СМИ. Как оказалось, все совсем не так, как успели сообщить некоторые информационные ресурсы.
Также военкор Сладков уточнил, что на должности командующего одним из направлений в зоне специальной военной операции генерал-полковника Теплинского сменил генерал-лейтенант Олег Макаревич. Именно о нем ряд СМИ в начале января 2023 года написал как о новом командующем ВДВ вместо Теплинского. Если следовать Сладкову, то Макаревич заменил Теплинского только на одном из направлений СВО.
Генерал-лейтенант Олег Макаревич родился в 1962 году, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, служил на командных должностях в сухопутных войсках. Он командовал 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизией, Второй гвардейской общевойсковой армией, был заместителем командующего Западным военным округом и начальником штаба Восточного военного округа.
В 2017-2019 гг. генерал Макаревич был заместителем главкома Военно-Морского Флота РФ по сухопутным и береговым войскам, с 2019 года занимает должность первого заместителя начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.