Очередная встреча контактной группы по Украине, которая получила название "Рамштайн" по месту постоянного проведения, состоится в ближайшее время. На Западе не намерены откладывать оказание военной помощи Украине на потом. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Алексей Резников.
Украинский министр назвал сроки очередного, уже девятого, заседания контактной группы по Украине. Пройдет оно традиционно на немецкой авиабазе "Рамштайн" в феврале. Ожидается, что темой очередной встречи станет передача Украине боевой авиации. По крайней мере, об этом грезит Зеленский и даже делает заявления на эту тему.
(...) уровень доверия Запада к Украине растет с каждым днем. Больше доверия означает больше оружия, чтобы защитить нашу землю, море и небо!
- заявил Резников.
Прошедший "Рамштайн" был назван "бронетанковым", поскольку тема передачи танков Украине была основной при обсуждении. Несмотря на то, что окончательного решения на заседании принято не было, в Киеве заявляют об очередной перемоге, поскольку этот вопрос удалось сдвинуть с места. Киевский режим не сомневается, что в скором времени начнет получать танки западного производства.
Следующий "Рамштайн" Киев намерен использовать для получения боевой авиации, в частности американских истребителей F-16. Как подчеркивают в окружении Зеленского, время получать самолеты уже пришло. Да и сам украинский президент мечтает том, как западные истребители закроют небо над Украиной для российских самолетов и ракет. Тем более, что Нидерланды уже заявили о готовности поставить боевую авиацию Киеву в случае обращения.