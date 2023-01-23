Военное обозрение
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В Киеве ожидают от очередного заседания контактной группы по Украине решения вопроса по поставкам боевой авиации

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В Киеве ожидают от очередного заседания контактной группы по Украине решения вопроса по поставкам боевой авиации

Очередная встреча контактной группы по Украине, которая получила название "Рамштайн" по месту постоянного проведения, состоится в ближайшее время. На Западе не намерены откладывать оказание военной помощи Украине на потом. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Алексей Резников.


Украинский министр назвал сроки очередного, уже девятого, заседания контактной группы по Украине. Пройдет оно традиционно на немецкой авиабазе "Рамштайн" в феврале. Ожидается, что темой очередной встречи станет передача Украине боевой авиации. По крайней мере, об этом грезит Зеленский и даже делает заявления на эту тему.

(...) уровень доверия Запада к Украине растет с каждым днем. Больше доверия означает больше оружия, чтобы защитить нашу землю, море и небо!

- заявил Резников.

Прошедший "Рамштайн" был назван "бронетанковым", поскольку тема передачи танков Украине была основной при обсуждении. Несмотря на то, что окончательного решения на заседании принято не было, в Киеве заявляют об очередной перемоге, поскольку этот вопрос удалось сдвинуть с места. Киевский режим не сомневается, что в скором времени начнет получать танки западного производства.

Следующий "Рамштайн" Киев намерен использовать для получения боевой авиации, в частности американских истребителей F-16. Как подчеркивают в окружении Зеленского, время получать самолеты уже пришло. Да и сам украинский президент мечтает том, как западные истребители закроют небо над Украиной для российских самолетов и ракет. Тем более, что Нидерланды уже заявили о готовности поставить боевую авиацию Киеву в случае обращения.
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12 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:57
    +4
    темой очередной встречи станет передача Украине боевой авиации. По крайней мере, об этом грезит Зеленский
    И не спроста, так и будет. С нашими ХПП, красными линиями, озабоченностями... украина получит все что есть у Западного ВПК.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: Trapp1st
      С нашими ХПП, красными линиями, озабоченностями... украина получит все что есть у Западного ВПК.

      Получала и получать будет. Но ко всему прочему научилась "хранить" дорогие боеприпасы, до такого изощренного хранения, могут додуматься только изуверы.
      По заявлению Директора СВР России С.Е.Нарышкина, в Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что украинские вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций. Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО "Хаймарс" и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра. Только за последнюю неделю декабря 2022 г. через железнодорожную станцию "Рафаловка" на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов смертоносного груза.
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 11:20
      0
      Пусть всем зелебоберским офисом переходят на тяжелые наркотики и летят дружно к бандере на ковре-вертолете))
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:58
    +1
    На 10-м будет обсуждаться поставка авианосцев и атомных подводных лодок....
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:58
    +1
    уровень доверия Запада к Украине растет с каждым днем.

    Только вот танк, никто давать не собирается, из за "уровня возросшего к Украине доверия".
    Ну как же не похвалить, себя любимого Резника.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    +2
    Резников, приглашенный на Рамштайн, как профессиональный нищий в своей униформе шныряет между "главными героями". Кому улыбнется заискивающе, кому руку пожмет (если подадут) с поклоном, но всем успевает рассказать об "агрессивной России" и трудностях ВСУ. Чем больше жалости в глазах, неопрятнее одежда тем больше шансов, что подадут.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:01
    0
    Кто бы ещё рассказал ,какие плюшки получит ВСУ ,если им дадут Ф -16.У меня подозрение ,ВСУ хочет ,чтобы Ф 16 базировались в польше"иногда",на техобслуживании,со всеми вытекающими.
  6. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 11:03
    0
    на фото - черномазая горилла смотрит на порося
    1. HAM
      HAM Сегодня, 11:23
      0
      Скорее "шоколадный заяц" и "ласковый мерзавец"в двух лицах...
  7. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 11:13
    0
    Интересное фото, Пятачок- слева. Аминистрация сайта- в ошуении...
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:18
    0
    Ага. Щас!
    Сразу после танчика.
    Как говорил герой фильма советской киноклассики:
    - Вот что, ребята, пулемета я вам не дам. (с)
  9. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 11:20
    0
    похоже амерам это начинает надоедать..нужен результат - поэтому повышают градус...поставляют более совершенную технику и в больших кол-вах.
    А мы всё молчим и "грозно оправдываемся". А толк от этого?