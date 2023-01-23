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Глава фракции «Слуга народа» в ВРУ Давид Арахамия: «Весной точно будем сажать»

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Глава фракции «Слуга народа» в ВРУ Давид Арахамия: «Весной точно будем сажать»

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о грядущих "конкретных кадровых решениях" соответствующее заявление сделали и в подконтрольной ему парламентской партии "Слуга народа".


Вслед за Зеленским, заявившим, что в ближайшее время будет принят ряд "конкретных и справедливых" решений, касающихся кадровой политики в украинском правительстве, глава президентской парламентской фракции Давид Арахамия в свою очередь также отметился заявлением, что "этой весной точно сажать будем активно".

По словам Арахамии, грядущие уголовные дела будут касаться как многочисленных хищений при закупке генераторов, так и недавних коррупционных скандалов в украинском минобороны. Отмечено, что уже на решении проблем с энергетикой отдельные представители органов власти успели нажиться, в том числе на ввозе генераторов из-за рубежа.

Глава президентской фракции добавил, что в ближайшее время планируется инициировать возобновление парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти. Вслед за Зеленским Арахамия также отметил, что "эта неделя будет временем ответственных решений".

В настоящее время на Украине набирает обороты крупный коррупционный скандал, связанный с закупками продовольствия для нужд ВСУ по значительно превышающим рыночные ценам.

Кроме того на Украине распространяются слухи о планируемой отставке заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, занимающегося курированием региональной политики.

Череду громких коррупционных скандалов в украинском правительстве продолжило увольнение министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лодзинского, которое также может ударить по его соратнику премьер-министру Денису Шмыгалю.

Напомним, что на днях о начале большой грызни в органах власти Украины заявил уволенный с должности советника Алексей Арестович.
Автор:
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22 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:30
    +5
    Найдут "нищеброда" среди своей кодлы и осудят показательно, повесив все на него, будет сидеть, и за развал энергетики, и за поражения армии....., после этого отнимут все, что нажито непосильным трудом и лишат гражданства. Все что отнимут "правильно" попилят. И как вишенка на торте - в обменный фонд.....
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:44
      +1
      Цитата: Uprun
      Все что отнимут "правильно" попилят. И как вишенка на торте - в обменный фонд...

      А вот Запад уже начал "пилить" российских олигархов.
      30 ноября в Евросоюзе признали, что не могут конфисковать замороженные активы Банка России из-за международного принципа государственного иммунитета, писала газета The Wall Street Journal. Но вот деньги олигархов это другое. Зачастую они нажиты незаконно. Их просто украли у российского народа, и на Западе это отлично знают. А незаконно нажитое можно смело изымать. Международная группа насчитала у олигархов на общую сумму как раз порядка 30 млрд. долларов. На днях Минюст США официально подтвердил своё намерение передать эти активы. Вот и настал судный день для российских олигархов. Олигархи, ориентированные на Запад, сбежали, и у них всё отбирают.
      В ЕС недавно признались, что они буквально за два года растратили специальный фонд в 1,8 триллиона евро, который в 2020 году был создан на восстановление экономики ЕС, после последствий "Кароны-19".
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 13:07
        0
        А их, идиотов, Путин ещё в 2015 году предупреждал, возвращайте капиталы в Россию, прости.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:47
      -1
      Так там всех сажать надо места не хватит. Колючку и вышки вокруг банковой, что бы новые не строить. Очередной способ "законного" отъема бабла и борьбы с не согласными прямо пример их "демократии"...
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 12:51
        0
        о начале большой грызни в органах власти Украины
        А грызня и не кончалась, стало голодно и она активизировалась....
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 12:58
          0
          Прежде чем бежать с корабля 404, спешат
          хапнуть, ибо знают, что в последний раз...
        2. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 13:51
          0
          Цитата: Uncle Lee
          ..... А грызня и не кончалась, стало голодно и она активизировалась....

          Стало им тесно у кормушки, Владимир Владимирович. hi Надо кого-то "прополоть", чтобы "посадки" пошли! laughing
    3. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 13:05
      +1
      А я думаю что лёд тронулся, вон гвынтокрыл в Броварах приземлился, ушёл Арестович, конфликт Залужного и Зеленского давно не секрет, сказал бы что сцепились псы, но псов оскорблять не хочется, и даже пауков в банке тоже - одна слизь пожирает другую.
      То, что грозится Арахамия, так тот же Кирилл Тимошенко может до хрена чего разболтать, причём заранее на диктофон, что может быть опубликовано даже после его смерти и держать их за яй...фаберже не давая расправиться окончательно.
  2. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 12:30
    +5
    под это дело опять будут чистить оппозицию. Вот и вся подоплека этого "скандала"
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:30
    +1
    Сами себя будут сажать? Этих клоунов могут сажать только американцы , как "посадили"недавно Монастырского или русские по приходу в Киев. Третьего не дано.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:35
      0
      Тут фронт в огне,но все равно-главное внутренние разборки..Ну да ладно.Может будет больше обиженных,а не приласканных
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    +1
    «Весной точно будем сажать»
    А осенью выкапывать? Когда коррупция и зарабатывание денег на крови процветает повсеместно, то всех не пересажаешь - мест не хватит. Поинтересуйтесь доходами Зеленского, Залужного, да и своими не мешало бы и все станет ясно.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:35
    +1
    До весны еще дожить надо. Трепло. Хотя,у нас тоже такие ,,умники,, есть.
  6. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:44
    +1
    Глава фракции «Слуга народа» в ВРУ Давид Арахамия: «Весной точно будем сажать»
    *с выродка Арахамии..и начать...
  7. Sibguest
    Sibguest Сегодня, 12:44
    0
    Прямо двойник зе-клоуна! Или они такими становятся?
  8. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:47
    0
    тут пишут...всех выродков участвующих в Туретчине в переговорах со стороны Украины по *Минску 3*...начали свои же ликвидировать....Арахамия там тоже был...в бейсболке...
  9. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 12:51
    +1
    Обратил внимание на одну особенность фотографии этого Арахнида.
    Медицину не обманешь
    Гипотелоризм - аномально уменьшенное расстояние между двумя органами или частями тела, обычно относящееся к глазницам (орбитам), также известное как орбитальный гипотелоризм.
    Часто является результатом алкогольного синдрома плода (ФАС), вызванного большим потреблением алкоголя в первый месяц беременности.
    Тяжёлое детство, деревянные игрушки, всю зиму в кедах?
  10. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 13:02
    0
    Цитата: Zoldat_A
    Обратил внимание на одну особенность фотографии этого Арахнида.


    laughing
  11. 2112vda
    2112vda Сегодня, 13:12
    0
    Цитата: Mitos
    их "демократии"

    Демократия их или чья-то другая это есть просто демократия. Как в 17 веке выразились члены британского парламента: "Демократия это власть кучки мерзавцев управляющих толпой идиотов".
    Говорят что демократия это власть народа, это не правда. Народ любого государства есть совокупность сословий или социальных групп. Демократия, термин 2-х коренной и состоит из греческих слов "демос" и "кратос". Демос это среднее сословие древнегреческого общества состоящее из свободных граждан с разной степенью достатка. Верхушка демоса это состоятельные купцы, крупные ремесленники и средние землевладельцы, все они были в то время рабовладельцами, часто самими жестокими. Кратос это власть. Т.е. демократия это республиканская форма правления, руководящий класс, состоятельная верхушка демоса. В Российской империи и сейчас у нас аналогом демоса является мещанство, в виде банкиров, бизнесменов крупных, средних и мелких, квалифицированны рабочие. В Ведах народ, образно, представляется в виде человеческого тела. Так вот среднее сословие - вайшнавы, являющиеся аналогом демоса и мещан, представляется в виде органов пищеварения и жировой ткани. Теперь сами подумайте каким "выдающимся умом и высокими моральными качествами" обладают желудок с кишками и салом. Так что всё нормально. За что боролись на то и напоролись.
  12. АдинРумън
    АдинРумън Сегодня, 13:21
    0
    Украинские руководители, а так же их покровители, на французском вертолёте покататся не хотите ли?
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:23
    0
    Кого там сажать собрался Арахамия ?
    Уже сам Зелибоба сказал что посадит Порошенко и там доказательств уже выше крыши и ...................воз и ныне там !
    Кого хоть посадили одного чиновника , при современной Украине за взятку ? Ну хоть одну фамилию
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:28
    0
    Глава фракции «Слуга народа» в ВРУ Давид Арахамия: «Весной точно будем сажать»
    . Поражать что-ли... не, не, уже не хочется. Такой долгий балаган, что пора менять амплуа, у зрителей пресыщение наступило.