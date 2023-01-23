Глава фракции «Слуга народа» в ВРУ Давид Арахамия: «Весной точно будем сажать»

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о грядущих "конкретных кадровых решениях" соответствующее заявление сделали и в подконтрольной ему парламентской партии "Слуга народа".
Вслед за Зеленским, заявившим, что в ближайшее время будет принят ряд "конкретных и справедливых" решений, касающихся кадровой политики в украинском правительстве, глава президентской парламентской фракции Давид Арахамия в свою очередь также отметился заявлением, что "этой весной точно сажать будем активно".
По словам Арахамии, грядущие уголовные дела будут касаться как многочисленных хищений при закупке генераторов, так и недавних коррупционных скандалов в украинском минобороны. Отмечено, что уже на решении проблем с энергетикой отдельные представители органов власти успели нажиться, в том числе на ввозе генераторов из-за рубежа.
Глава президентской фракции добавил, что в ближайшее время планируется инициировать возобновление парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти. Вслед за Зеленским Арахамия также отметил, что "эта неделя будет временем ответственных решений".
В настоящее время на Украине набирает обороты крупный коррупционный скандал, связанный с закупками продовольствия для нужд ВСУ по значительно превышающим рыночные ценам.
Кроме того на Украине распространяются слухи о планируемой отставке заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, занимающегося курированием региональной политики.
Череду громких коррупционных скандалов в украинском правительстве продолжило увольнение министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лодзинского, которое также может ударить по его соратнику премьер-министру Денису Шмыгалю.
Напомним, что на днях о начале большой грызни в органах власти Украины заявил уволенный с должности советника Алексей Арестович.