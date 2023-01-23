Глава фракции «Слуга народа» в ВРУ Давид Арахамия: «Весной точно будем сажать»

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о грядущих "конкретных кадровых решениях" соответствующее заявление сделали и в подконтрольной ему парламентской партии "Слуга народа".Вслед за Зеленским, заявившим, что в ближайшее время будет принят ряд "конкретных и справедливых" решений, касающихся кадровой политики в украинском правительстве, глава президентской парламентской фракции Давид Арахамия в свою очередь также отметился заявлением, что "этой весной точно сажать будем активно".По словам Арахамии, грядущие уголовные дела будут касаться как многочисленных хищений при закупке генераторов, так и недавних коррупционных скандалов в украинском минобороны. Отмечено, что уже на решении проблем с энергетикой отдельные представители органов власти успели нажиться, в том числе на ввозе генераторов из-за рубежа.Глава президентской фракции добавил, что в ближайшее время планируется инициировать возобновление парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти. Вслед за Зеленским Арахамия также отметил, что "эта неделя будет временем ответственных решений".В настоящее время на Украине набирает обороты крупный коррупционный скандал, связанный с закупками продовольствия для нужд ВСУ по значительно превышающим рыночные ценам.Кроме того на Украине распространяются слухи о планируемой отставке заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, занимающегося курированием региональной политики.Череду громких коррупционных скандалов в украинском правительстве продолжило увольнение министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лодзинского, которое также может ударить по его соратнику премьер-министру Денису Шмыгалю.Напомним, что на днях о начале большой грызни в органах власти Украины заявил уволенный с должности советника Алексей Арестович.