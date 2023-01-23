Военное обозрение
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Потанин: У России прививка от изъятия активов с 1917 года

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Потанин: У России прививка от изъятия активов с 1917 года

По словам российского миллиардера Владимира Потанина, Россия уже получили свою прививку от изъятия активов более ста лет назад - в 1917 году.


Потанин сказал об этом в интервью РБК, комментируя рассматриваемую на Западе возможность конфискации российских активов, которые хранились в западных странах.

Подобное решение является одной из форм воровства и приведёт к разрушению инвестиционного климата в тех странах, где оно будет принято, считает российский предприниматель.

Глава «Норникеля» призвал учиться на чужих ошибках, а не повторять их, отметив, что Россия уже привилась от изъятия активов в 1917 году.

Потанин добавил, что нельзя забывать о том, к чему приводит неуважение к личным свободам людей и праву собственности. По словам предпринимателя, туда где не уважают эти принципы, не будут тянуться люди и бизнес.

Владимир Потанин является одним из богатейших людей в России. В апреле прошлого года, по данным журнала Forbes, состояние бизнесмена оценивалось в более чем 17 миллиардов долларов. После начала СВО ряд западных стран ввел против Потанина персональные санкции.

Напомним, что в прошлом году в западных странах были заблокированы российские активы на сумму, превышающую 300 миллиардов долларов. Теперь же на Западе хотят присвоить их себе и распорядиться по собственному усмотрению.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт «Норникеля»
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40 комментариев
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  1. Николай310
    Николай310 Сегодня, 13:00
    +15
    а может у народа спросим? люди за то,чтобы НорНикель работал на Потанина? или на людей? и посмотрим у кого какая прививка...

    а если ты такой крутой предприниматель,то создай своё предприятие. и покажи на что-то ты способен кроме как мазуту по северным рекам разливать...

    а насчёт личных свобод он правильно сказал...то,что строил НАРОД,должно принадлежать народу.то,что строил Потанин,может принадлежать Потанину...осталось узнать,что построил Потанин,кроме яхт...
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 13:10
      +9
      Как можно ничего не производя, ничего не по строя вдруг стать хозяином Норникеля.
      А прививка стоила стране более 300 млрд дол.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:23
        +4
        Цитата: ВАШ
        Как можно ничего не производя, ничего не по строя вдруг стать хозяином Норникеля.
        А прививка стоила стране более 300 млрд дол.

        30 ноября в Евросоюзе признали, что не могут конфисковать замороженные активы Банка России из-за международного принципа государственного иммунитета, писала газета The Wall Street Journal. Но вот деньги олигархов это другое. Зачастую они нажиты незаконно. Их просто украли у российского народа, и на Западе это отлично знают. А незаконно нажитое можно смело изымать, и это не вызовет эффекта паники и бегства капиталов из США и ЕС людей и стран, которые заработали свои деньги честным трудом и хранят их в долларах и евро. Олигархи, ориентированные на Запад, сбежали, и у них всё отбирают. Олигархи попали в немилость на Западе лишь после начала СВО – за то, что не смогли повлиять на Путина и остановить его от решительных действий. Запад делал ставку на то, что олигархи смогут осуществить переворот и отстранить Путина от власти. А иначе там пригрозили отобрать у них всё нажитое непосильным трудом – яхты, особняки, офшорные счета, импортные портсигары и магнитофоны. Вот они и стали стараться, наряду с нашими артистами, многие из которых тоже испугались, что у них отнимут накопленное на безбедную старость. Но вот и настал судный день для российских олигархов.
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 13:37
          0
          Цитата: tihonmarine
          яхты, особняки, офшорные счета, импортные портсигары и магнитофоны.

          Куртки замшевые - три....А самое главное - веру, что они свои, буржуинские ! wink
    2. Sniper
      Sniper Сегодня, 13:10
      -1
      В России отныне два государства.
      В одном одурели от бед и пьянств
      В другом одурели
      Совсем от другого.
      Но мне не к лицу неприличное слово(с)
    3. Snay
      Snay Сегодня, 13:10
      +3
      Яхты, собственно, тоже не он построил...
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:12
      +2
      Расскажите Потанину, что против России объявлена экономическая война, он все еще живет надеждой, что все вернется к прежнему, вот из-за таких нуворишей и ведется СВО странными методами, не трогают экономику Украины. Кому война, а кому прибыль в карман (((((
    5. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:14
      +2
      Про Потанина даже говорить не хочется! Урвал кусочек Родины и выгодно продал его за границу! А теперь он сокрущается, что с его воза с российским добром на Западе иностранцы его богатства себе растаскивают и присваивают по принципу "Грабь награбленное!!
    6. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:19
      -12
      а может у народа спросим?
      Спрашивайте. Но сначала давайте определимся - работники Норникеля и работники производств, для которых Норникель является главным структурообразующим элементом это народ или не народ? Я имею в виду не офисное хомячьё, которое, увы, неизбежно на любом предприятии, а горняков, металлургов, инженеров, химиков, геологов - линейное звено. Уверяю вас - эти люди за Норникель (и за Потанина) любого крикуна-правдоискателя на лоскуты порвут. Так что сходите, поспрашивайте. И кстати, именно усилиями Потанина Норникель стал тем локомотивом экономики, которым он является сейчас - поройтесь в истории, что представлял из себя Норильск и его производства при развитом социализме, только не заплачьте.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:49
        +2
        Ух ты, правда шо ли? В самом деле на слезу прошиб вас рассказ.
        Только давайте всё же посмотрим историю.
        В 1919 году были взяты первые пробы руд в районе будущего города Норильска экспедицией под руководством Николая Урванцева и Александра Сотникова, считающихся открывателями месторождений. В 1923 году Николай Высоцкий выявил присутствие в руде платины. Исследования продолжались до 1934 года, когда по результатам детальной разведки месторождений Норильск-1 и Норильск-2 был утверждён первый подсчёт запасов руд.
        В 1935 году вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о строительстве Норильского горно-металлургического комбината. На строительстве Норильска и комбината работали узники Норильлага, среди них — Николай Урванцев, открыватель месторождений.
        В первой половине 1940-х годов налажено производство никеля, меди, кобальта и платиноидов. В 1953 году Норильский комбинат производит 35 % никеля, 12 % меди, 30 % кобальта и 90 % платиноидов от общего производства этих металлов в Советском Союзе.
        В 1960 году открыто крупнейшее в мире месторождение сульфидных медно-никелевых руд — Талнахское. В 1965 году открыто месторождение Октябрьское.
        В 1981 году заработала Талнахская обогатительная фабрика. В 1979 году введён в строй Надеждинский металлургический завод.
        4 ноября 1989 года Совет Министров СССР принял постановление о создании «Государственного концерна по производству цветных металлов „Норильский никель“». В концерн были включены Норильский комбинат, комбинаты «Печенганикель» и «Североникель», Оленегорский механический завод, Красноярский завод по обработке цветных металлов и институт Гипроникель (Ленинград). Эти предприятия были объединены в единый концерн на основе общей технологической схемы переработки сульфидных медно-никелевых руд.


        Теперь не подскажите, любезный, а сколько средств вложил Потанин в разведку и освоение месторождений? Сколько потратил на строительство фабрик, заводов, комбинатов?
        Впрочем, я вам помогу.


        В 1994 году проведено акционирование предприятий РАО «Норильский никель». В 1995 году «ОНЭКСИМ-банк» Владимира Потанина на залоговом аукционе за 170,1 млн $ получил 38 % уставного капитала концерна (51 % голосующих акций). В 1997 году структуры Потанина выкупили этот пакет за 640 млн $


        Вот и все заслуги. Сначала украсть у населения деньги, а затем на эти деньги через залоговый аукцион украсть успешный концерн.
        И не надо здесь сопли разводить, - посмотрите каким он был и какой сейчас, - раньше он был государственным и работал на государство, сейчас на карман Потанина.
        А то что изменился, никто не спорит. Он и при СССР развивался, причём куда более динамично.
        И в том что вор решил немного рачительно распорядится украденным имуществом, не велика заслуга.
    7. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 13:27
      +6
      Да и у народа прививка с 90х, когда госсобственность перекочевала в карманы потаниных... Ушлая кучка экспроприировала народную промышленность, причём подчистую, без остатка...
    8. Passeur
      Passeur Сегодня, 13:30
      +10
      Заявления господина Потанина рассчитаны на лохов. "Норильский никель", совладельцем которого является умничающий для плебса Потанин, обеспечивает 17% мирового рынка никеля, 38% рынка палладия и 10% мирового рынка платины. И, внимание(!), "Норникель" не попадает под санкции! Ибо доля США в экспорте "Норникеля" 20%, а стран Европы - 50%. И господин Потанин исправно поставляет никель, палладий и платину в США и ЕС, которые исправно поставляют вооружения на Украину, чтобы убивать русских. А Потанины с Рябковыми лохам рассказывают о прививках и перемалывании. Ну и умирать отправляют.
    9. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:38
      +3
      Вообще-то, в 1917-м российские национальные активы "союзники" по АНТАНТЕ начали "замораживать".Такие же, кстати, "рыночники", как и с сам Потанин с прочими "абрамовичами"...

      Дополняя сей процесс интервенцией и оккупацией российских территорий...

      Кстати, а сам Норильский комбинат и инфраструктуру Заполярья, кто и когда создал?... "Привитый" Потанин об этом россиянам ПУБЛИЧНО не напомнит?...

      Короче, граждане "олигархи", т.н. "цивилизованный" Запад, украл суверенные АКТИВЫ Российской Федерации (т.е. НАРОДНЫЕ деньги) в размере НА ПОРЯДОК превышающем "конфискованное" у любителей зарабатывать или воровать в России, а бабло ТУПО хранить на Западе...

      Вас "кинули", это понятно... Но не путайте свою "личную шерсть" с государственной...

      Россиян ИХ украденные БЕЗНАКАЗНО Западом СУВЕРЕННЫЕ активы беспокоят, а не ваше бабло. Которое вы в российскую экономику инвестировать и не собирались вовсе...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:01
    +1
    Потанин своим интервью,не думаю что это просто так,ни чего не сказал по СВО.Просто в конце ответил,раз так будем инвестировать внутри России.И как там с финским активом Норникеля?
  3. Mitos
    Mitos Сегодня, 13:02
    +5
    Не надо самообмана, воровать в европе умели всегда и как присвоить средства они то же знают. Не просто так строилась вся та система, в любой момент могут заблокировать средства любому. А это значит что все что попало туда уже не твое, хороша прививка.
    1. ДЕНЕБ
      ДЕНЕБ Сегодня, 13:10
      +3
      А чем этот Потанин лучше этой ,,Европы,,Воры украли у вора!!!
    2. KCA
      KCA Сегодня, 13:18
      0
      Суть в том, что это не деньги, а цифры в компьютере, когда они российские, они обеспечены золотом ,ресурсами и всем производством в России, когда их попилят, они так и останутся только цифрами, или США их на золото поменяют? Раздача цифр просто приведёт к повышению в тех странах, кому их раздадут
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:03
    +4
    Интересно, прислушаются их миллиардеры к словам нашего миллиардера, о том, что красть грешно? Неужели им станет стыдно,если прислушаются? smile
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:08
      0
      Как бы активов западных миллиардеров в России вагон и маленькая тележка,причём действующих.Пусть подумают?! lol
  5. al3x
    al3x Сегодня, 13:05
    +7
    Что за дичь он несёт? Какая прививка, Кто-нибудь расшифрует? Или он забыл про передел собственности, который бушевал на осколках союза, в России в том числе. Тоже разграбление было изнутри, а кто вакцину эту ввёл в государственное тело, не в курсе, тов. Потанин? Сейчас снаружи ограбили. Да ну нафиг такие прививки.

    Пс. И правда, лучше бы найти противоядие от всяких чубайсовидных горбатоподобных.
  6. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 13:06
    -2
    была статья на РБК, что все замороженные 300 млрд $ в основном были в ценных бумагах,
    и уже давно они все легально ушли как обеспечение по различным сделкам
    как присвоить 300 млрд $ - когда они уже являются залогом
    13 мар 2022, Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/economics/13/03/2022/622dd6ee9a7947081b63341c
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 13:24
      0
      Цитата: Romario_Argo
      https://www.rbc.ru/economics/13/03/2022/622dd6ee9a7947081b63341c

      Вы сами читали?
      Цитата: Romario_Argo
      уже давно они все легально ушли как обеспечение по различным сделкам

      Где там об этом хоть слово?
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 13:35
      -1
      Спасибо за интересную ссылку.
      Судя по информации из этой статьи $311 млрд резервов было размещено в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом, около $30 млрд — в резервах в Международном валютном фонде.
      Но информации об обеспечении различных сделок заблокированными активами в статье нет. И именно этот момент вызывает сомнения - никто не будет принимать в залог активы, неподконтрольные принципалу обеспечения.
  7. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 13:07
    +8
    Надо ещё изобрести прививку от потаниных и иже с ним!!!Ибо никто не наносит столько урона собственной экономике,как эта бандитская бацила !!
  8. Планем
    Планем Сегодня, 13:08
    +4
    Да уж! Этот Потанин - наивный рыночный мечтатель. Несет ахинею о какой-то там прививке 17-го года, в то время, как такие, как он, при помощи нехитрых мутных схем с благословения Ельцина, Чубайса и прочих правителей-капитализаторов легко отжали большую часть общенародной собственности в России. Причем в сотни, если не в тысячи раз большую, чем после Октябрьской революции. Так что, никакие прививки не помогли. Захотели власти - отжали. Захотят еще раз отжать - отожмут. Так же и на Западе с чужой собственностью, если это решат его хозяева, церемониться не станут. Уже заморозили российские активы, а захотят и совсем отожмут.
  9. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 13:11
    +1
    У России прививка от изъятия активов с 1917 года
    Ну да, ну да. А уж как в 90-х напрививались (и продолжаем прививаться). А чего вдруг Потанин о прививках заговорил? Небось прививки боится?
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:14
    +1
    призвал учиться на чужих ошибках, а не повторять их
    Как я понял он намекает на то, что России не следует принимать ответные меры и арестовывать активы зарубежных государств. Если это так, то слишком "мягко стелет" г-н Потанин и очевидно в своих интересах.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:18
    -1
    Если Запад хоть копейку присвоит ,то этим подпишет себе конец. Обокрасть в современном мире не зазорно,но на нерушимости частной собственности ,была построена вся экономическая модель Запада .
    Кто сейчас будет верить Западу ?
  12. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 13:19
    +1
    К сожалению люди которые должны были быть минимум сидеть пожизненно, а по справедливости с дырками в голове лежать и гнить в безымянных могилах, продолжают грабить страну владея предприятиями которые они не строили, которые отжали у государства разрушив его, поэтому ему и дружкам его в страшном сне снится 17 год, и он конечно будет против, хотят гарант этой приватизации им обещал что 37-38 года не будет, потому что он сам такой назначенный быть охранителем такой системы. Как бы не хотели повторения этого, всё равно настанет день когда с них спросят с полна
  13. U_GOREC
    U_GOREC Сегодня, 13:19
    0
    Глава «Норникеля» призвал учиться на чужих ошибках, а не повторять их, отметив, что Россия уже привилась от изъятия активов в 1917 году. Потанин добавил, что нельзя забывать о том, к чему приводит неуважение к личным свободам людей и праву собственности.

    Это приводит к росту экономики, в среднем, на 13.8% в год на протяжении трёх десятков лет! Какого не было больше никогда в истории, нигде в Мире! Видимо плохо Потанин знает историю. Хотя, что ему ещё говорить с уворованноё у народа собственностью, ну не обратно же её отдавать...
  14. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:22
    +4
    Считаю, что цитировать барыгу , заработавшего миллиарды на советском наследии, которое скупил за копейки пользуясь близкими связями с семьей Ельцина , на сайте "Военное обозрение" как минимум не уместно. Это мое конечно мнение , может быть есть здесь приверженцы ворья и жуликов,не знаю.
  15. Fisher
    Fisher Сегодня, 13:22
    +1
    А Потанин себе прививку видимо забыл сделать. Норникель он в одно лицо построил кайлом и лопатой? Как он ему достался? На залоговом аукционе приобрел за деньги,которые ему из бюджета дали, то есть за наши. И он ещё что-то говорить пытается.
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:24
    -1
    Почему-то у нас сейчас ни кто не вспоминает,что продукция Норникеля при развале СССР перешла под контроль мафиозных структур одной гордой ,южной ,Республики.Пришлось их вышибать ,чуть ли не силой из этого бизнеса.Мончегорцы пусть раскажут что творилось на отвалах производства,аулами копали.
  17. Gromit
    Gromit Сегодня, 13:29
    +1
    "Большая часть редкоземельных элементов добывается в Китае, а железнодорожные компании России сами перевозят их в ЕС, где из этих критически важных для оборонной промышленности металлов делают в том числе бронебойные снаряды для ВСУ" — утверждается в сегодняшней статье издания Bloomberg ( раздел экономика)

    "нельзя забывать о том, к чему приводит неуважение к личным свободам людей и праву собственности" - утверждает сегодня в статье на ВО Владимир Потанин.

    Мне вот интересно, упоминанием 1917, Потанин кому рекомендует учиться на чужих ошибках? ))
  18. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:33
    -1
    Из тех, кого Хазин называет "банкирами".
    Комсомолец-банкир...
    Жестко встроенный в существующую международную фин. систему, которая и воюет в настоящее время руками бандеровцев с непослушной Россией.
    По сценарию, такие как он должны были свалить Путина, ощутив на себе санкции и конфискации.
    Молодец, что не повёлся (советское воспитание не подвело)!
  19. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 13:33
    -1
    Был никто и звать никем но Толя Чубайс сделал его и ему подобных типо "олигархами". Отжал у государства промышленную базу которую сам не создавал и месторождения никеля. Угробил своим поганым мазутом всю речную систему Севера. Будет время придут правильные парни и всё у них отожмут назад в пользу государства. И наверное ждать осталось недолго.
  20. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 13:35
    0
    У меня как-то менее долгая память, с конца 80-х, в уже 18+ возрасте. Спасибо за прививки.
  21. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:46
    -1
    Потанину бы заткнуться и ждать кто придет, ФСБ или МВД или оба ХСС.
  22. newtc7
    newtc7 Сегодня, 13:48
    0
    Ахахаха да чувак просто самоубежденрем занимается!!:)) говорю сахар и будет тебе сладко. Время придет все народ заберет у всех этих олигархов и чиновников воров.
    К честным бизнесменам вопросов никаких никогда не должны быть которые своим трудом открыли компании и начали работать.
    Но те кто купил свою собственность на залоговых аукционах или наворовал на миллиардных откатах например с закупок для ВПК и вывел за границу должны быть найдены, раскулачены по полной и воры посажены. Олигархов наверное можно не сажать как никак а они тогда по закону действовали.
  23. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:57
    0
    Можете что угодно говорить .У нас на работе был пенс(обыкновенный сварщик),как работающий пенсионер получал пенсию с Норильскими доплатами 37 500руб.А все го то поработал в Норильске до 50 ти и на пенсию в тёплые края.Имеет два дома в Сочи и станице.Обыкновенный сварщик и ни когда он Потанина не ругал.Но правительство,это что то. laughing