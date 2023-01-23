Потанин: У России прививка от изъятия активов с 1917 года

По словам российского миллиардера Владимира Потанина, Россия уже получили свою прививку от изъятия активов более ста лет назад - в 1917 году.
Потанин сказал об этом в интервью РБК, комментируя рассматриваемую на Западе возможность конфискации российских активов, которые хранились в западных странах.
Подобное решение является одной из форм воровства и приведёт к разрушению инвестиционного климата в тех странах, где оно будет принято, считает российский предприниматель.
Глава «Норникеля» призвал учиться на чужих ошибках, а не повторять их, отметив, что Россия уже привилась от изъятия активов в 1917 году.
Потанин добавил, что нельзя забывать о том, к чему приводит неуважение к личным свободам людей и праву собственности. По словам предпринимателя, туда где не уважают эти принципы, не будут тянуться люди и бизнес.
Владимир Потанин является одним из богатейших людей в России. В апреле прошлого года, по данным журнала Forbes, состояние бизнесмена оценивалось в более чем 17 миллиардов долларов. После начала СВО ряд западных стран ввел против Потанина персональные санкции.
Напомним, что в прошлом году в западных странах были заблокированы российские активы на сумму, превышающую 300 миллиардов долларов. Теперь же на Западе хотят присвоить их себе и распорядиться по собственному усмотрению.