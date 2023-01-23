Глава Евросовета опять назвал ближайшие 2-3 недели боев на Украине «решающими»

Ближайшие две или три недели боевых действий на Украине будут «решающими». Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, слова которого приводит украинская пресса.
В интервью испанской газете Mundo Мишель заявил, что от ближайших недель будет зависеть «наше будущее». Также он отметил, что 2023 год будет определяющим. Поэтому страны Запада должны продолжать оказывать Киеву всестороннюю поддержку.
Что интересно, подобные заявления о том, что именно ближайшие две – три недели будут «решающими», звучат из уст западных политиков постоянно, далеко не первый месяц. Потом эти две-три недели наступают, проходят и оказывается, что ничего «решающего» и даже особенно значимого в это время не произошло.
Скорее всего, такие заявления нужны западным политикам, чтобы держать население в странах Европы в постоянном напряжении. Это не дает украинскому конфликту отойти на второстепенные позиции в медийной повестке, а направленность подачи информации сегодня определяет и ход политических событий. Как только интерес к украинскому конфликту иссякнет, это отразится и на уровне поддержки киевского режима.
Кроме того, подобные заявления позволяют активизировать дальнейшие потоки военной и финансовой помощи Украине. Якобы надо «еще чуть-чуть» потерпеть, передать «еще немного денег (танков, бронемашин, ракет)», и произойдет некий перелом. Кстати, после встречи в Рамштайне в минувшую пятницу, о переломном моменте в вооруженном конфликте на Украине заявил и министр обороны США Ллойд Остин, который выступил на итоговой конференции по результатам совещания министров обороны стран Североатлантического альянса.