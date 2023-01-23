Ливанская армия приведена в состояние боевой готовности на фоне напряженности на границе с Израилем

В воскресенье, 22 января, ВС Ливана были приведены в состояние боевой готовности. Причиной стала напряженная ситуация, возникшая на границе с Израилем.Государственное национальное агентство Ливана сообщает, что в четверг, 19 января, израильские военные бульдозеры в ходе земляных работ на границе с Ливаном вблизи города Кфар-Калла нарушили так называемую «Голубую линию». После этого ливанские силы были вынуждены вмешаться, остановив несанкционированные действия со стороны Израиля.Напомним, что «Голубая линия» является некой демаркационной границей между Ливаном и Израилем, а также Ливаном и Голанскими высотами. Данное разграничение было введено ООН в 2000 году с целью контроля за выводом израильских сил из Ливана.В ответ на действия Бейрута Израиль направил к линии разграничения близ долины Хунин (юг Ливана) свои войска. Туда же отправились и силы ООН (UNIFIL) с целью предотвращения новой эскалации между странами.Помимо вышеупомянутой провокации с бульдозерами израильские военные неоднократно обвинялись ливанскими властями в нарушении воздушного пространства и территориальных вод страны.