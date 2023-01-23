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Ливанская армия приведена в состояние боевой готовности на фоне напряженности на границе с Израилем

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Ливанская армия приведена в состояние боевой готовности на фоне напряженности на границе с Израилем

В воскресенье, 22 января, ВС Ливана были приведены в состояние боевой готовности. Причиной стала напряженная ситуация, возникшая на границе с Израилем.


Государственное национальное агентство Ливана сообщает, что в четверг, 19 января, израильские военные бульдозеры в ходе земляных работ на границе с Ливаном вблизи города Кфар-Калла нарушили так называемую «Голубую линию». После этого ливанские силы были вынуждены вмешаться, остановив несанкционированные действия со стороны Израиля.

Напомним, что «Голубая линия» является некой демаркационной границей между Ливаном и Израилем, а также Ливаном и Голанскими высотами. Данное разграничение было введено ООН в 2000 году с целью контроля за выводом израильских сил из Ливана.

В ответ на действия Бейрута Израиль направил к линии разграничения близ долины Хунин (юг Ливана) свои войска. Туда же отправились и силы ООН (UNIFIL) с целью предотвращения новой эскалации между странами.

Помимо вышеупомянутой провокации с бульдозерами израильские военные неоднократно обвинялись ливанскими властями в нарушении воздушного пространства и территориальных вод страны.
Автор:
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4 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:19
    +1
    Ливанской армии просто необходимо помочь теми же РСЗО и ПЗРК "стрела", тогда "избранные" может поймут как самим разбрасываться оружием.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:23
    +2
    В ответ на действия Бейрута Израиль направил к линии разграничения близ долины Хунин (юг Ливана) свои войска
    Все как обычно. Сначала спровоцировать соседа после чего послать свои войска к линии разграничения. Хорошо когда у тебя за спиной сильная армия вооруженная современным оружием. А если в международных организациях будут возникать, так есть дежурный ответ - про холокост забыли?
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:24
    0
    Туда же отправились и силы ООН (UNIFIL) с целью предотвращения новой эскалации между странами.
     Вероятно,будет "брэк".
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:40
    +1
    Кстати в армии Ливана есть 40 - 50 Лёпардов!Так что ,может не зря бульдозеры на границе появились? wassat