Военное обозрение
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Замглавы МИД Рябков заявил, что западная помощь Киеву будет «перемолота»

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Замглавы МИД Рябков заявил, что западная помощь Киеву будет «перемолота»

Военная техника, которую западные страны поставят киевскому режиму, будет перемолота российской армией. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.


Рябков подчеркнул, что, несмотря на повышение ставок противниками России, все цели специальной военной операции на Украине в любом случае будут достигнуты и вся поставляемая Киеву западными странами военная техника неизбежно будет перемолота ВС РФ.

Кроме того, Рябков назвал заявления представителей властей США о предполагаемых поставках украинской армии дальнобойных ракет MGM-140 ATACMS, дальность применения которых достигает 310 км, элементами "психологической войны".

Также замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил наблюдающееся усиление "гибридной войны коллективного Запада" против РФ и подчеркнул существующую опасность эскалации конфликта.

Рябков напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о том, что эскалация представляет из себя "опаснейший путь", который может иметь непредсказуемые последствия.

Ранее в конгрессе США прозвучали призывы о поставках киевскому режиму дальнобойных баллистических ракет ATACMS, способных наносить удары по территории Крыма.

Один из членов американского конгресса объяснил существующую, по его мнению, необходимость в таких поставках тем, что с территории полуострова осуществляются запуски ударных беспилотников для атак на Украину.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Passeur
    Passeur Сегодня, 12:07
    +14
    Еще один молотильщик языком. Сын с зятем в американских фирмах работают, дочь в Дубае. А папа "перемалывает" мидовскую зарплату. Враги, конечно, должны в панике бежать, глядя на таких молоттльщиков.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 12:30
      +3
      Ну так, сын с зятем и дочкой не патриоты, а он, панимаешшь, натуральный патриот и есть - дома же работает. А детей патриотами воспитать времени не хватало, государственными заботами был занят.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 12:42
        -1
        Российская сторона неоднократно заявляла о том, что эскалация представляет из себя "опаснейший путь", который может иметь непредсказуемые последствия.

        А тем временем директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин уже заявил, что.- по достоверным данным - киевский режим уже размещает западное вооружение и боеприпасы на территории украинских атомных электростанций (АЭС).
        Это касается дефицитных для ВСУ снарядов к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также ракет к зарубежным системам противовоздушной обороны (ПВО). включая артиллерийские боеприпасы большого калибра

        Делается это Киевым из расчета, что ВС РФ не станут наносить удары по АЭС.
        А в случае катастрофы из-за очередной "заблудившейся" украинской ракеты Киев попытается возложить вину на Москву.

        См. подробно -: https://www.kp.ru/online/news/5107677/

        ИТОГО. Как нам - России - с ЭТИМ быть?
        МАГАТЭ первым завопит; "Мы Россию предупреждали!"
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 13:44
          0
          Делается это Киевым из расчета, что ВС РФ не станут наносить удары по АЭС.
          ВС РФ не должно останавливать в обще ничего, в том числе АЭС, все должны понять, шутки кончились, хотят Хиросиму так они ее получат и плевать на всех.
    2. mann
      mann Сегодня, 12:37
      +5
      Сын с зятем в американских фирмах работают, дочь в Дубае.
      Это временно.После слов папаши они точно запишутся в добровольцы!
  2. skeptikk2
    skeptikk2 Сегодня, 12:08
    +7
    "все цели специальной военной операции на Украине в любом случае будут достигнуты".
    Огласите весь список (пардон, все цели), пж-ста!
  3. Goto
    Goto Сегодня, 12:08
    +6
    Опять получается все доедет до фронта ! Даже не буду говорить про ЖД, мосты и т.д. am
  4. Попуас
    Попуас Сегодня, 12:09
    +4
    Один по зернышку клюет! Другой перемалывает,и тут же ресурсы шлют для восстановления перемолотого! stop Так можно век перемалывать...бесят negative
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:10
    0
    Вот... ещё бы Суровкин заявил бы чего-нибудь, касающееся внешней политики...
    Кто за язык этого Рябкова тянет?!
    На месте Лаврова я бы ему уже подзатыльник выписал.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 12:16
      -1
      Как же хорошо, что Вы на своем месте.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:22
    -2
    Может пора уже реально начертить границу для Запада ? Хоть один ATACMS будет выпущен по Крыму ,у С Кореи появятся серьезные знания в области ракетостроения
    1. KCA
      KCA Сегодня, 12:42
      0
      Им Китай и без нас поможет, с ядерным оружием-же помог, помню я учёных из КНДР, только тырили любую информацию, куда им бомбу создать, вот работяги у них рукастые и очень трудолюбивые, а учёные - так, вывеска одна, ну по крайней мере при СССР
  7. mann
    mann Сегодня, 12:33
    +1
    Рябков подчеркнул, что, несмотря на повышение ставок противниками России, все цели специальной военной операции на Украине в любом случае будут достигнуты и вся поставляемая Киеву западными странами военная техника неизбежно будет перемолота ВС РФ.
    Ну все,теперь Киеву крышка! Будут луками и стрелами отбиваться.Если уж САМ рябков заявил...
  8. starina
    starina Сегодня, 12:44
    +1
    Какой-то запредельный глум.
    Курочка по зёрнышку не меняя целей перемелет ..
    Ваше дело денацификация , моя языком вибрировать negative
  9. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:50
    +1
    До того как вся эта помощь будет перемолота,она успеет выстрелить и кого то убить.
    Лучше бы Рябков прямо сказал,почему эта помощь доходит до фронта и почему на правобережье все автомобильные и железнодорожные мосты нетронуты.А так,можно воевать и до корейской пасхи.
  10. Дмитрий444
    Дмитрий444 Сегодня, 12:50
    +1
    Красная линия очередная я так понял перенесена в район Красной площади?
  11. Fisher
    Fisher Сегодня, 13:25
    +1
    Его на передовую надо, пусть утилизирует. Надо не говорить, а делать так чтобы оружие не выделялось и не доезжало до линии. А так говорить не мешки ворочать
  12. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:44
    0
    Цитата: Passeur
    дочь в Дубае

    А у кого она не там?
    Даже дочь главного по текущей ситуации министра, там отметилась. Интересно АНБшники и ЦРУшники их там вербанули?

    Устроили себе Швейцарию и жируют.

    А если бы Василий Джугашвили, накануне Висло-Одерской операции поехал в какую-нибудь Швецию "оттянуться", чтобы подумал о нем Советский народ.