Замглавы МИД Рябков заявил, что западная помощь Киеву будет «перемолота»

Военная техника, которую западные страны поставят киевскому режиму, будет перемолота российской армией. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Рябков подчеркнул, что, несмотря на повышение ставок противниками России, все цели специальной военной операции на Украине в любом случае будут достигнуты и вся поставляемая Киеву западными странами военная техника неизбежно будет перемолота ВС РФ.Кроме того, Рябков назвал заявления представителей властей США о предполагаемых поставках украинской армии дальнобойных ракет MGM-140 ATACMS, дальность применения которых достигает 310 км, элементами "психологической войны".Также замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил наблюдающееся усиление "гибридной войны коллективного Запада" против РФ и подчеркнул существующую опасность эскалации конфликта.Рябков напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о том, что эскалация представляет из себя "опаснейший путь", который может иметь непредсказуемые последствия.Ранее в конгрессе США прозвучали призывы о поставках киевскому режиму дальнобойных баллистических ракет ATACMS, способных наносить удары по территории Крыма.Один из членов американского конгресса объяснил существующую, по его мнению, необходимость в таких поставках тем, что с территории полуострова осуществляются запуски ударных беспилотников для атак на Украину.