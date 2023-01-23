Построенный для ЧФ корвет «Меркурий» провёл заключительные стрельбы перед подготовкой к передаче флоту

Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380, построенный для Черноморского флота на судостроительном заводе "Северная верфь", в рамках заключительного этапа государственных испытаний провел артиллерийские стрельбы на одном из морских полигонов Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Корвет вышел на государственные испытания в декабре прошлого года, на "Северной верфи" не исключали, что корабль может войти в состав флота "под елочку", но торопиться не стали и продлили испытания на январь 2023 года. Согласно последним данным от военного ведомства, корвет в рамках завершающего этапа испытаний в конце прошлой недели провел артиллерийские стрельбы из корабельной установки А-190 по морской мишени.
На этом госиспытания, вероятней всего, завершены, так как в Минобороны заявили, что по окончании морской части испытаний корабль вернется на "Северную верфь" для проведения ревизии перед передачей в состав флота. После ревизии последует подписание приемопередаточного акта, а затем будет назначена дата поднятия Андреевского флага. Ее согласуют с главкомом ВМФ Николаем Евменовым. Служить "Меркурий" отправится на Черноморский флот, где его с нетерпением ожидают.
Корвет "Меркурий" - это построенный на "Северной верфи" корвет "Ретивый" проекта 20380, переименованный в 2021 году. Заложен 20 февраля 2015 года, спущен на воду 12 марта 2020 года, после чего достраивался на плаву. Является пятым корветом проекта 20380, построенным по модифицированному проекту с установкой нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон".
Водоизмещение стандартное 1800 тонн, полное 2220 тонн. Длина наибольшая 104,5 метра, ширина 13 метров, максимальная осадка 7,95 метров. Максимальная скорость хода 27 узлов. Дальность плавания до 4000 миль. Основное вооружение - ПКР "Уран" 2Х4, с восьмого корабля - "Калибр" или "Оникс". Также на вооружении ЗРК "Редут", противолодочный комплекс "Пакет-НК", 100 мм артустановка А-190, две тумбовые 14,5 мм пулемётные установки и два противодиверсионных гранатомёта ДП-64. Имеется ангар для вертолета Ка-27.