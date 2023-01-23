Военное обозрение
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Построенный для ЧФ корвет «Меркурий» провёл заключительные стрельбы перед подготовкой к передаче флоту

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Построенный для ЧФ корвет «Меркурий» провёл заключительные стрельбы перед подготовкой к передаче флоту

Новейший корвет "Меркурий" проекта 20380, построенный для Черноморского флота на судостроительном заводе "Северная верфь", в рамках заключительного этапа государственных испытаний провел артиллерийские стрельбы на одном из морских полигонов Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Корвет вышел на государственные испытания в декабре прошлого года, на "Северной верфи" не исключали, что корабль может войти в состав флота "под елочку", но торопиться не стали и продлили испытания на январь 2023 года. Согласно последним данным от военного ведомства, корвет в рамках завершающего этапа испытаний в конце прошлой недели провел артиллерийские стрельбы из корабельной установки А-190 по морской мишени.

На этом госиспытания, вероятней всего, завершены, так как в Минобороны заявили, что по окончании морской части испытаний корабль вернется на "Северную верфь" для проведения ревизии перед передачей в состав флота. После ревизии последует подписание приемопередаточного акта, а затем будет назначена дата поднятия Андреевского флага. Ее согласуют с главкомом ВМФ Николаем Евменовым. Служить "Меркурий" отправится на Черноморский флот, где его с нетерпением ожидают.

Корвет "Меркурий" - это построенный на "Северной верфи" корвет "Ретивый" проекта 20380, переименованный в 2021 году. Заложен 20 февраля 2015 года, спущен на воду 12 марта 2020 года, после чего достраивался на плаву. Является пятым корветом проекта 20380, построенным по модифицированному проекту с установкой нового многофункционального радиолокационного комплекса "Заслон".

Водоизмещение стандартное 1800 тонн, полное 2220 тонн. Длина наибольшая 104,5 метра, ширина 13 метров, максимальная осадка 7,95 метров. Максимальная скорость хода 27 узлов. Дальность плавания до 4000 миль. Основное вооружение - ПКР "Уран" 2Х4, с восьмого корабля - "Калибр" или "Оникс". Также на вооружении ЗРК "Редут", противолодочный комплекс "Пакет-НК", 100 мм артустановка А-190, две тумбовые 14,5 мм пулемётные установки и два противодиверсионных гранатомёта ДП-64. Имеется ангар для вертолета Ка-27.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:06
    +1
    Интересно ,как корвет Меркурий попадёт на постоянное место службы?Есть три варианта.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 12:27
      +2
      придет пока в Средиземку, война план покажет...
  2. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 12:12
    0
    А его турки пустят через проливы, или внутренними водными путями?
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 13:38
      +1
      По внутренним водным путям не пройдет, водоизмещение и носовая бульба не позволят.
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 12:31
    +3
    4 корвета на БФ, 3 корвета на ТОФе. Готовятся к передаче флоту Меркурий ЧФ, Резкий ТОФ. Уже 9 корветов.
    Строгий ЧФ, достраивается на воде. Грозный, Бравый ТОФ, на стапелях в Комсомольске. Получается серия из 12 корветов.
    Дальше строят 20385 один в Питере, четыре в Комсомольске ТОФ. Один в строю Гремящий ТОФ.
    Надеюсь Заслон доведен до ума. Тем более уже первые корветы 20380, которые служат на Балтике, планируют на модернизацию.
    Медленно, но похоже Наша промышленность быстрее не может. Это- все ближняя зона.
    А, вот с дальней тяжелее. Фрегаты 22350 два на СФ, один Головко на испытаниях СФ. Пять фрегатов на стапелях, 2-СФ, 3- ТОФ.
    Два фрегата готовятся к закладе ЧФ.
    Крейсер Орлан, Петр Великий в строю, но готовится к модернизации, после Нахимова. Его обещают вывести в море в этом году.
    Два Атланта, Варяг ТОФ, Устинов СФ.( Москву - утопили!)
    БПК 1155- 6 в строю, плюс Шапошников модернизирован в фрегат, Виноградов на модернизации.
    Авианесущий крейсер 1143.5 в ремонте
    Пять Ястребов, 2-БФ, 3- ЧФ
    Многострадальные 956 Настойчивый БФ, Ушаков СФ, еще 2 выведены в резерв.
    Вот и все Наше богатство.
    Не учитывая ПЛ, БДК и москитный флот.
    1. next322
      next322 Сегодня, 13:16
      +1
      в списке нет 1151.1 адмирал чабаненко
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 13:34
        0
        Есть, в общем списке 1155( у Нас 5- 1155 и 1- 1155.5)!
        Приятно видеть, внимательных и понимающих тему людей!)))
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:34
    0
    Служить "Меркурий" отправится на Черноморский флот, где его с нетерпением ожидают.

    Вот только стамбульский султан его не пропустит в Чёрное море, а так да, отправится.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 13:35
      +1
      Ничего страшного, война не вечная, корабельностроительные программы долголетние, по своей специфике. Может болтаться на Балтике или уйдет в Тартус!