Премьер Японии: Токио продолжит курс на диалог с Россией для решения территориального вопроса

Японо-российские отношения находятся в сложной ситуации из-за агрессии России против Украины, но Япония и впредь будет придерживаться своей политики решения территориального вопроса

Мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины

Токио продолжит курс на диалог с Россией для решения территориального вопроса относительно Курильских островов и для заключения мирного договора. Несмотря на это, Япония, председательствуя в «Большой семерке» не отказывается от санкционной политики в отношении Москвы.Такое заявление сделал японский премьер-министр фумио Кисида во время своей программной речи на парламентском заседании.Премьер Японии отметил, что отношения Токио и Москвы переживают тяжелые времена.- сказал Кисида.Вместе с тем Токио намерен продолжать придерживаться политики санкций в отношении РФ.- сказал глава японского правительства.Также он заявил, что Япония продолжит курс на сотрудничество с так называемым «коллективным Югом» для преодоления мировых кризисов – энергетического и продовольственного.Как и вся Курильская гряда, несколько островов в ее южной части, которые Токио считает своими, отошли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Это Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. После распада СССР острова стали частью Российской Федерации. Из-за непризнания Японией данного факта мирный договор между ней и Россией до сих пор не заключен.