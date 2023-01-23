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Премьер Японии: Токио продолжит курс на диалог с Россией для решения территориального вопроса

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Премьер Японии: Токио продолжит курс на диалог с Россией для решения территориального вопроса

Токио продолжит курс на диалог с Россией для решения территориального вопроса относительно Курильских островов и для заключения мирного договора. Несмотря на это, Япония, председательствуя в «Большой семерке» не отказывается от санкционной политики в отношении Москвы.

Такое заявление сделал японский премьер-министр фумио Кисида во время своей программной речи на парламентском заседании.

Премьер Японии отметил, что отношения Токио и Москвы переживают тяжелые времена.

Японо-российские отношения находятся в сложной ситуации из-за агрессии России против Украины, но Япония и впредь будет придерживаться своей политики решения территориального вопроса

- сказал Кисида.

Вместе с тем Токио намерен продолжать придерживаться политики санкций в отношении РФ.

Мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины

- сказал глава японского правительства.

Также он заявил, что Япония продолжит курс на сотрудничество с так называемым «коллективным Югом» для преодоления мировых кризисов – энергетического и продовольственного.

Как и вся Курильская гряда, несколько островов в ее южной части, которые Токио считает своими, отошли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Это Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. После распада СССР острова стали частью Российской Федерации. Из-за непризнания Японией данного факта мирный договор между ней и Россией до сих пор не заключен.
Использованы фотографии:
https://japan.kantei.go.jp/
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:00
    +3
    Лысого будешь гонять, самурай -
    - хоть согреешься;
    А Острова - не вернуть......
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:08
      +3
      Зря Сталин Хоккайдо не отжал у Японии.
    2. Black_PR
      Black_PR Сегодня, 12:08
      0
      "Тихо сам с собою я веду беседу"... Японцы на переговорах по решению тер. вопроса.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:15
      +6
      Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией до диппредставительства, пнув под копчик их посла, может и с потомками самураев так следует поступить для расширения глаз.
      1. Комиссар_Вольф
        Комиссар_Вольф Сегодня, 12:24
        -4
        У Япошек там сил больше чем у всего нашего ТОФ с ВВО вместе взятым, и в их воинских частях явно сидят не срочники которые только год плацы метут да колёса гуталином мажут ( Боевая подготовка у узкоглазых хорошая а вот наша оставляет желать лучшего)
        Кантиком Курилы в случае заварухи не отбить, а что касается ОМП и ЯО , то уже весь мир понял (На примере Украины) что это просто понты, не подкреплённые делом. (Мем про красные линии итд wassat ) Так что данный вопрос можно решить только одним образом: Готовить армию к войне, чтоб самураи понимали что в случае чего получат по зубам. hi
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 12:54
          +1
          У Японии самое стареющее население и воевать там никого не сыщешь, к тому же не забывайте Китай, КНДР и Южная Корея на дух япошек не переносят, кто вам сказал что они будут просто смотреть на перевооружение Японии ?
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 13:16
          0
          Цитата: Комиссар_Вольф
          Так что данный вопрос можно решить только одним образом: Готовить армию к войне, чтоб самураи понимали что в случае чего получат по зубам.

          Да всё они понимают...
          И считать умеют. На калькуляторе в состоянии посчитать, что 20 килотонн, сброшенных на Хиросиму - сегодня это, с военной точки зрения, "рыбу глушить". При мегатонных "головах" современных ракет. Или они рассчитывают, что мы на их куски суши в море будем танки высаживать?

          И поэтому, как бы американцы не подзуживали их на "второй Тайвань" или "третью Украину", силой "отбирать" они не сунутся, потому что понимают, что.сгорят на своём архипелаге вместе с американцами. Смоет на фиг в море вместе с Фудзи, как ... в унитазе.
          А вот почему они ни по-русски, ни по-английски, ни по-японски не понимают, что их с островами, а, следовательно, и с мирным договором (с которым они напрямую острова увязывают) послали "по адресу" - про то мне неведомо.
    4. krops777
      krops777 Сегодня, 12:28
      0
      А Острова - не вернуть......


      Это же японская мантра для зарабатывания политических очков.
  2. tTшка
    tTшка Сегодня, 12:09
    0
    Женоподобная рабыня полосатиков, забудь про острова!!!
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:13
    0
    У народа Японии есть шанс вновь стать великим.
    Для этого им надо вступить в валютную зону России, а не в Аукус.
    Выбрать правильную сторону.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:13
    -3
    Так и будем "воевать" до второго пришествия..... Что изменилось? Ах, да, теперь в Конституции записано, что отторгать территории низя..... Какая Кемска волость?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:19
    0
    Лепечет о каком-то диалоге и при этом громко заявляет
    Мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины
    Диалог подразумевает обмен мнениями двух сторон, а в данном случае конкретные действия и угрозы Японии в адрес России. По т.н. "территориальному вопросу" было неоднократно озвучено, что Курилы - территория России.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:19
    +3
    Интересное заявление ,мы вам санкции ,а вы нам острова. Только в головах японцев все это удачно можно сложить .
    На что расчет ? Вы еще выставьте нам счет ,за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:24
      +2
      Цитата: APASUS
      Только в головах японцев все это удачно можно сложить .

      если постоянно жрать сырую рыбу там еще и не то сложится
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:34
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: APASUS
        Только в головах японцев все это удачно можно сложить .

        если постоянно жрать сырую рыбу там еще и не то сложится

        Как-то в каком-то документальном фильме видел визуальное сравнение количества травы и стейк, дающие мозгу одинаковый уровень питания для работы. Впечатляет.
        Там же сделали вывод, что приматы сделали эволюционный рывок благодаря началу потребления мяса.

        Я, как человек, без мяса существования своего не мыслящий, не понимаю вегетарианцев. И рыба для меня недалеко ушла от травы.
        Мясо ем для того, чтобы жить. Рыбу - так, желудок и кости порадовать.

        Вот у японцев рыбная и рисовая диета и сказывается. Да ладно бы хоть рыбная... Жрут уже дрянь всякую, слизняков каких-то морских. Медуз, блин, и тех ловят, сушат и жрут. Потому что в прибрежных водах только камни не выловили - их они жарить пока не научились.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:24
    +1
    территориальный вопрос решен и закрыт
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:59
      0
      согласен,
      японцы цепляются за декларацию Японии и СССР от 1956 года где была прописана возможность передачи островов
      НО (!) через 8 лет - в 1964 году была заложена первая ПЛАРБ пр.667А Навага под БРПЛ Р-27
      и всё поменялось - Охотское море стало нашим внутренним морем для развертывания дежурства ПЛАРБ - и по сей день (!)