Российские военные построят новый крупный водовод для обеспечения водой жителей освобождённых территорий Донбасса

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В настоящее время проводятся археологические раскопки и геологические работы, устройство траншей, укладка дорожных плит, доставка и отгрузка магистральных труб, устройство котлованов под резервуары, и тд. Также продолжаются работы по разминированию территории от взрывоопасных предметов

Российское Минобороны приступает к строительству нового крупного водовода, задачей которого будет обеспечение питьевой водой жителей новых российских регионов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.Новый водовод пройдет по территории Ростовской области и ДНР до канала Северный Донец - Донбасс, планируемая мощность - до 300 тысяч кубометров воды в сутки. Территория республики, где планируется проложить трубы, предварительно очищена от мин и неразорвавшихся снарядов, поработали российские саперы. Строительством водовода займутся специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны.Кстати, работы уже начались, 1600 военных строителей и примерно 800 единиц техники будут прокладывать две нити магистрального трубопровода по 200 км каждая. Кроме того, будут сооружены насосные станции, электроподстанции и накопители воды. С материалами для строительства никаких проблем нет, привлечены крупнейшие российские предприятия этого сектора.- говорится в сообщении Минобороны.Как отметили в военном ведомстве, это будет уже восьмой водовод, запущенный российскими военными для обеспечения водой освобожденных территорий. Завершение работ планируется весной этого года.