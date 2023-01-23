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Российские военные построят новый крупный водовод для обеспечения водой жителей освобождённых территорий Донбасса

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Российские военные построят новый крупный водовод для обеспечения водой жителей освобождённых территорий Донбасса

Фото иллюстрационное



Российское Минобороны приступает к строительству нового крупного водовода, задачей которого будет обеспечение питьевой водой жителей новых российских регионов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Новый водовод пройдет по территории Ростовской области и ДНР до канала Северный Донец - Донбасс, планируемая мощность - до 300 тысяч кубометров воды в сутки. Территория республики, где планируется проложить трубы, предварительно очищена от мин и неразорвавшихся снарядов, поработали российские саперы. Строительством водовода займутся специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны.

Кстати, работы уже начались, 1600 военных строителей и примерно 800 единиц техники будут прокладывать две нити магистрального трубопровода по 200 км каждая. Кроме того, будут сооружены насосные станции, электроподстанции и накопители воды. С материалами для строительства никаких проблем нет, привлечены крупнейшие российские предприятия этого сектора.

В настоящее время проводятся археологические раскопки и геологические работы, устройство траншей, укладка дорожных плит, доставка и отгрузка магистральных труб, устройство котлованов под резервуары, и тд. Также продолжаются работы по разминированию территории от взрывоопасных предметов

- говорится в сообщении Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, это будет уже восьмой водовод, запущенный российскими военными для обеспечения водой освобожденных территорий. Завершение работ планируется весной этого года.
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7 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:17
    +1
    Только за это я бы поставил памятник в центре Донецка!
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:22
    +1
    Доброе дело, но видимо это временный водовод, постоянный запустят после освобождения донецкой земли от нацисткой нечисти.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:45
      0
      А как раньше было устроено водоснабжение Донецка? Временный водопровод? Что то не так в этой новости. Кто в теме разъясните пожалуйста. А то мысли не хорошие приходят в голову. Не может такое капитальное строительство быть временным.
      1. Александр Саленко
        Александр Саленко Сегодня, 13:00
        0
        А до этого у Донецка была подконтрольная Украине магистраль, но отключить как Крым не могли, потому что она же питала Мариуполь, а как Мариуполь стал наш ... сами понимаете.
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 13:05
          0
          Так вроде должны освободить всю территорию? И про Арбатскую стрелку заговорили после Херсона.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:27
    +1
    Опыт таких работ есть - водовод в Крым и не только. Поэтому с задачей справятся.
  4. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 12:59
    0
    У них опыт есть, к нам в Крым провели весьма оперативно, спасибо этм ребятам, это тоже подвиг.