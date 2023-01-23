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Замглавы МИД Польши: Германия окажется в международной изоляции из-за отказа передавать танки Украине

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Замглавы МИД Польши: Германия окажется в международной изоляции из-за отказа передавать танки Украине

Если власти Германии не дадут разрешения на поставку танков Leopard 2 Украине, то Берлин окажется в международной изоляции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает «Польское радио».


Как известно, пока власти ФРГ отказываются передавать танки Украине. Но давление со стороны как самой Украины, так и Польши, возрастает. Оно уже принимает характер наглого шантажа. В этот раз Мулярчик угрожает Берлину «международной изоляцией». Он также утверждает, что позиции ФРГ на международной арене значительно ослабеют, если Германия и далее будет отказывать Украине в оказании военной и финансовой помощи.

Ранее с такими же требованиями к Германии выступили прибалтийские республики. Это еще более смешно, чем в случае с Польшей, но, тем не менее, уже и Литва, Латвия и Эстония считают для себя возможным что-то требовать от Германии.

Интересно, что к США, которые тоже отказались передавать танки Abrams Украине, подобных требований у Польши не возникает. Это в очередной раз демонстрирует ситуацию в Европе: Германия, один из столпов Евросоюза и НАТО, оказалась в абсолютно унизительном положении, подвергаясь нападкам со стороны куда более слабой в экономическом отношении Польши, не говоря уже о выпадах киевского режима.

Отсутствие аналогичных претензий к США показывает лишь то, что Польша и Украина – клиенты американского руководства и выполняют то, что выгодно Вашингтону. Если Вашингтон решил, что танки должна поставлять Германия, то так тому и быть, считают европейские сателлиты американской администрации.

Помимо внешнего давления, усиливается и внутреннее давление на Германию. Так, объяснений от канцлера ФРГ Олафа Шольца потребовала глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Kostrad - https://defence.pk/pdf/threads/indonesia-defence-forum.229571/page-920
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44 комментария
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  1. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 12:26
    +12
    Да-да-да, крупнейшая экономика Европы окажется в изоляции, поверил.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:32
      +3
      Цитата: Тарелка
      Да-да-да, крупнейшая экономика Европы окажется в изоляции, поверил.

      Всё нормально - "бей своих, чтоб чужие боялись".

      Да только кто бить-то будет? Дармоеды-нахлебники, сами живущие за счёт немецких подачек?
      Ещё из Евросоюза Германию выгоните, а Америку примите... fool
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:49
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Да только кто бить-то будет? Дармоеды-нахлебники, сами живущие за счёт немецких подачек?

        Только дурная дворовая шавка, кусает руку дающего.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 12:54
          +1
          Цитата: tihonmarine
          Только дурная дворовая шавка, кусает руку дающего.

          И поляки с украми. hi
      2. Vik Ganz
        Vik Ganz Сегодня, 13:05
        +3
        Германия, перестань финансировать эти страны вроде Польши и трибалтийских республик. Через год-другой они испустят дух.
      3. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:15
        +1
        Полагаю, что Фатерлагд, в общем-то, ни от чего и не "отказывается". А просто банально следует минимальному ритуалу, обеспечивающему "ливерной колбасе" (он же, - военнопленный американского оккупационного режима с биркой "шольц") "хоть какое-то" сохранение политического лица и минимального личного достоинства...

        Всё-то они на территорию бывшей единой Украины поставят. И Леопарды, и, немного позже, ударные самолёты... Так что, расслабляться не надо...

        А громкое и нахальное, ставшее уже традиционным, кваканье гиены Европы на Фатерланд в целом и на ливерную колбасу, в частности, есть продолжение ставшего уже необратимым процесса реванша ляхов за 1939-ый год...

        Фатерланд, в котором, собственно НЕМЦЫ - AfD, уже находятся (похоже необратимо) в оппозиции правящему большинству извращенцев от "демократии и толерантности", обречен на перманентное политическое, моральное, национальное, материальное унижение. Последнее будет ему обеспечено выплатой всяких (приче, весьм анехилых...) "компенсаций" за гитлеровскую агрессию. Сначала, - Гиене Европы...

        Ну, а потом и другие желающие найдутся. Скажем, в Праге и Афинах. Здесь, главное "начать"...

        Шерсти на немецкой овце ещё вполне достаточно. А когда "остригут" по максимуму, ещё и о "возвращении утраченных территорий", ныне в Фатерланд входящих, размышлять начнут...

        Так что, надо продолжать бить киевских холуев Дяди Сэма безжалостно и до "полной утилизации". Что бы им и кто ни "поставлял"...

        Ну, а всему "поставленному, по завершении СВО, в Парке Патриот и его филиалах по всей стране, место вполне найдётся...
    2. стар
      стар Сегодня, 12:35
      +2
      Да-да-да, крупнейшая экономика Европы окажется в изоляции

      Германия, итить твою, давай к нам! laughing
      Мы им всем вот такенную Кузькину мать покажем…
      1. dorz
        dorz Сегодня, 12:43
        -2
        Германия пока не продаёт собственные Леопарды, но и не запрещает продавать другим странам. Сейчас в европейских странах более 1 200 леопардов.
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 12:56
          0
          Цитата: dorz
          Германия пока не продаёт собственные Леопарды, но и не запрещает продавать другим странам.

          Как это не запрещает. Ещё ни одна страна не получила добро на продажу танков или передачу их.
          Вот интересно получается. В блоке НАТО такая интересная финансовая дисциплина, купил у нас не сметь перепродавать иначе финансовые санкции. Почему нашими танками торгует пол мира. Той же Украине передали более 400 танков Т-72, сотню Т-55, о БМП писать не хочется. И все нормально. Такое до войны также было.
          Что за беззубость.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:46
        0
        Цитата: стар
        Да-да-да, крупнейшая экономика Европы окажется в изоляции

        Германия, итить твою, давай к нам! laughing
        Мы им всем вот такенную Кузькину мать покажем…

        В ОДКБ? laughing
    3. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:38
      +3
      Там все подчиняется одному хозяину. И так хорошо обрушили им производство и если откажутся то вполне возможна изоляция германии, как и запрет(пошлины штафы) на покупку ее производства в других странах еврозоны. Поляки готовы на все что скажет хозяин, вдруг им перепадет чего. Так же их сильно волнует вопрос таррана против России, лучше положить всю украину чем польшу и ради этого готовы отдать все что есть. Германия им и так разрешила отдавать все что хотят и немецкие танки опять окажутся на Русской земле. Хороший урок для нас всех, с запада добро никогда не приходит, не стоило их в свое время жалеть. Все под 0 и никакого производства там и близко не должно быть.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:58
        0
        Цитата: Mitos
        Хороший урок для нас всех, с запада добро никогда не приходит, не стоило их в свое время жалеть.

        "Сколько им добра ни делай, все равно при встрече челюсть прикрывают".
      2. Червоный Байкер
        Червоный Байкер Сегодня, 13:30
        0
        Вас не смущает в рассуждениях, что практически вся промышленность Польши , принадлежит немцам?
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:48
      +2
      Польша и прибалты знатные производители изоленты для изоляции. Неужели немчура выйдет из ЕС присоединится к БРИКС smile
      1. stelltok
        stelltok Сегодня, 13:55
        0
        Неужели немчура выйдет из ЕС присоединится к БРИКС

        Это было бы просто супер. wassat
    5. Crasher
      Crasher Сегодня, 13:18
      0
      Изоленты не хватит обмотать страну, кормящую их...
    6. bk316
      bk316 Сегодня, 13:19
      0
      Чем больше я на это смотрю, тем больше мне это нравится.
      Может немцы проснутся наконец.....
      А там и до помощи братскому немецкому народу недалеко.
      В этом случае с польшей будет все как всегда, то есть как в анекдоте про два джипа и оку.
  2. click80
    click80 Сегодня, 12:30
    +5
    Я правильно понимаю что Польша перешла к открытым угрозам в адрес Германии?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:38
      +3
      Ничего необычного.Как себя поставишь,так с тобой и ведут.А Германия сейчас в позе КУ
    2. стар
      стар Сегодня, 12:38
      0
      Я правильно понимаю что Польша перешла к открытым угрозам в адрес Германии?

      Ой, та у их тааак наболело!
      …Натерпелись, столько лет.
      - Ведьмы мы, али не ведьмы? Мы патриотки али нет?!
      В.С. Высоцкий
    3. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 13:01
      +2
      Они до этого не очень то себя сдерживали. Выкатили предьяву на триллион радужных. Поляки самая мощная сила в Европе.
      Если разобраться то ВС Польши не очень уступают ВС Германии как по численности так и по оснащению. Но пальцы гнут куда там рекетерам.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:13
      +1
      Цитата: click80
      Я правильно понимаю что Польша перешла к открытым угрозам в адрес Германии?

      Ну так не подарили немцы полякам 1,3 триллиона евро, теперь поляки всю "мякину" из Европы собирают в кодляк, против Германии.
      Похоже, что мякина в Европе, начинает хлебом командовать.
  3. Авторитет
    Авторитет Сегодня, 12:30
    +1
    Прибалты и Польшча создали "международную коалицию" и грозят Германии (за чей счет живут) - изоляцией.

    Ухх...
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 13:01
      0
      Ну так если немцы сами опустились ниже плинтуса? За счет чего Германия была локомотивом ЕС? За счет дешевого российского газа и технологий. Дешевого газа нема. А без них и технологии встали. Польша это чувствует, тем более за спиной США. Чего не угрожать то фрицам?
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 12:30
    0
    Но давление со стороны как самой Украины, так и Польши, возрастает. Оно уже принимает характер наглого шантажа


    Гиена начала наскакивать на льва!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:48
      0
      На полудохлого льва.Всем опущенным хочется пнуть того,кто не в силах ответить
  5. Ка-52
    Ка-52 Сегодня, 12:32
    +1
    Германия окажется в международной изоляции из-за отказа передавать танки Украине

    Какая то мелкая шляхта угрожает изоляцией крупнейшей стране Европы laughing и как они будут изолировать? Перестанут у Германии брать кредиты? Или запретят поставку польских яблок и прибалтийской кильки?
    Так, объяснений от канцлера ФРГ Олафа Шольца потребовала глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    в Германии что не фрау, то ястреб. И такая же видно бестолковая, как Ламбрехт
  6. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 12:32
    +4
    Дожились немчеги, шпроты с ляхами и прочими циганами учат их жизни. И смех и грех ей богу.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    +2
    На скамейке "международной изоляции" становится тесновато. Кто там с краю, Иран? Подвинься, Германия идет.
  8. Snay
    Snay Сегодня, 12:35
    +1
    Что-то ляхи совсем берега попутали...
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    0
    Германия окажется в международной изоляции
    Дожились, пригрели змеюку на своей шее. Польша грозит международной изоляцией Германиии, которая отстегивала свои кровные на экономическую помощь ЕС Польше. Интересно, как далеко готовы зайти поляки в противостоянии немцам в борьбе за лидерство в Европе? Может Германии пора подумать о вступлении в ШОС?
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 13:02
      -1
      Нет Германии пора вспомнить кто они и кто на них тяфкает. Может увидим танки Бундесвера идущие на окраину через Польшу своим ходом ? А че брать Варшаву гансам не при выкать , как собственно и нашим.
  10. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:37
    0
    МИД Польши: Германия окажется в международной изоляции

    Бравый польский пан не уточнил, в какой международной изоляции и что это за изоляция?... Нужно полагать, что Германия окажется в изоляции от поляков. Так немцы после этого будут неделю праздновать перед рейхстагом с бубнами и танцами и ракетами в сторону Польши...
  11. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:38
    +2
    Цитата: "Германия окажется в международной изоляции из-за отказа передавать танки Украине"
    Этот Мулярчик-Фиглярчик все это всерьез???
    Ну это значит что Германия становится нашим союзником?
    Типа к ней применят санкции, перестанут поставлять американский СПГ?
    Вынудят восстановитьСП1 и СП2???
    А может еще и ГДР возродить придется?
  12. AHTONOB
    AHTONOB Сегодня, 12:43
    -2
    Cuidado con Polonia que como se enfade...
  13. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:46
    0
    Поляки "нагибают" немцев, когда такое было)). А немцы, если не хотят честного сотрудничества с Россией, пусть терпят унижения от прибалтов и поляков.
  14. Privet
    Privet Сегодня, 12:50
    0
    Присвоить Штирлицу новое звание и наградить.
  15. HAM
    HAM Сегодня, 12:52
    0
    По секрету немчуре подскажу : говорите,также как и янки,что танки тяжёлые,жрут много топлива,сложны в обслуживании и вообще-они не для войны....Америкосы нашли же "отмазку",а вы,немцы,чем хуже?
    А у поляков "изоленты" на всех хватит??Без Германии не будет Польши....Янки полякам,как обычно,подарят болт с левой резьбой...
  16. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:53
    0
    Ну... думаю, если бы Германия была между Польшей и Россией, этот прыщ не был бы столь дерзок.
    А так... у Польши уже истерика.
    Они же с трибалтами следующие.
    Кстати, анекдот в тему...
    На приёме у доктора.
    - На что жалуетесь?
    - Доктор, понимаете... меня никто не уважает и все игнорируют...
    - Следующий!
  17. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 12:57
    +1
    Вы должны знать о Штрак-Циммерманн, что эта дама очень непопулярна здесь, в Германии, как совершенно сумасшедшая ведьма. Конечно, есть и много жителей Запада, которые были бы рады получить поставку этих танков из-за непрекращающейся пропаганды, с другой стороны, растет число немцев, которые не хотят поддерживать безумие Джозефа Байдена.
  18. Vik Ganz
    Vik Ganz Сегодня, 13:01
    0
    Шольца вместе с его партией в отставку. А то набрали всякую шпану с улицы, вроде "главы оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман и "поддержанных" уличных ... вроде Бербок. Тьфу.
  19. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 13:04
    +2
    Pauvre clown polonais : l'Allemagne sera peut être isolée de quelques pays hysteriques et stupides dont les 4 pires representant des pays baltes et Pologne. Les autres pays de l'Europe seront neutres car ils aimeraient avoir comme l'Allemagne le courage de resister aux pressions u.s. Et le reste du monde, soit 70% de la planète, approuveront l'Allemagne pour sa position allant dans le sens de l'arrêt de cette guerre aux seuls interets de la mafia u.s. Bravo à l'Allemagne pour cette resistance pacifique.
  20. VicVic
    VicVic Сегодня, 13:05
    +1
    Поляки совсем сбрендили. Теперь и Германии угрожают "международной" изоляцией. У пшеков не просто мания, а психоз величия.
    Непонятно почему Германия позволяет Польше разговаривать с собой в таком тоне. Поляки живут на деньги ЕС, основным спонсором, которого является Германия, т.е. польское благосостояние обеспечивается немецкими деньгами.
    У Польши нет производства своих танков, речь о немецких танках, которые без разрешения Германии нельзя передавать третьим странам.
    У Польши нет производства запчастей к немецким танкам.
    Польша, одновременно с этим, ещё требует от Германии репарации по итогам Второй мировоц в-ны.
    С учётом вышеизложенного Германии уже давно требовалось на дипломатическом языке предложить Польше заткнуться и идти куда подальше.
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:24
    0
    Замглавы МИД Польши: Германия окажется в международной изоляции из-за отказа передавать танки Украине
    . Из поляков "изолятор от всего мира", как из.. известно чего, конфета.
    Гы, гы, больше и сказать нечего fool