Замглавы МИД Польши: Германия окажется в международной изоляции из-за отказа передавать танки Украине

Если власти Германии не дадут разрешения на поставку танков Leopard 2 Украине, то Берлин окажется в международной изоляции. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик, сообщает «Польское радио».
Как известно, пока власти ФРГ отказываются передавать танки Украине. Но давление со стороны как самой Украины, так и Польши, возрастает. Оно уже принимает характер наглого шантажа. В этот раз Мулярчик угрожает Берлину «международной изоляцией». Он также утверждает, что позиции ФРГ на международной арене значительно ослабеют, если Германия и далее будет отказывать Украине в оказании военной и финансовой помощи.
Ранее с такими же требованиями к Германии выступили прибалтийские республики. Это еще более смешно, чем в случае с Польшей, но, тем не менее, уже и Литва, Латвия и Эстония считают для себя возможным что-то требовать от Германии.
Интересно, что к США, которые тоже отказались передавать танки Abrams Украине, подобных требований у Польши не возникает. Это в очередной раз демонстрирует ситуацию в Европе: Германия, один из столпов Евросоюза и НАТО, оказалась в абсолютно унизительном положении, подвергаясь нападкам со стороны куда более слабой в экономическом отношении Польши, не говоря уже о выпадах киевского режима.
Отсутствие аналогичных претензий к США показывает лишь то, что Польша и Украина – клиенты американского руководства и выполняют то, что выгодно Вашингтону. Если Вашингтон решил, что танки должна поставлять Германия, то так тому и быть, считают европейские сателлиты американской администрации.
Помимо внешнего давления, усиливается и внутреннее давление на Германию. Так, объяснений от канцлера ФРГ Олафа Шольца потребовала глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.