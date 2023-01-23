Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, готовящего теракт на территории одного из регионов СКФО

Федеральной службой безопасности РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб

Был агентом украинских спецслужб, позывной Алехандро. По их заданию должен был приехать в СКФО и совершить теракт в отношении сотрудников полиции. В содеянном раскаиваюсь, вину признаю

Очередной террористический акт, подготавливаемый по указанию украинских спецслужб, был предотвращен на территории одного из российских регионов на Северном Кавказе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.Согласно данным, предоставленным ФСБ, российские силовики выявили гражданина России, являющегося сторонником националистической идеологии, который по заданию украинских спецслужб готовил террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов, но не смог довести преступный замысел до конца по независящим от него обстоятельствам. При обыске по месту жительства у него было обнаружено все необходимое для совершения теракта.- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Сам задержанный уже дал признательные показания, заявив, что был завербован одной из спецслужб Украины, имел псевдоним "Алехандро". По заданию своих украинских кураторов готовил теракт против российских правоохранителей, который был должен иметь большой общественный резонанс. Вину признал и раскаялся, впрочем, это заявляют все преступники, попавшие в руки силовиков.- заявил он.В отношении задержанного, данные которого не раскрываются в интересах следствия, возбуждено уголовное дело, оперативные мероприятия продолжаются с целью установления возможных подельников и т.д.