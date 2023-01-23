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Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, готовящего теракт на территории одного из регионов СКФО

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Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, готовящего теракт на территории одного из регионов СКФО

Очередной террористический акт, подготавливаемый по указанию украинских спецслужб, был предотвращен на территории одного из российских регионов на Северном Кавказе. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.


Согласно данным, предоставленным ФСБ, российские силовики выявили гражданина России, являющегося сторонником националистической идеологии, который по заданию украинских спецслужб готовил террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов, но не смог довести преступный замысел до конца по независящим от него обстоятельствам. При обыске по месту жительства у него было обнаружено все необходимое для совершения теракта.

Федеральной службой безопасности РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб

- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Сам задержанный уже дал признательные показания, заявив, что был завербован одной из спецслужб Украины, имел псевдоним "Алехандро". По заданию своих украинских кураторов готовил теракт против российских правоохранителей, который был должен иметь большой общественный резонанс. Вину признал и раскаялся, впрочем, это заявляют все преступники, попавшие в руки силовиков.

Был агентом украинских спецслужб, позывной Алехандро. По их заданию должен был приехать в СКФО и совершить теракт в отношении сотрудников полиции. В содеянном раскаиваюсь, вину признаю

- заявил он.

В отношении задержанного, данные которого не раскрываются в интересах следствия, возбуждено уголовное дело, оперативные мероприятия продолжаются с целью установления возможных подельников и т.д.

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10 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 12:51
    -4
    Если это в новостях то уже все всем известно. К тому же даже позывной назвали. У нас разгул мошенников, накопления стариков обманным путем вытаскивают, а что делает полиция? Ничего, бумажки перекладывает. Хотя полиции известен номер счета куда поступили средства и только на 4 день от заявления на вопрос что со счетом? Через 15 минут беготни мы счет заблокировали. А что со средствами? Мы не узнавали. А ведь все это одна сетка...
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 12:54
      0
      Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, готовящего теракт на территории одного из регионов СКФО

      Молодцы ФСБшники! Так держать, чтобы врагу неповадно было!
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 12:56
      +1
      Чистосердечное признание смягчает вину, но не снижает срок заключения.
      Пять пожизненных сроков заключения будет достаточным наказанием для этого гражданина. После отбытия половины срока он сможет подать апелляцию.
  2. максим1987
    максим1987 Сегодня, 12:53
    +1
    когда уже в ГД почешутся и отменят мораторий на смертную казнь?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:57
    +1
    ФСБ молодцы,о них известно только из новостей.Работают днём и ночью,чтобы мы спокойно жили.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:10
    -1
    силовики выявили гражданина России
    Даже не хочется думать сколько еще таких "граждан России" по всем российским городам. Работы ФСБ и др. правоохранительным органам предстоит еще очень много, т.к. еще полностью зачищать новые территории вошедшие в состав России. Вчера показывали Сладков беседовал с целой группой задержанных диверсантов из местных. На вопрос, что вас заставило пойти на это все, как один желая разжалобить прикрываются страхом перед украинскими спецслужбами.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 13:50
      0
      Цитата: rotmistr60
      прикрываются страхом перед украинскими спецслужбами

      Чёрных воронков на этих упырей нет, чтоб срались от страха перед отечественными спецслужбами.
  5. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 13:49
    0
    Был агентом украинских спецслужб, позывной Алехандро.

    В отношении задержанного, данные которого не раскрываются в интересах следствия

    Погоняло раскрыли, считай все данные раскрыли. Теперь кураторы точно знают на кого надёжи нет.
  6. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 13:52
    0
    Сколько ещё ходит по российской земле таких "Алехандро" не сосчитать.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:55
    0
    Даааа ребята не хорошо вы как то захват провели ,а если у чувака был пистолет или граната , да подготовка по лучше ?