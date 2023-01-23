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Ходаковский: Артиллерия противника - наш основной враг

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Ходаковский: Артиллерия противника - наш основной враг

Любая военная тактика должна подкрепляться возможностью быстрого поражения артиллерийских систем противника с использованием современных средств обнаружения. Об этом заявил бывший министр госбезопасности ДНР Александр Ходаковский.


Как подчеркнул Ходаковский в своем Telegram-канале, по статистике, около девяноста процентов наших потерь происходит в результате действий артиллерии противника, которая является нашим основным врагом. С полевыми артиллерийскими системами приходится бороться как в ходе обороны, так и при ведении наступательных действий.

Ходаковский отметил, что все еще не были разработаны средства системного поражения, способные достигать позиции артиллерии противника и поражать их с высокой долей вероятности уничтожения. Применение существующих в настоящее время образцов вооружения хаотично и не удовлетворяет все потребности фронта, а в условиях низкой эффективности артиллерийской разведки - существующее положение дел не внушает оптимизма.

Бывший министр госбезопасности ДНР также подчеркнул, что эффективное противодействие артиллерии противника на любых дистанциях может спасти множество жизней наших бойцов.

В настоящее время несколько групп энтузиастов работают над решением этой проблемы. Существующие сложности не являются непреодолимыми для нашей земли, обладающей неисчерпаемым потенциалом, подытожил Ходаковский.
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:52
    +1
    Да арта у них мощная. была. В начале СВО. Во первых чувствовался большой опыт и практика. Во вторых удачное сочетание иностранных средств разведки и советских средств поражения. В начале СВО противник прям чудеса оперативности показывал. Ну, конечно понятно как он это делала-во первых тогда шло наступление и все наши позиции были бывшие их позиции-досконально противником изученные. В захваченных помещениях где их корректировщики бывали даже видно как у них это организовано было. На стене фотографии разных мест и локации снятых уже в изомерической проекции с беспилотника. И там же по квадратам "от дерева до угла дома" обозначены квадраты по координатам. И соответственно, эти координаты сражу передавались на минометные и артбатареи в случае когда замечали какое-либо движение с этих же самых БПЛА. И все это налажено, отточено в смертельный синхрон. Только кто-то появляется в поле зрения идет адресный наброс. По пехоте шрапнелью на воздушный подрыв по легкой технике осколочными, по броне фугасками и бронебойными...А самих эти корректировщиков поди найди еще. Где они там прячутся. они тогда широко и видеокамеры высокого разрешения использовали установленные на возвышенных точках и просто скрытое наблюдение. Наблюдатели по уму сидят-не выдают себя огнем даже по одиночным целям. В общем только сунешься в серую зону и тут же прилетает-точно идет накрытие и откуда наводится непонятно.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:59
    0
    Сейчас читал статью Московского комсомольца на дзене, там мобилизованный рассказывал о тактике сброса радиомаячков с квадрокоптеров ВСУ и далее артиллерия начинает работать практически сразу.
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:59
    0
    А что там в войсках с контрбаттарейной борьбой? Например вот с этой РЛС которую ещё в 2008 на МАКСе светили.

    Или 15 лет, по нонешним временам слишком малый срок, чтобы до поставок в войска дойти?