Пресс-секретарь президента России раскрыл смысл продолжения действия указа о мобилизации

В указе президента Российской Федерации Владимира Путина о частичной мобилизации содержится несколько пунктов. Поэтому он продолжает действовать и в настоящее время, хотя военнообязанных россиян сейчас не мобилизуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.Как известно, призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до того момента, как была достигнута установленная указом численность войск. После этого частичная мобилизация в Российской Федерации была завершена, подчеркнул пресс-секретарь Путина.По словам представителя Кремля, в рамках указа прописаны и особенности исполнения обязанностей военнослужащими. Также есть закрытый пункт указа президента. Все они продолжают действовать, поэтому указ не отменяют.Напомним, что частичная мобилизация военнообязанных граждан в Российской Федерации началась 21 сентября 2022 года и завершилась 28 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин позже подтвердил, что частичная мобилизация завершена. Несмотря на слова главы государства, в медийном пространстве продолжает обсуждаться возможность возобновления в стране мобилизационных мероприятий.Одним из оснований для таких обсуждений как раз и служит тот факт, что действие указа президента страны о частичной мобилизации продолжается. Поэтому Пескову и пришлось подробно остановиться на данном пункте, чтобы прояснить имеющиеся у прессы и граждан вопросы. Также Путин ранее обещал проконсультироваться с юристами по поводу необходимости отдельного указа о завершении частичной мобилизации, затем Песков заявил, что потребности в таком указе нет.