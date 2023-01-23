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Пресс-секретарь президента России раскрыл смысл продолжения действия указа о мобилизации

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Пресс-секретарь президента России раскрыл смысл продолжения действия указа о мобилизации

В указе президента Российской Федерации Владимира Путина о частичной мобилизации содержится несколько пунктов. Поэтому он продолжает действовать и в настоящее время, хотя военнообязанных россиян сейчас не мобилизуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.


Как известно, призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до того момента, как была достигнута установленная указом численность войск. После этого частичная мобилизация в Российской Федерации была завершена, подчеркнул пресс-секретарь Путина.

По словам представителя Кремля, в рамках указа прописаны и особенности исполнения обязанностей военнослужащими. Также есть закрытый пункт указа президента. Все они продолжают действовать, поэтому указ не отменяют.

Напомним, что частичная мобилизация военнообязанных граждан в Российской Федерации началась 21 сентября 2022 года и завершилась 28 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин позже подтвердил, что частичная мобилизация завершена. Несмотря на слова главы государства, в медийном пространстве продолжает обсуждаться возможность возобновления в стране мобилизационных мероприятий.

Одним из оснований для таких обсуждений как раз и служит тот факт, что действие указа президента страны о частичной мобилизации продолжается. Поэтому Пескову и пришлось подробно остановиться на данном пункте, чтобы прояснить имеющиеся у прессы и граждан вопросы. Также Путин ранее обещал проконсультироваться с юристами по поводу необходимости отдельного указа о завершении частичной мобилизации, затем Песков заявил, что потребности в таком указе нет.
Автор:
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22 комментария
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  1. Комментарий был удален.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:47
      0
      В котором например, может говориться, что мобилизация проводится бессрочно

      Вы прежде чем балаболить указ то прочитайте.
      Или у вас в 404 он забанен?
      Поясню. В указе нет никаких сроков окончания мобилизации. Никаких закрытых пунктов для ЭТОГО не нужно.
  2. lubesky
    lubesky Сегодня, 13:12
    +2
    Есть здесь, кто может разъяснить по срокам контрактов добробатов, которые подходят к концу? Я так понимаю добровольцы приравнены к мобилизованным и окончание контракта продлевается добровольцу до конца действия указа о частичной мобилизации вне зависимости от желания добровольца?

    Добровольцы заключали полугодичные контракты в июле 2022 с добробатами и они истекают. До частичной мобилизации, а теперь получается они заложники указа о частичной мобилизации?
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 13:12
    +4
    Небольшая хитрость - частичная мобилизация завершена, но если вдруг понадобится ещё, то новый указ уже не нужен. Наверное, юристы подсказали.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:23
      -2
      Наверное, юристы подсказали.

      В общем то у нас президент и сам юрист. laughing
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 13:45
        0
        Цитата: bk316
        Наверное, юристы подсказали.

        В общем то у нас президент и сам юрист. laughing

        А Жириновский и вообще был Владимир Юристович... wink
        Сам говорил: "У меня мама - русская, а папа - юрист!"
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:15
    +1
    Игра слов, частичная мобилизация была введена Указом, а завершена на словах, а что слова в наше время ? всегда можно вручить повестку. Кстати в публично опубликованном Указе пропущена нумерация одного пункта, и это не опечатка, там многие близкие к МО люди говорят уже тогда было прописано о доведении численности ВС РФ до 1,5 млн., да сейчас упор делается на перевод призывников в контрактники, но времена могут измениться.
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 13:42
      0
      Ну закроют указ, всегда можно новый указ издать.
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 13:54
      0
      Кстати в публично опубликованном Указе пропущена нумерация одного пункта,

      Вот прям пропущен?
      Вот указ. Какой пункт пропущен?

      В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне", от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю:

      1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную мобилизацию.

      2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

      3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

      4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.

      5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

      а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

      б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

      в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

      6. Правительству Российской Федерации:

      а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;

      б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации.

      7. Для служебного пользования.

      8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации.

      КонсультантПлюс: примечание.

      О непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации отдельных категорий граждан см. информации Минобороны России от 23.09.2022 и Минцифры России от 27.09.2022. Об отсрочке от призыва см. также ст. 18 ФЗ от 26.02.1997 N 31-ФЗ, Указ Президента РФ от 24.09.2022 N 664.

      9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются Правительством Российской Федерации.

      10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
  5. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:15
    +1
    По словам представителя Кремля, в рамках указа прописаны и особенности исполнения обязанностей военнослужащими. Также есть закрытый пункт указа президента. Все они продолжают действовать, поэтому указ не отменяют.

    От кого закрытый? От граждан России? Уверен на 100% что за рубежом прекрасно осведомлены об этом пункте. Кроме того признав что такой пункт имеется возникнет масса предположений на этот счет.
  6. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 13:15
    0
    по логике, если численность ВСРФ увеличить с 1 млн 150 тысяч до 2 млн
    то нужно увеличить количество срочников с 300 до 600 тысяч
    - или оставить 300 тыс. и просто увеличить срок службы до 2-х лет
    контрактников + 300 тысяч, с 700 до 1 млн
    и офицерский состав еще + 250 тысяч
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 13:23
      0
      2 млн и даже чуток побольше это общая численность Министерства Обороны, т.е. и военнослужащие и гражданский персонал
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 13:27
    -2
    Интересная формулировка указа ! Настолько интересна,что я ничего не понял ! А речуга прызидентского пресс-секретаря Пескова что-то мне напомнила... what ах да!...вот что напомнила ! fellow
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:30
    0
    Какой-то оксюморон: Песков раскрыл смысл.
    На водится за ним такого. Запутать -это да, говорить что-то, откуда смысл не почерпунуть, поскольку его там и не было - это да.
    А вот раскрыть смысл.... Это больше Сергей Михеев или Евгений Сатановский на грани нецензурщины - но, кому смысл, так он там. А Песков, так по сравнению с ним Ястржембский - Сенека и Цицерон был.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:52
      -1
      Ппсков может гнать только пургу.Смысла в его словах искать бесполезно.Изворотлив как угорь
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:53
      0
      Песков раскрыл смысл.
      Лишь уточнил, смысл раскрыл недавно Медведев. Смысл примерно как "вся надежда на армию генерала Венка".
  9. olgherd
    olgherd Сегодня, 13:32
    +3
    "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - В.В.Путин
  10. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 13:32
    -1
    Что тут понимать, мобилизация будет продолжена как минимум для поддержания установленной численности, т.е. уже скоро. Что там по пунктам далее...? Скорей увеличение общего числа.
  11. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:33
    -3
    ЗВР- западу, мобилизацию -народу ! (2.4ярда в трежерис за декабрь ушло) Может , как-то наоборот сделать , не ? Просто рассуждаю своим слабым умишком , очень далеким от понимания великих шахматных комбинаций с сокрушающим итоговым поражением западных недоучек.
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 13:46
    -1
    И так было понятно, как только вступило в силу. Это будет продолжаться до самого завершения конфликта.
    Российская армия, очень местами напоминает древнюю римскую армию.
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 13:49
    -1
    Мобилизацию отменять никак нельзя, ведь тогда всех мобилизованных - демобилизовать придется.
    Да и контрактники могут начать разбегаться, у кого сроки контрактов истекают.

    Также есть закрытый пункт указа президента.


    Видимо именно в нем и сформулированы четкие цели СВО?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 13:58
      0
      в сентябре был указ Путина о том что теперь нельзя разрывать контракт и он будет автоматом продливаться
  14. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 13:55
    0
    Такое стойкое ощущение что власти даже громко произносить боятся слово это страшное - мобилизация! Все пытаются осторожничать, успокаивать и приукрашивать! Какой вывод делаю я лично? То что либо власть страшно боиться поднимать волну милитаризации общества дабы процесс не вышел из под контроля, а то можно даурякаться до смены управляющей элиты на что то более отвечающее вызовам времени! Либо власть имеет на руках РЕАЛЬНЫЙ уровень ура-патриотизма и понимает что госпропаганде до украинцев в вопросе разгона жертвенности за родину как до Китая раком! Народ и армия в прострации и замешательстве от размытых целей СВО!