«Бойцы держат противника на расстоянии вытянутой руки»: отставной разведчик объяснил успехи ЧВК «Вагнер»

После привлечения весной 2022 года подразделений ЧВК «Вагнер» к проведению спецоперации, украинские спецназовцы, участвовавшие в сражениях с ними, заявляли о стремительном натиске бойцов. С их слов, рассредоточившись на малые группы, «вагнеровцы» совершали «налёты» на позиции, не цепляясь за укрытия, а напротив постоянно маневрируя и пытаясь зайти к неприятелю в тыл.
Сохранив данную тактику, бойцы благодаря богатому опыту, полученному в ожесточенных городских сражениях, усовершенствовали её. Теперь «налёты» на позиции неприятеля совершаются не из оперативной глубины, а из зон, непосредственно примыкающих к противнику. Как отметил майор Рустем Клупов, ветеран военной разведки, «вагнеровцы» постоянно находятся вблизи вражеских сил, «сидят у него на плечах».
Бойцы держат противника на расстоянии вытянутой руки
- пояснил отставной разведчик, объяснив успехи ЧВК «Вагнер» на телеканале Соловьёв LIVE.
Это даёт ряд преимуществ. Во-первых, неприятель непрерывно находится в состоянии напряжения, что морально выматывает противника и заставляет его запираться в опорных пунктах, отдавая инициативу на поле боя «вагнеровцам». Во-вторых, близкое расположение к вражеским силам защищает бойцов от тяжёлых ударных систем, так как при их применении дружественным огнём могут быть уничтожены и позиции украинских военных, оголив оборонительную линию.