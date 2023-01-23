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«Бойцы держат противника на расстоянии вытянутой руки»: отставной разведчик объяснил успехи ЧВК «Вагнер»

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«Бойцы держат противника на расстоянии вытянутой руки»: отставной разведчик объяснил успехи ЧВК «Вагнер»

После привлечения весной 2022 года подразделений ЧВК «Вагнер» к проведению спецоперации, украинские спецназовцы, участвовавшие в сражениях с ними, заявляли о стремительном натиске бойцов. С их слов, рассредоточившись на малые группы, «вагнеровцы» совершали «налёты» на позиции, не цепляясь за укрытия, а напротив постоянно маневрируя и пытаясь зайти к неприятелю в тыл.


Сохранив данную тактику, бойцы благодаря богатому опыту, полученному в ожесточенных городских сражениях, усовершенствовали её. Теперь «налёты» на позиции неприятеля совершаются не из оперативной глубины, а из зон, непосредственно примыкающих к противнику. Как отметил майор Рустем Клупов, ветеран военной разведки, «вагнеровцы» постоянно находятся вблизи вражеских сил, «сидят у него на плечах».

Бойцы держат противника на расстоянии вытянутой руки

- пояснил отставной разведчик, объяснив успехи ЧВК «Вагнер» на телеканале Соловьёв LIVE.

Это даёт ряд преимуществ. Во-первых, неприятель непрерывно находится в состоянии напряжения, что морально выматывает противника и заставляет его запираться в опорных пунктах, отдавая инициативу на поле боя «вагнеровцам». Во-вторых, близкое расположение к вражеским силам защищает бойцов от тяжёлых ударных систем, так как при их применении дружественным огнём могут быть уничтожены и позиции украинских военных, оголив оборонительную линию.

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3 комментария
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  1. Протон
    Протон Сегодня, 13:49
    -5
    Всё равно генералы Арбатского военного округа не способны воспринимать новый опыт. Только лет через 20 они начнут говорить, что научили такой тактике молодых бойцов.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:54
    +1
    Сохранив данную тактику, бойцы благодаря богатому опыту, полученному в ожесточенных городских сражениях, усовершенствовали её.
    Что говорит о незацикленности мышления командиров исключительно на БУСВ (Боевом уставе Сухопутных войск), умении быстро усваивать новые правила боевых действий под обстановку, отсутствия боязни принимать смелые, нестандартные решения и брать ответственность на себя. Одним словом молодцы.
  3. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:56
    0
    Действия ЧВК в чем то похожи на действия штурмовых групп при штурме Кенигсберга. Близкий контакт и забрасывания гранатами укрывающихся в зданиях. Там правда были ещё огнеметчики.