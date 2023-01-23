Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР у побережья Африки

"Адмирал Горшков" при выполнении задач дальнего похода зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР

Российский фрегат "Адмирал Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР. Маневры боевых кораблей будут проходить у побережья Африки. Об этом сообщил военно-дипломатический источник."Адмирал Горшков" покинул Североморск 4 января, выйдя в дальний поход в сопровождении среднего морского танкера "Кама". Основная задача корабля - демонстрация российского флага в стратегически важных районах Мирового океана. Поход проходит под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.В настоящее время корабль движется к побережью Сирии, где зайдет в пункт материального обеспечения ВМФ РФ в Тартусе для пополнения запасов и кратковременного отдыха экипажей. После этого фрегат отправится к побережью ЮАР, где с 17 по 27 февраля запланированы совместные учения боевых кораблей России, Китая и ЮАР.- приводит ТАСС слова источника.Совместные военно-морские учения будут проходить в акватории Индийского океана в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Корабли трех стран отработают совместные действия и обменяются оперативными данными. Как подчеркнули в Минобороны ЮАР, задачей учений является укрепление "и без того процветающих отношений между нашими странами".