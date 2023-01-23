Военное обозрение
Войти Регистрация

Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР у побережья Африки

3
Фрегат «Адмирал Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР у побережья Африки

Российский фрегат "Адмирал Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР. Маневры боевых кораблей будут проходить у побережья Африки. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.


"Адмирал Горшков" покинул Североморск 4 января, выйдя в дальний поход в сопровождении среднего морского танкера "Кама". Основная задача корабля - демонстрация российского флага в стратегически важных районах Мирового океана. Поход проходит под руководством командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Олега Гладкого.

В настоящее время корабль движется к побережью Сирии, где зайдет в пункт материального обеспечения ВМФ РФ в Тартусе для пополнения запасов и кратковременного отдыха экипажей. После этого фрегат отправится к побережью ЮАР, где с 17 по 27 февраля запланированы совместные учения боевых кораблей России, Китая и ЮАР.

"Адмирал Горшков" при выполнении задач дальнего похода зайдет в пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных морских учениях с ВМС Китая и ЮАР

- приводит ТАСС слова источника.

Совместные военно-морские учения будут проходить в акватории Индийского океана в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Корабли трех стран отработают совместные действия и обменяются оперативными данными. Как подчеркнули в Минобороны ЮАР, задачей учений является укрепление "и без того процветающих отношений между нашими странами".
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:42
    0
    Кто же ЮАР подсказал что не мешало бы обеспечить свободу мореплавания вокруг Африки у мыса Доброй Надежды силами новой коалиции государств.Суэцкий канал такой ненадёжный и не всякий тоннаж пропускает.Сдедующий ход Кейптаун,порт базирования ВМФ стран БРИКС.КНР в этом кровно заинтересован.
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 13:43
    0
    Интересно, запасов, кроме топлива в танкере, хватит дойти до Тартуса без захода в другой порт?
    На совместные учения уйдет один или к нему еще кто-то из боевых кораблей присоединится?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:46
      0
      Горшков по пути в Адриатическое море не заглянет,а надо бы. bully