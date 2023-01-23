Президент Белоруссии: При охране госграницы основное внимание будет уделено украинскому участку

Белорусским президентом Александром Лукашенко утверждены решения на охрану государственной границы пограничной службой в наступившем году. Данный документ глава государства подписывает ежегодно.Об этом сообщает белорусское информагентство БЕЛТА.В отличие от предыдущих лет, Лукашенко подписал не одно такое решение, а целых два. Одно касается сухопутной границы Белоруссии, а второе – охраны ее воздушного пространства от внешних угроз силами ПВО.Как отмечено в подписанных президентом РБ документах, при охране госграницы основное внимание будет уделено украинскому участку. Помимо этого, пограничникам рекомендовали укрепить границу там, где есть вероятность возникновения новых вызовов и угроз безопасности.В Государственном погранкомитете Республики Беларусь отмечают, что для выполнения данных задач следует повышать боеготовность подразделений, отвечающих за охрану границы, обеспечивать их всем необходимым. Также следует обратить особое внимание на создание новых и совершенствование действующих объектов пограничной инфраструктуры. Особенно это касается создания дополнительных рубежей охраны, оснащенных самыми эффективными техническими средствами.В Госпогранкомитете Белоруссии утверждают, что сотрудники ведомства способны контролировать и прогнозировать ситуацию на границе страны. Прошлый год показал, что им следует учитывать в своей работе растущую милитаризацию районов Украины и стран Евросоюза, прилегающих к белорусской территории.