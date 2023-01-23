Президент Белоруссии: При охране госграницы основное внимание будет уделено украинскому участку

Белорусским президентом Александром Лукашенко утверждены решения на охрану государственной границы пограничной службой в наступившем году. Данный документ глава государства подписывает ежегодно.
Об этом сообщает белорусское информагентство БЕЛТА.
В отличие от предыдущих лет, Лукашенко подписал не одно такое решение, а целых два. Одно касается сухопутной границы Белоруссии, а второе – охраны ее воздушного пространства от внешних угроз силами ПВО.
Как отмечено в подписанных президентом РБ документах, при охране госграницы основное внимание будет уделено украинскому участку. Помимо этого, пограничникам рекомендовали укрепить границу там, где есть вероятность возникновения новых вызовов и угроз безопасности.
В Государственном погранкомитете Республики Беларусь отмечают, что для выполнения данных задач следует повышать боеготовность подразделений, отвечающих за охрану границы, обеспечивать их всем необходимым. Также следует обратить особое внимание на создание новых и совершенствование действующих объектов пограничной инфраструктуры. Особенно это касается создания дополнительных рубежей охраны, оснащенных самыми эффективными техническими средствами.
В Госпогранкомитете Белоруссии утверждают, что сотрудники ведомства способны контролировать и прогнозировать ситуацию на границе страны. Прошлый год показал, что им следует учитывать в своей работе растущую милитаризацию районов Украины и стран Евросоюза, прилегающих к белорусской территории.