Премьер-министр Японии заявил о необходимости остановить сокращение населения страны «сейчас или никогда»

сейчас или никогда — это вопрос, который просто не может больше ждать

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал в понедельник принять срочные меры для решения проблемы снижения рождаемости в стране, заявив, что вопрос стоит ребром и его следует решать «сейчас или никогда», пишет Reuters.Как отмечает издание, японское правительство в последние годы пытается побудить свой народ рожать больше детей обещаниями денежных премий и более высоких пособий, но согласно опросам, Япония остается одной из самых дорогих стран в мире в вопросе затрат на воспитание детей.Согласно официальным оценкам, в прошлом году рождаемость упала до нового рекордно низкого уровня, впервые опустившись ниже 800 000 детей в год. Такую цифру правительство страны ожидало на восемь лет позже.Япония является одной из первых стран в мире по средней продолжительности жизни, но она стоит на первых местах и по показателям среднего возраста, который здесь приблизился к 50 годам. Население стареет. Работающие граждане уже не могут обеспечивать всех пенсионеров.Такие тенденции вынудили правительство усилить политику, направленную на борьбу с сокращением численности населения страны. Говоря о политике в отношении рождаемости и воспитания детей, премьер Кисида сказал:Глава японского правительства заявил, что он представит планы по удвоению бюджета на политику в отношении детей к лету, а в апреле будет создано новое государственное агентство по делам детей и семьи для надзора за этим вопросом.По некоторым данным, Япония является третьей в мире страной с самыми высокими затратами на воспитание детей, уступая только Китаю и Южной Корее.