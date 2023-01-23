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New York Times: Война на Украине вступила в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу

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New York Times: Война на Украине вступила в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу

Вооруженный конфликт на Украине вступил в свою новую фазу, которая является более смертоносной и судьбоносной. Об этом говорится в редакционной колонке американского издания New York Times.


В опубликованном материале утверждается, что, несмотря на то, что боевые действия зашли в тупик, ожесточенные бои продолжаются, и обе стороны конфликта планируют новый раунд активных наступательных действия, которые предполагаемо намечены на конец зимы или весну текущего года.

В рамках проведения частичной мобилизации в России удалось увеличить свои вооруженные силы на 300 тысяч военнослужащих, готовых к участию в боевых действиях, а входящие в систему оборонно-промышленного комплекса предприятия круглосуточно выпускают необходимую для армии продукцию.

Арсеналы украинской армии же постоянно пополняются поставляемой странами Запада системами ПВО и бронетехникой.

Авторы размещенной в редакционной колонке статьи предполагают, что в ближайшее время начнутся широкомасштабные боевые действия, в ходе которых на полях Украины столкнется западная и российская военная техника.

Украина и ее союзники рассчитывают, что поставленное странами Запада оружие даст Киеву все шансы на успех в сдерживании грядущего наступления ВС РФ и даже достичь некоторых успехов и занять некоторые удерживаемые российской армией территории.

Также, по мнению издания, основной целью масштабных боевых действия является принуждение России к мирным переговорам на условиях Киева и его западных союзников.
Автор:
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32 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:13
    +2
    У них одновременно, и боевые действия "зашли в тупик" и настал судьбоносный момент. Все клише надо повторить, потому что своего мнения не имеют. А Вообще, ощущение что до них поздновато наши новости доходят. до сих пор обсасывают мобилизацию. Значит через месяц-полтора начнут обсуждать "феномен русских ЧВК" и их влияние на исход боевых действий.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:26
      +2
      У них дифицит личного состава.
      он ответил на вопрос студентки Киевского национального университета имени Шевченко, нужна ли дальнейшая мобилизация.
      «У меня есть много друзей по службе, которые сейчас находятся на передовых позициях. И они отмечают, что на данное время не хватает личного состава.


      Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения, далее командующие в своих направлениях должны это делать и делают – строят резервы и так далее. Я не могу детально говорить, как проходят те или иные шаги мобилизационных процессов. Они есть, они должны быть, они очень нужны. Действительно, это в целом дефицит», – добавил украинский президент.

      https://www.politnavigator.net/zelenskijj-pozhalovalsya-na-nekhvatku-lyudejj-v-armii-i-poobeshhal-studentam-prodolzhit-mobilizaciyu.html
      1. Федор Соколов
        Федор Соколов Сегодня, 14:37
        +3
        Закончатся украинцы у запада есть ещё те народы которым не суждено стать частью "золотого миллиарда" это поляки, прибалты, болгары, румыны, молдаване, грузины, турок можно попробовать втянуть в войну с РФ, так что военных резервов у них хватает.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:39
      +4
      Цитата: голос_разуma
      голос_разуma (голос)
      Сегодня, 14:13
      НОВЫЙ

      чисто спортивный интерес, а чем вы вообще занимаетесь, просто в какую статью не войдешь первый комментарий ваш в 90% случаев
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 14:50
        0
        Он на вопросы не отвечает, в споры не вступает. Быстренько комментарий набрал и к следующей теме. Не до ответов. А так почитаешь и спецназ и танкист и ПВО везде был все знает.
        По всей видимости школьник.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 15:06
          0
          Цитата: ВАШ
          По всей видимости школьник.

          а школьнику учится не надо?!!!!
          1. ВАШ
            ВАШ Сегодня, 15:20
            +1
            Знания такие. Обо всем и не о чем, то что успевает в сети прочесть.
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 16:19
              0
              я про другое
              лн реально живет на сайте, от нескольких сек до 3 минут - ответ на появившуюся статью, такое ощущение, что он даже в школу не ходит
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 14:14
    +12
    Продолжайте наказывать украинскую энергосистему. Отправить оружие в страны-союзники России, оружие в Иран, Северную Корею и т. д. в виде передовых ракет, которые могут вызвать беспокойство на Западе.Теперь нужна реальная угроза передачи оружия союзникам России, чтобы они изменили свое мнение о продолжении поставок оружия на Украину. Этот вопрос больше нельзя откладывать, решение Кремля должно быть принято сейчас. Разведывательные силы должны работать со всем на Западе, посмотрите на демонстрации против пенсионной реформы во Франции. Вам предстоит много работать над этой темой. Днем и ночью должны производиться высокоскоростные, высокоточные ракеты, способные уклоняться от противовоздушной обороны, которую Запад планирует отправить на Украину. Это главный приоритет.
    1. БИАБИА
      БИАБИА Сегодня, 14:31
      +2
      Эскадрилью МИГов с ядерными кинжалами в Венесуэлу. На ПМЖ...
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:11
      +2
      Кстати неплохой был бы ответ: они Украине танки, мы в Иран и Северную Корею искандеры. Симметричный
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:19
    +3
    украммм передали много арты снарядов пво и техники вот и смотреть будут
  4. Комментарий был удален.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:26
    +1
    Звездный хенерл от полосатых Милли уже высказался намедни, если коротко по-русски - Не в коня овес.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 14:40
      0
      Цитата: Uprun
      высказался на медни,

      на чём ?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:47
        +1
        Наме́дни (разг.) — наречие, означающее «на днях; недавно; незадолго.
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 15:27
          0
          Цитата: Uprun
          Цитата: Uprun
          высказался на медни,

          а...то есть исправились...
        2. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 15:43
          0
          Тоже хотел сказать ципсошник. однако погремуха "дедкастарый" ввело в временно в заблуждение. Но все таки ципсо наверно, притом нерусского разливу. laughing
      2. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 15:06
        0
        на кануне, то есть недавно

        текст комментария слишком короткий
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:30
    +1
    Точнее сказать,судьбоносный момент,зашёл в тупик..Расчёты ,Запада,не оправдались..
  7. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 14:36
    0
    как говорится - зимние вечера (и деньки) на украинских фронтах перестают быть томными, все с нетерпением ждут развязки
  8. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:37
    +5
    Ну,положим,Россия всегда начинала с тупика,но выход находила всегда,прошибив лоб объединённому западу в двух Отечественных войнах.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:40
    +3
    New York Times: Война на Украине вступила в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу
    . Пафоса много, а по факту такая же фигня, как и раньше говорилось.
  10. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:48
    +2
    Им бы фантастические романы писать. Они где собираются танковые экипажи брать для наступления?
    Их готовить надо. Или мы танки побили, а экипажи - нет. Понятно, что танкисты выживают чаще, чем танки, но не на 100%.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Им бы фантастические романы писать. Они где собираются танковые экипажи брать для наступления?
      Их готовить надо. Или мы танки побили, а экипажи - нет. Понятно, что танкисты выживают чаще, чем танки, но не на 100%.

      Так там максимум 200-300 танков будет. для них надо не более 1000 украинских солдат надо.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:24
        0
        Да, да, просто солдат?
        Вы верите, что даже бибизьяну можно научить управлять сложной техникой?
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:26
      0
      Даже танкистов придётся переучивать, а уж до боевой готовности довести, это надо время, время...
  11. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 14:53
    +2
    New York Times: Война на Украине вступила в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу

    Ваше то какое дело? Судьбоносная для кого не для вас пожарные у которых в цистернах машин вместо воды бензин который вы в огонь старательно льёте.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:01
    0
    В любой фазе войны на Украине США получат свой кусок дерьма и неоплаченные долги.
    Мир меняется, а эти всё норовят всучить свои зелёные бумажки...
  13. Табель
    Табель Сегодня, 15:19
    0
    New York Times: Война на Украине вступила в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу...
    Название статьи:
    "A Brutal New Phase of Putin’s Terrible War in Ukraine"
    Неужели здесь мало кто в состоянии найти статейку New York Times в четыре абзаца и перевести с помощью нажатия кнопки?
    Максим Светлышев, зачем Вы здесь препарируете статью так, что весь ее смысл теряется, а получается абра-кадабра. Которую с упоением и обсуждает местная публика?
    И если ссылаться на статью, то можно не только рассказать ее содержимое с точностью до безобразия, но и ссылку обычно дают. Но здесь это не практикуется.
    почему?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:42
      0
      Например прочитал статью и что? там что то новое напечатали? То чего мы сами не знаем, сами не понимаем?
      Кстати, сказки в доброго, всесильного царя и нерадивых министров, генералов и прочих... мы про них не знаем, верим, прям таки верим???
      Где вы такое находите?
      Если рассуждать здраво, в любом обществе, в любой стране часть граждан всегда пребывает в состоянии... в общем с дерева Ива не хочет слезть, но остальные, вполне себе понимают, что к чему и почём...
      Можно подумать где то по другому...
      1. Табель
        Табель Сегодня, 15:49
        0
        "rocket757 (Виктор)
        Где вы такое находите?"

        Что мы такое находим?
        Откуда столько вопросов?
        По поводу чего вопросы?
        Ваши вопросы возникли по поводу банального факта.
        Факт в том, что здесь обсуждается вольное изложение Максима Светлышева статьи с вражеского ресурса, основные тезисы которой Максим вынес за скобки.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 16:13
          0
          Предположим, в оригинальной статье ничего нового, кроме заголовка. В изложении Светлышева, тоже ничего нового...
          Полезной, интересной информации нет.
          Кстати, а чего такого автор статьи исказил, перевернул? Сократил то, что повторяется раз за разом...
          В общем причины для спора нет...