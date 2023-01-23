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«Надежды противника взять Киев напрасны»: Генерал ВСУ заявил о возведении глубоко эшелонированной обороны вокруг столицы Украины

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«Надежды противника взять Киев напрасны»: Генерал ВСУ заявил о возведении глубоко эшелонированной обороны вокруг столицы Украины

Командование ВСУ опасается повторения удара российских войск на Киев, предпринимая все возможные меры для нивелирования этой угрозы, т.е. возводя вокруг украинской столицы глубоко эшелонированную оборону. Как заявил командующий обороной Киева Александр Павлюк, возведение фортификационных сооружений продолжается.


ВСУ продолжают закапываться в землю, создавая вокруг Киева несколько рубежей обороны. Работы ведутся на основных направлениях возможных ударов, в том числе и со стороны Белоруссии. По словам генерала ВСУ, надежды российской армии взять Киев напрасны, за оборудование укреплений в ВСУ взялись крепко, на вероятных направлениях наступления российских войск устанавливаются бетонные ДОТы, оборудуются долговременные защитные огневые точки, защищенные позиции для артиллерии. Кроме того, устанавливаются железобетонные сооружения для защиты личного состава. Их просто зарывают в землю.

Наращиваем рубежи обороны, совершенствуем их оборудование, устраиваем инженерные заграждения. Работа продолжается постоянно, поэтому любые надежды противника – напрасны

- заявил командующий обороной Киева.


Ранее Павлюк сообщил, что вокруг украинской столицы создано несколько рубежей обороны общей протяженностью более 1 тысячи километров. Приняты меры к закрытию города со стороны Белоруссии, это направление считается приоритетным, учитывая небольшое расстояние до границы. Вдоль нее созданы завалы, сплошные минные поля, размещена довольно мощная воинская группировка из подразделений ВСУ, Нацгвардии, пограничников и теробороны.


В Генштабе ВСУ не исключают, что при возобновлении наступления Россия ударит сразу с двух направлений, причем одно из них будет на Киев.
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33 комментария
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:10
    +5
    Линии обороны сильны своими гарнизонами. А берутся решительным штурмом.
    Пусть изучают опыт обороны Кенигсберга. Там, пожалуй, фортификация была на порядок покруче...
    1. Маз
      Маз Сегодня, 14:31
      +20
      А на фиг его брать этот Киев? Надо как в 18 веке наши брали Пруссию, немцы тогда засели в крупных городах - крепостях и ждали штурма с сильными гарнизонами. А русские их обошли, оставили крепкие заслоны вокруг и пошли себе дальше до Берлину. Через месяц эти города крепости сдались без боя, бо жрать было нечего, воды ёк, всю скотину в городах съели, конница сдохла , арту тащить не начем, а вокруг казаки на неприхотливых лошадках и от них не убежишь пехом, а атаковать в голом поле и предполье - бесполезно. Вот и Киев брать не надо - окружить и отрезать от снабжения, перерезав дороги. Зимой сами выйдут . Та и летом тоже .
      1. WBond
        WBond Сегодня, 14:40
        +3
        «Надежды противника взять Киев напрасны»: Генерал ВСУ заявил о возведении глубоко эшелонированной обороны вокруг столицы Украины
        ...интересно, а кто заявлял и ставил задачу брать старинный русский город Киев?
        1. стар
          стар Сегодня, 15:11
          +1
          ...интересно, а кто заявлял и ставил задачу брать старинный русский город Киев?

          Голоса в голове.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:10
        +1
        Очень грамотное решение,но как быть с западными СМИ и политиками,они же будут гумконвои требовать?А понял:Лесом и только лесом их хотелки посылать.
        1. seamen2
          seamen2 Сегодня, 15:24
          +1
          гумконвои только в одном направлении--на выход. и все. сами изыдут.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:48
      +5
      Цитата: Горный стрелок
      Пусть изучают опыт обороны Кенигсберга. Там, пожалуй, фортификация была на порядок покруче...

      Надо делать всю как учили прадеды, окружить "вырубить электричество" и ждать ключи от Киева, на милость победителя. На у фюрер сам знает, что делать, опыт уже имеется 30 апреля 1945 года.
    3. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 15:11
      -2
      Так там и плотность арты была несравнима с нынешней. Там же не в СВО играли.
  2. blackcat
    blackcat Сегодня, 14:12
    +17
    Вот скажите зачем он сдался , этот самый Киев? Если отрезать хохляндрию от Европы то через два месяца будут просить чтобы их взяли и накормили
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:21
      +8
      Цитата: blackcat
      отрезать хохляндрию от Европы

      И от Черного моря....
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:55
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        И от Черного моря....

        Да пусть на ладьях и ланчах спускаются по Днепру от Киевы "плывут", по выходу деньги платять.
    2. стар
      стар Сегодня, 15:12
      +1
      через два месяца будут просить чтобы их взяли и накормили

      Только не просить, а требовать. А потом наперегонки побегут сдавать друг друга новой власти
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:19
    +2
    Вся протяженность ЛБС около 800 км, а линия обороны вокруг куева 1 тыс. км., это ж надо постараться так.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 14:43
      +1
      Может, на второй круг пошли? Лопатой махать, это не в окопе сидеть.laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:57
      +1
      Цитата: Uprun
      Вся протяженность ЛБС около 800 км, а линия обороны вокруг куева 1 тыс. км., это ж надо постараться так.

      Так Черное море же выкопали, что для них какая то 1000 км.
    3. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 15:21
      +1
      Вряд-ли там линия мажино. Причём скорее всего половина из этого это остатки киевского УРа. Посмотрим что из их укреплений им поможет.
  4. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 14:20
    +2
    Там в этих дотах они и подохнут и штурмовать в лоб их и не надо
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:33
      0
      Цитата: Ryaruav
      Там в этих дотах они и подохнут и штурмовать в лоб их и не надо

      Увы, пока штурмуют в лоб.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 15:32
        +2
        Цитата: Хорон
        Увы, пока штурмуют в лоб
        Вы так говорите, как будто это что-то однозначно плохое. Если грамотно штурмовать не мясом, а снарядами, то почему бы и нет...
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:03
      +2
      Обнести стеной (они уже сами это сделали), сверху залить бетоном
  5. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 14:28
    +2
    Если отрезать промышленные регионы Юго-Востока и лишить выхода к Чёрному морю никакого интереса Украина представлять не будет, тупиковое государство без какого либо потенциала.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:31
    +2
    «Надежды противника взять Киев напрасны»: Генерал ВСУ заявил о возведении глубоко эшелонированной обороны вокруг столицы Украины

    Вы друг друга жрать не начните! И баночки для воды приготовьте!
    Вам непрозрачно было сказано по поводу активности и ударов по Крыму...Смотрите, чтобы на ДР Зеленского ничего не прилетело...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:02
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Вы друг друга жрать не начните!

      Да чай уже начали жрать друг друга, вон Давид Арахамия отметился заявлением, что "этой весной точно сажать будем активно".
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:31
    +1
    Деньги осваивают. Мы уже думали 24 февраля что Киев имеет значение, выяснилось, история бендеровцев (когда они тупо воевали без административного владения какими либо населенными пунктами) нас не научила. Много ж мужиков которые не хотят оказаться на фронте вот и держатся у юбки, пардон Киева, пугая (оправдывая свою нужность) что русские опять пойдут на Киев.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 14:46
      +2
      история бендеровцев
      Запомните когда-нибудь? БЕндеры это в Молдавии, а Степан это БАндера.
  8. Енот-полоскун
    Енот-полоскун Сегодня, 14:39
    +1
    Генералам нашим об этом не говорите. Они любят такие "фортеции" лбами пробивать. Причем не своими.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 15:34
      0
      Цитата: Енот-полоскун
      Они любят такие "фортеции" лбами пробивать
      А что вы имеете против? Скажем, Кенигсберг тоже лбом прошибли и вполне успешно получилось...
  9. GAndr
    GAndr Сегодня, 14:44
    +1
    Киев никто брать и не будет, никто не погонит ребят брать такой огромный город.. Думаю будет создаваться ситуация, чтобы .сами его на блюдичке принесли.
  10. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:46
    +3
    " un groupement militaire assez puissant d'unités des Forces armées ukrainiennes, de la Garde nationale, des gardes-frontières et de la défense territoriale a été déployé."
    C'est bien au moins ils ne travaillent pas sur le vrai front, toujours ça en moins à combattre ...

    yandex

    "развернута довольно мощная военная группировка подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Пограничной службы и территориальной обороны."
    хорошо хоть они не работают на реальном фронте, все равно воевать приходится меньше ...
  11. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:50
    +1
    «Надежды противника взять Киев напрасны»: Генерал ВСУ заявил о возведении глубоко эшелонированной обороны вокруг столицы Украины

    Да что вы говорите??? belay
    Против лома нет приема??? fool
    Хорошо, тогда потчуем вас "Кинжалом"! soldier
  12. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 15:07
    0
    Нет такой обороны которую нельзя взломать. Есть лишь вопрос времени и расхода боеприпасов.
  13. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 15:13
    +1
    Киев "брать" не обязательно. Можно блокировать, отрезав от снабжения. А людей для этого взять в Росгвардии.
  14. seamen2
    seamen2 Сегодня, 15:26
    +1
    А вот Киев в 1686 году Россия купила навсегда в результате соглашения с Речью Посполитой в рамках "Вечного мира" — за 146 000 рублей. Документ (купчая на Киев) действует до сих пор. С той поры на европейских картах Украина стала называться Okraina