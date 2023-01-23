«Надежды противника взять Киев напрасны»: Генерал ВСУ заявил о возведении глубоко эшелонированной обороны вокруг столицы Украины

Наращиваем рубежи обороны, совершенствуем их оборудование, устраиваем инженерные заграждения. Работа продолжается постоянно, поэтому любые надежды противника – напрасны

Командование ВСУ опасается повторения удара российских войск на Киев, предпринимая все возможные меры для нивелирования этой угрозы, т.е. возводя вокруг украинской столицы глубоко эшелонированную оборону. Как заявил командующий обороной Киева Александр Павлюк, возведение фортификационных сооружений продолжается.ВСУ продолжают закапываться в землю, создавая вокруг Киева несколько рубежей обороны. Работы ведутся на основных направлениях возможных ударов, в том числе и со стороны Белоруссии. По словам генерала ВСУ, надежды российской армии взять Киев напрасны, за оборудование укреплений в ВСУ взялись крепко, на вероятных направлениях наступления российских войск устанавливаются бетонные ДОТы, оборудуются долговременные защитные огневые точки, защищенные позиции для артиллерии. Кроме того, устанавливаются железобетонные сооружения для защиты личного состава. Их просто зарывают в землю.- заявил командующий обороной Киева.Ранее Павлюк сообщил, что вокруг украинской столицы создано несколько рубежей обороны общей протяженностью более 1 тысячи километров. Приняты меры к закрытию города со стороны Белоруссии, это направление считается приоритетным, учитывая небольшое расстояние до границы. Вдоль нее созданы завалы, сплошные минные поля, размещена довольно мощная воинская группировка из подразделений ВСУ, Нацгвардии, пограничников и теробороны.В Генштабе ВСУ не исключают, что при возобновлении наступления Россия ударит сразу с двух направлений, причем одно из них будет на Киев.