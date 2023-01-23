Украинская военная разведка спрогнозировала активизацию боевых действий в Донбассе в феврале-марте 2023 года

В феврале и марте 2023 года российские вооруженные силы могут активизировать наступательные действия на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью «Укринформу».
Основными районами боевых действий по-прежнему останутся земли Донбасса. Сейчас российские войска активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), в Марьинке, продвигаются в сторону Константиновки. Кроме того, боевые действия продолжаются на Луганском направлении.
По утверждению представителя украинской военной разведки, в настоящее время есть основания полагать, что наступление российских войск возобновится также на Купянском направлении – с целью освобождения ранее занятых украинскими формированиями территорий. Сейчас, отмечает Скибицкий, из Белоруссии перебрасываются части 2-й дивизии 1-й танковой армии ВС РФ.
Отметим, что ранее ряд западных политиков заявлял, что ближайшие недели станут решающими для дальнейшего хода боевых действий на Украине. В этой связи в Евросоюзе требуют активизировать поставки вооружений украинским формированиям, в том числе передать Украине танки немецкого производства Leopard.
Предоставление ВСУ танков, как считают американские и европейские аналитики, якобы поспособствует переходу украинских сил в новое наступление, в том числе и на южном направлении – в сторону сухопутного коридора в Крым. Однако украинские военные, как мы видим из заявления Скибицкого, настроены менее оптимистично.
Кстати, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в минувшую пятницу также заявлял, что Украина вряд ли добьется в 2023 году успеха в плане наступления на занятые ВС РФ территории.