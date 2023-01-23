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Украинская военная разведка спрогнозировала активизацию боевых действий в Донбассе в феврале-марте 2023 года

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Украинская военная разведка спрогнозировала активизацию боевых действий в Донбассе в феврале-марте 2023 года

В феврале и марте 2023 года российские вооруженные силы могут активизировать наступательные действия на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью «Укринформу».


Основными районами боевых действий по-прежнему останутся земли Донбасса. Сейчас российские войска активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), в Марьинке, продвигаются в сторону Константиновки. Кроме того, боевые действия продолжаются на Луганском направлении.

По утверждению представителя украинской военной разведки, в настоящее время есть основания полагать, что наступление российских войск возобновится также на Купянском направлении – с целью освобождения ранее занятых украинскими формированиями территорий. Сейчас, отмечает Скибицкий, из Белоруссии перебрасываются части 2-й дивизии 1-й танковой армии ВС РФ.

Отметим, что ранее ряд западных политиков заявлял, что ближайшие недели станут решающими для дальнейшего хода боевых действий на Украине. В этой связи в Евросоюзе требуют активизировать поставки вооружений украинским формированиям, в том числе передать Украине танки немецкого производства Leopard.

Предоставление ВСУ танков, как считают американские и европейские аналитики, якобы поспособствует переходу украинских сил в новое наступление, в том числе и на южном направлении – в сторону сухопутного коридора в Крым. Однако украинские военные, как мы видим из заявления Скибицкого, настроены менее оптимистично.

Кстати, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в минувшую пятницу также заявлял, что Украина вряд ли добьется в 2023 году успеха в плане наступления на занятые ВС РФ территории.
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5 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:20
    0
    Засуетились евротараканы, забегали, зашевелили усами. Очень им хочется чтоб у бывшей украины была перемога и наступление. Не хотят войны в долгую, не закладываются на это. Америка эта еще со своим выборами и фальшивыми дефолтами оптимизма не добавляет. Газ не дешевеет и других источников не образовалось. Надо что-то делать а что непонятно. сами им воевать неохота, а украинцы что-то не очень позитивные новости шлют из под Соледара и Артемовска.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:22
    0
    Сама очевидность....., походу про Соледар он еще не слышал, зеля не велит.
  3. синоби
    синоби Сегодня, 14:34
    0
    Об этом каждый утюг вещает,а они тут блин позрели.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:42
    0
    Украинская военная разведка спрогнозировала активизацию боевых действий в Донбассе в феврале-марте 2023 года
    . Прогнозисты... ещё одни, следующие fool
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:17
    0
    Да тут к гадалке ходить не надо и так видно, что пружина ВС РФ начинает разжиматься. Наши бойцы давят по всем направлениям. Без суеты и лишнего шума движутся вперёд. А вот у укровермахта шансов порадовать западных радетелей очень мало. Хоть с танками хоть без танков.