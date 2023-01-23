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Немецкий телеканал: Поставки российской нефти в Пакистан станут взаимовыгодной сделкой для Москвы и Исламабада

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Немецкий телеканал: Поставки российской нефти в Пакистан станут взаимовыгодной сделкой для Москвы и Исламабада

Договоренность между Москвой и Исламабадом о поставках российской нефти и нефтепродуктов в Пакистан, которая была достигнута 20 января, в нынешних условиях выглядит крайне выгодной для обеих стран. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.


Как поясняет эксперт Ирфан Шезад, Пакистан сегодня испытывает дефицит нефти, что уже негативно сказывается на экономке страны, в частности, на росте инфляции. Поставки «черного золота» из России, да ещё и со скидкой, должны существенно улучшить ситуацию.

Согласно информации N-TV, со ссылкой на главу Минэнерго Пакистана Мусадика Малика, за счет российских поставок страна сможет покрыть почти треть своих потребностей в нефти.

В свою очередь, по мнению Шезада, заключенная с Исламабадом сделка играет важную роль и для РФ. Ведь в условиях, когда Запад ввел «потолок цен» на российскую нефть, а Польша с ФРГ и вовсе отказались от наших поставок по магистрали «Дружба», переориентирование своего экспорта сегодня является крайне выгодном для России.

Тем более, что по некоторым данным, вслед за поставками нефти, которые запланированы на март текущего года, Москва может начать поставлять Исламабаду свой СПГ уже ближе к концу 2023-го.

Стоит добавить, что прямо сейчас идет активная перестановка игроков на сырьевых рынках. Россия перенаправляет экспорт природных ресурсов в активно развивающиеся страны Азиатского региона. В свою очередь, место нашей страны на европейском рынке постепенно занимают США и страны Ближнего Востока.

Пакистан - страна с огромным экономическим потенциалом и людским ресурсом. В ней проживает около 240 млн человек. Пакистан нуждается в доступных энергоносителях, а его энергосистема в модернизации. Сейчас энергосистема этой страны такова, что при аварии на одном объекте без электроснабжения может оказаться вся страна, что и произошло сегодня. Пакистан заинтересован в российских энергоносителях и работе с российскими специалистами в области энергетики.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:44
    +6
    Еще бы снаряды окраине не поставлял, цены бы не было такому "партнеру". Интересных "партнеров" у нас выбирают для торговли национальными богатствами.
    1. Снегопад
      Снегопад Сегодня, 16:55
      +1
      Cогласно источникам издания The Print, 122-мм снаряды производят в Пакистане на предприятии Pakistan Ordnance Factories в рамках целевого заказа для нужд украинской армии и складируют на базе ВВС Пакистана Нур-Хан в Равалпинди (штат Пенджаб). Оттуда партии снарядов забирают прилетающие на авиабазу военно-транспортные самолеты C-17 ВВС Великобритании и развозят их в Румынию и Кипр, откуда уже смертельный груз попадает на территорию Украины.
      Начиная с 6 августа, согласно данным сервиса Flightradar24, британские ВВС совершали практически ежедневные рейсы из Великобритании в Пакистан, а затем на Кипр и Румынию.
      Очевидно, что Пакистан сделал свой выбор.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 17:28
      0
      Очень интересных партнеров. Лет 40 подряд так нам услужливо помогают, что прям диву даёшься. как у людей память отшибло. А про сотрудничество Пакистана и США последние лет 20 тоже видимо неизвестно.
    3. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:02
      0
      Цитата: Uprun
      Интересных "партнеров" у нас выбирают для торговли национальными богатствами.

      Так вариантов нет других. У нас до 40% федерального бюджета за счет налоговых поступлений с нефти и газа, при этом основным покупателем на внешних рынках была Европа. А теперь идет война, которая требует денег и много. А их нет - резервы, которые мы понакопили на черный день частично арестованы Западом, частично - пылятся бесполезным золотом, которое у нас никто не покупает.
      Вот и приходится... вспоминать, что деньги не пахнут
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:09
        0
        Про золото я бы так не говорил ,что оно ни кому не нужно.Артели вышли уже на мировые цены,раньше был дисконт как с нефтью.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:45
    -1
    Да будет выгодной ,если поставки будут осуществлятся танкерами Совкомфлота и Роснефти.
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 17:01
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Да будет выгодной ,если поставки будут осуществлятся танкерами Совкомфлота и Роснефти.

      Как известно себестоимость нашей нефти больше чем нефть с ближнего востока.Да и возить эту нефть пр. в 20 раз дальше.Пакистан буквально рядом с Персидским заливом.
      Так ПО КАКОЙ ЦЕНЕ НАДО ПРОДАВАТЬ ЧТОБЫ КОНКУРИРОВАТЬ НА ЭТОМ РЫНКЕ??? Даром отдавать? По 10 или 20 баксов?
      Это уже не рынок и прибыльная торговля. hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:46
        0
        До всех этих потолков,перевозка барреля нефти стоила 9-11 $.Сейчас запад возит 20$ и страховка.Декабрь Январь средняя цена Юралса 46,80$,а в бюджет только пошлина с тонны,сейчас она чуть больше 12 $,а была 2 месяца назад больше 40$.Но почему-то рубль не валится в три четыре раза.Нефтяные войны такие залипательные ,когда сам нефть добываешь. hi
      2. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 17:51
        +1
        фа2998, где наслушались подобной ахинеи?) Средняя себестоимость добычи нефти АО "Роснефть" на всех росмийских месторождениях составляла в 2020м $9 на баррель. Если учесть что на Роснефть приходится почти 50% нефтедобычи, а у той же Газпромнефти еще более выгодные месторождения(про Сургутнефтегаз, Лукойл и Русснефть не в курсе, но их общая доля невелика в сравнении с суммой Роснефть+Газпромнефть), то в районе $10 и есть S за баррель в РФ. Нет, можете конечно не верить человеку учавствовавшему в организации "Российских Энергетических Недель" Минэнерго, ваше право. Вот только даже Bloomberg подтверждал что как минимум с февраля по сентябрь 2022 российские нефтегазокомпании ЕЖЕДНЕВНО получали от экспорта нефти+нефтепродуктов+газа $1 миллиард. 1 миллиард в баксах ежедневно как минимум 8 месяцв подряд. По данным ФТС за весь 2022 год средняя цена продажи российской нефти(и нефтепродуктов в пересчете на цену сырого барреля) превысила $70[вроде $72, могу ошибаться], даже с учетом просадки в декабре. У нас нытики просто слышат звон не зная где он, прочитают юред про "Юралс на по 40", а по факту Urals и сам по себе составляет менее трети нашей добычи/продажи(россорта Sokol, ARCO, ESPO, т.д. по цене от Brent практически не отличаются т.к.обладают уникальными мировыми качествами), да и цены тот же Блумберг пишет с отгрузком прямо в роспорту, т.е.и страховка и транспортировка за счет покупателя. Кстати, по некоторым данным, не менее 30% от прошлогоднего нефтеэкспорта прошло не в $/€, а в других валютах (юани, рубли, рупии).
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 18:12
          0
          Не обращайте внимания,берегите нервы.С нефтью и СПГ у нас всё хорошо,они у нас есть. hi
        2. фа2998
          фа2998 Сегодня, 18:16
          0
          От того что Вы написали Пакистан ближе не стал.Туда "плавать" это как в Тулу с самоваром.
          Вы бы еще добавили себестоимость добычи на Бл.Востоке и прибавили доставка в Пакистан.Сравнение не в нашу пользу. hi