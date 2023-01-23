Немецкий телеканал: Поставки российской нефти в Пакистан станут взаимовыгодной сделкой для Москвы и Исламабада

Договоренность между Москвой и Исламабадом о поставках российской нефти и нефтепродуктов в Пакистан, которая была достигнута 20 января, в нынешних условиях выглядит крайне выгодной для обеих стран. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.Как поясняет эксперт Ирфан Шезад, Пакистан сегодня испытывает дефицит нефти, что уже негативно сказывается на экономке страны, в частности, на росте инфляции. Поставки «черного золота» из России, да ещё и со скидкой, должны существенно улучшить ситуацию.Согласно информации N-TV, со ссылкой на главу Минэнерго Пакистана Мусадика Малика, за счет российских поставок страна сможет покрыть почти треть своих потребностей в нефти.В свою очередь, по мнению Шезада, заключенная с Исламабадом сделка играет важную роль и для РФ. Ведь в условиях, когда Запад ввел «потолок цен» на российскую нефть, а Польша с ФРГ и вовсе отказались от наших поставок по магистрали «Дружба», переориентирование своего экспорта сегодня является крайне выгодном для России.Тем более, что по некоторым данным, вслед за поставками нефти, которые запланированы на март текущего года, Москва может начать поставлять Исламабаду свой СПГ уже ближе к концу 2023-го.Стоит добавить, что прямо сейчас идет активная перестановка игроков на сырьевых рынках. Россия перенаправляет экспорт природных ресурсов в активно развивающиеся страны Азиатского региона. В свою очередь, место нашей страны на европейском рынке постепенно занимают США и страны Ближнего Востока.Пакистан - страна с огромным экономическим потенциалом и людским ресурсом. В ней проживает около 240 млн человек. Пакистан нуждается в доступных энергоносителях, а его энергосистема в модернизации. Сейчас энергосистема этой страны такова, что при аварии на одном объекте без электроснабжения может оказаться вся страна, что и произошло сегодня. Пакистан заинтересован в российских энергоносителях и работе с российскими специалистами в области энергетики.