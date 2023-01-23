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Американское командование: спецназ США взял в плен троих боевиков ИГИЛ в Сирии

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Американское командование: спецназ США взял в плен троих боевиков ИГИЛ в Сирии

Спецназ армии США во время рейда в восточной Сирии захватил в плен трех членов группировки «Исламское государство» (запрещенной в России террористической организации). Об этом сообщило в воскресенье Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).


Пресс-секретарь CENTCOM сказал, что захват был произведён накануне - 22 января. Центральное командование вооруженных сил США добавило, что во время операции один мирный житель получил легкие ранения и вскоре был доставлен в медицинское учреждение, где находится на лечении.

В данный момент Вашингтон, как сам продолжает утверждать, возглавляет "международную коалицию, сражающуюся с группировкой Исламское государство* в Сирии". По факту, американские военные попросту оккупируют часть Сирийской Арабской Республики, так как не имеют на присутствие ни мандата Совбеза ООН, ни, ественно, официального приглашения со стороны правительства Сирии.

На сегодняшний день ИГИЛ в Сирии контролирует небольшие клочки территории на северо-востоке страны в пустынной местности.

В пятницу CENTCOM сообщил, что беспилотник нанес удар по базе возглавляемой США коалиции на юге Сирии. При этом было добавлено, что беспилотник принадлежал не ИГИЛ*, а якобы группировкам, поддерживаемым Ираном.
Автор:
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:43
    0
    спецназ США взял в плен троих боевиков ИГИЛ в Сирии
    На самом деле, поймали и отпинали трех декхан. (ИГИЛ под контролем США)
    во время операции один мирный житель получил легкие ранения и вскоре был доставлен в медицинское учреждение, где находится на лечении.
    Благородные ковбои опять продырявили местного и не один раз, но он выжил и его отдали местным врачам. request коментирую как Пресс-секретарь CENTCOM, не хуже. request
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:53
      0
      США поймали трёх ИГИЛовцев. laughing
      А чего их ловить то? На американских базах их тысячи обучаются. laughing
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:14
        0
        Американское командование: спецназ США взял в плен троих боевиков ИГИЛ в Сирии

        Двое из задержанных предъявили удостоверения ЦРУ, а один МИ-6 winked
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:44
    +2
    Не знал, что своих тоже можно в плен брать. belay
  3. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 15:45
    0
    Спецназ армии США во время рейда в восточной Сирии захватил в плен трех членов группировки
    "спецы" чо уш там... к нам "шаровары" сами бегут сдаваться.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:45
    0
    Не комильфо, арестовали тех кого сами кормили, обучали, вооружали. Так пойдет, скоро в ЕС начнут хероев распихивать по воронкам. Еще те союзнички.
  5. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 15:47
    +2
    Эти фуфлометчики наговорят что угодно, лишь бы обосновать свое ПРЕСТУПНОЕ пристутствие в чужом Государстве.
  6. Снегопад
    Снегопад Сегодня, 15:47
    -5
    Сирия это святое место , где звёзды "Героев России" сыпались на генералов градом, победы на земле ковались силами ЧВК, ВКС РФ одержали уйму побед межпланетного значения и враг был остановлен на дальних подступах.
  7. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 16:00
    0
    ИГИЛ был создан с не без помощи США (террористическая организация с центром в Вашингтоне).
    Раньше США организовали ИГИЛ, а сейчас "...захватил в плен трех членов группировки «Исламское государство»...) !!!!
  8. HAM
    HAM Сегодня, 16:02
    0
    "Американское командование: спецназ США взял в плен троих боевиков ИГИЛ в Сирии.
    Неужели!Целых ТРЁХ!Фантастика!