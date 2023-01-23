"Американское командование: спецназ США взял в плен троих боевиков ИГИЛ в Сирии.

Спецназ армии США во время рейда в восточной Сирии захватил в плен трех членов группировки «Исламское государство» (запрещенной в России террористической организации). Об этом сообщило в воскресенье Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).Пресс-секретарь CENTCOM сказал, что захват был произведён накануне - 22 января. Центральное командование вооруженных сил США добавило, что во время операции один мирный житель получил легкие ранения и вскоре был доставлен в медицинское учреждение, где находится на лечении.В данный момент Вашингтон, как сам продолжает утверждать, возглавляет "международную коалицию, сражающуюся с группировкой Исламское государство* в Сирии". По факту, американские военные попросту оккупируют часть Сирийской Арабской Республики, так как не имеют на присутствие ни мандата Совбеза ООН, ни, ественно, официального приглашения со стороны правительства Сирии.На сегодняшний день ИГИЛ в Сирии контролирует небольшие клочки территории на северо-востоке страны в пустынной местности.В пятницу CENTCOM сообщил, что беспилотник нанес удар по базе возглавляемой США коалиции на юге Сирии. При этом было добавлено, что беспилотник принадлежал не ИГИЛ*, а якобы группировкам, поддерживаемым Ираном.