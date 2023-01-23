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Швейцарское издание раскрыло экономические причины отказа Германии поставлять танки Украине

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Швейцарское издание раскрыло экономические причины отказа Германии поставлять танки Украине

Решение властей Германии отказать с передачей Украине танков немецкого производства Leopard 2 объясняется наличием целого ряда причин, среди которых едва ли не ключевую роль играют соображения экономического характера. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, анализируя перспективы поставок танков Украине.


В Берлине опасаются, что если дать «добро» другим европейским странам поставлять танки Leopard Украине, то впоследствии их могут заменить на американские танки Abrams. Тем самым, Германия потеряет свои рынки сбыта военной техники, которыми она обладает в настоящее время. Представители немецкого оборонно-промышленного комплекса утверждают, что американские компании ждут, как заменить стоящие на вооружении европейских государств Leopard собственными танками.

В свое время Польша, ухудшившая отношения с Германией, решила обратиться к США в качестве производителя танков. В июле 2021 года, еще до начала специальной военной операции российских войск, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава купит у США 250 новых и 116 подержанных основных боевых танков M1 Abrams на общую сумму 8,85 млрд евро. Затем Польша заявила о намерении купить 1000 танков южнокорейского производства.

В Германии считают, что поставка танков Leopard на Украину лишь ускорит процесс замещения вооружений немецкого производства в европейских армиях продукцией американского военно-промышленного комплекса. Уже сейчас США предлагают странам, поставляющим танки на Украину, пополнять их запасы бронетехники продукцией американской промышленности. В итоге канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался в сложной ситуации: с одной стороны, отказ поставок танков может ухудшить положение киевского режима, с другой стороны, их поставка способна привести к удару по военной промышленности Германии.

Швейцарское издание также напоминает, что поставки танков США в европейские страны сделают последние еще более зависимыми от Вашингтона в военном плане. В первую очередь, речь идет о Польше, странах Прибалтики и Скандинавии. Их связи с Германией ослабнут, что негативно скажется на экономике страны.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de/
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26 комментариев
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  1. Эдик
    Эдик Сегодня, 14:53
    +6
    Куда не взгляни кругом Европа в проигрыше,а США в шоколаде!А всё просто, надо вести собственную политику, а не подмахивать суверену!
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 15:09
      +4
      Il y a 10 mois j'ai dit à un ami que le seul bénéficiaire de tout ce gâchis serait les USA ...Il m'a immédiatement traiter de "sale pro-Russe qui a la chance de ne pas être en Ukraine ou il serait éliminé" sic !
      Et en même temps ce genre de personne est capable de vous dire : qu'ils se battent pour la démocratie... !?
      1. dorz
        dorz Сегодня, 15:16
        0
        Впервые слышу, что экономика Германии зависима от количества экспорта танков Леопард.
        1. стар
          стар Сегодня, 15:32
          0
          Не от экспорта танков, а от США в военном плане, если они смогут заместить немецкий ВПК (с немецкой помощью).
        2. kamakama
          kamakama Сегодня, 15:38
          0
          Экономика не сильно, а вот "Рейнметалл" - очень даже
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:40
        0
        Цитата: YanniKounnar
        Et en même temps ce genre de personne est capable de vous dire : qu'ils se battent pour la démocratie... !?

        Que peut être la démocratie.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:54
    +4
    американцы ловко ухватили бошей "за кошелек"... А хватка у них бульдожья. Не отпустят. Утилизируют "Леопарды", расскажут (и покажут) всем, какие они слабые...
    Сказка, а не бизнес.
    1. стар
      стар Сегодня, 16:04
      0
      Нежелание немцев отдавать свои танке Украине - это самый обычный инстинкт самосохранения. Причем в прямом смысле.

      В 2022 у Германии танков было чуть больше 300 шт., а у Польши - в р-не 1 тыс. шт.

      Кроме того, в 2022 году Польша подписала контаркт на поставку 250 танков Абрамс, потом - дополнительно еще на 116 Абрамс. И в том же году - гигантский контракт с Южной Кореей.

      Соглашения были подписаны в августе, в целом они предполагают поставку 1000 танков К2 и 672 самоходных гаубиц K9A1 и ее версии K9PL.

      Можно конечно и дальше шутить про четвертый раздел Польши. Но пока что на повестке дня - второй раздел Германии. И немцы к этому относятся вполне серьезно.

      Новый министр обороны ФРГ Писториус уже заявил «Германия — крупнейшая экономика в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС», — сказал министр».

      Германия сегодня находится в том же состоянии, что и в начале 20-х годов прошлого века. Полностью разоруженной, оккупированной и с разрушенной экономикой.

      Германский реванш всегда рассматривался американцами как реальная угроза. Поэтому, как только экономика ФРГ стала слишком большой, по ней немедленно был нанесен удар. Параллельно Бундесвер три фрау последовательно превращали в фикцию.
  3. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 14:55
    +1
    я честно удивляюсь как ы решают множество задач одним приемом, а именно войной против России: рынки ПВН захватывают, производство к себе переносят, ресурсные рынки газа и нефти перехватывают, конкурентов ослабляют, а если с украиной у них выгорит, то туда зайдут строительные, энергетические и прочие ские компании. Только вот шиш им с маслом, Россия победит!
  4. spirit
    spirit Сегодня, 14:58
    0
    Брехня,очередная отговорка.Дело в том что Американцы спустили на немцев Свидомых и держат всех за дураков.Абрамсы М1А1 весят столько же как и леопарды в польском исполнении, движок газотурбинный как на 80ах, что что а Украинцы все же поумнее Арабов в Ираке и Египте и пользоваться и обслуживать научиться.цена тоже +-одинакова.Вот немцы и Упёрлись+ наглый Зеля и компания который вовсю смотрит в зубы" дареному коню " hi
  5. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 15:04
    0
    Лукавят фрицы! Уехавшие вна Украину лео можно же и заменить произведёнными новыми лео! Мне кажется, (перекрещусь), причина в том, что подбитые лео попадут в руки российских ВС, а там далее на полигоны и заводы для углубленного изучения брони, сплавов и других реальных, но без широкого доступа, изюминок.
    1. kamakama
      kamakama Сегодня, 15:40
      +1
      Им банально не хватит производственных мощностей. Умные люди уже посчитали, что если даже загрузить производство 24/7, то только на воссоздание парка уйдут десятилетия
  6. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 15:06
    +2
    Donc les Allemands craignent que les Américains fassent avec les armes Allemandes ce qu'ils ont fait avec les armes ...Russes : vider les stocks de tous les pays pour remplacer avec les armes Américaines ! :-)
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 15:46
      0
      Уважаемый, нам очень интересно ваше мнение, но вы пишите по-русски. У нас в школах преимущественно английский язык изучают, поэтому по-французски мало кто понимает.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:06
    0
    Обьединение Германии ударило по ВПК ФРГ ,так что-ли?
    1. стар
      стар Сегодня, 15:24
      0
      По ВПК Германии ударили три фрау. Особенно постаралась одна экс-гинекологичка.
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:08
    +1
    Германия потеряет свои рынки сбыта военной техники, которыми она обладает в настоящее время.

    Конкретно танки не потеряет, но тенденции вполне себе. С авиацией уже это происходит
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 15:39
      0
      Цитата: Zaurbek
      Конкретно танки не потеряет, но тенденции вполне себе. С авиацией уже это происходит
      Германия может делать 1 танк в Месяц, ну ладно 2. кто будет ждать?
      у США на складах сотни танков, которые надо лишь немного модернизировать и потом продать Европейским партнерам. И вот тут уже Германия проиграет, а дальнейшее обслуживание и запчасти пойдут уже с территории США.
  9. Макс Любознательный
    Макс Любознательный Сегодня, 15:16
    0
    А кому интересно мнение ливерной колбасы.
  10. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 15:17
    -1


    В швейцарском издании Neue Zürcher Zeitung похоже сидят любители игры в компьютерные танчики. Американские танки никак не могут наводнить европейский рынок вооружения ввиду полной непригодности для европейского рынка. И дело не только в особом топливе для этих танков, танк совсем не приспособлен для действий в условиях зимы и снега. А рекордный вес этих абрамсов требует особой дорожной инфраструктуры, других дорог, других мостов, других платформ для перевозки и эвакуации. Об этом американцы стыдливо умалчивают, но M1 "Abrams" такой уникальный танчик что он никому особенно и не нужен.
    1. стар
      стар Сегодня, 15:29
      0
      M1 "Abrams" такой уникальный танчик что он никому особенно и не нужен.

      Это их не может не расстраивать. А значит нужно до такого хруста выкрутить руки «союзникам», чтобы они за Абрамсами в очередь выстроились и обеспечили американский ВПК заказами на десятилетия вперед.
      1. rotfuks
        rotfuks Сегодня, 15:41
        0
        Ну если «союзники» прикупят американские танчики для того чтобы эти танчики держать в ангарах и капонирах исключительно для поднятия собственной значимости.
    2. Эдик
      Эдик Сегодня, 16:06
      0
      В видео абрамс на резине показан,заменить траки и вперёд.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:21
    0
    Решение властей Германии отказать с передачей Украине танков немецкого производства Leopard 2 объясняется наличием целого ряда причин, среди которых едва ли не ключевую роль играют соображения экономического характера
    . Так многие и говорят, что немцы жадные...
    Впрочем, пусть так и будет.
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:28
    0
    Как там нуланд говорила- да идет в лгбт европа, когда тут исключительные свои хотелки изволили реализовать.
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:56
    0
    В Берлине опасаются, что если дать «добро» другим европейским странам поставлять танки Leopard Украине, то впоследствии их могут заменить на американские танки Abrams. Тем самым, Германия потеряет свои рынки сбыта военной техники, которыми она обладает в настоящее время.
    Мне понравилось, хоть что то свеженькое, но....... Какие рынки? fool поставил танки и забудь.... приходи через 30-40 лет.