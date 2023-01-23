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В правительстве Венгрии выступили против очередного пакета антироссийских санкций

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В правительстве Венгрии выступили против очередного пакета антироссийских санкций

Правительство Венгрии выступило против очередного, десятого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.


Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что антироссийские санкции ведут страны Евросоюза в тупик как с точки зрения экономики, так и политически, а также в сфере безопасности. Сийярто также добавил, что считает ошибочным решение относительно очередного пакета санкций против России.

В настоящее время глава венгерского МИД находится в Брюсселе, где принимает участие в совещании министров иностранных дел входящих в Евросоюз стран. В ходе встречи планируется провести обсуждение десятого пакета антироссийских санкций. Предполагается, что работа над окончательным вариантом этого документа будет завершена до 24 февраля текущего года.

В январе в правительстве Венгрии заявили, что по результатам проведенных национальных консультаций подавляющее большинство граждан страны высказалось против санкций Евросоюза, направленных против России. Свои голоса против антироссийских санкций отдали 97% граждан Венгрии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на недавнем международном экономическом форуме в Давосе анонсировала новый, десятый пакет антироссийских санкций, направленный на устранение недочетов, допущенных в предыдущих девяти санкционных пакетов, затрагивающих разные отрасли экономики России. Однако, точная дата принятия нового пакета санкций в настоящее время не называется.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:18
    +1
    Интерпсно,чем они еще,какими санкциями могут навредить нам?Все возможное,что они могут уже приняли.Война когда нибудь,да закончится.Что они тогда со своими санкциями делать?Жрать их,что ли?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:28
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Что они тогда со своими санкциями делать?Жрать их,что ли?

      Сидеть на куче санкций и жрать свое гуано.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Интерпсно,чем они еще,какими санкциями могут навредить нам?Все возможное,что они могут уже приняли.Война когда нибудь,да закончится.Что они тогда со своими санкциями делать?Жрать их,что ли?

      Они могут отказаться покупать у нас платину и палладий за свои электронные фантики: доллары и евро, но не отказываются, потому что это очень выгодно: покупать драгоценные металлы за надписи на мониторах компьютеров. laughing
  2. navycat777
    navycat777 Сегодня, 15:21
    +1
    "Свой среди чужих"
    *************************
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:21
    +2
    А ведь Венгерское правительство нельзя назвать дружественным России, оно нейтральное и просто отстаивает интересы своего народа.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:27
    0
    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на недавнем международном экономическом форуме в Давосе анонсировала новый, десятый пакет антироссийских санкций

    Я не пойму почему Урсула, так не любит свою страну Германию, но любит США ?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:28
    0
    Чего то запаздывают. Первые месяцы СВО было так, месяц СВО - пакет, месяц - пакет, как пирожки пекли, торопились поспевать к календарной дате. Утомились чай, устали? Рамштайны вообще из колеи выбились...., девятый только на февраль 2024 планируют. Потянут хотелки окраины?
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 15:43
      +1
      Просто все принятые пакеты они задолго продумали с согласовали. Не нагнули первым-вот вам второй, и т.д. А как домашние заготовки закончились, сразу начали сооброжать в обычном режиме, долго и муторно, т.к нового что попутно не сильно по ним ударит как по денежке, привлекательности инвестиций, имеджу, и прочее уже и нет. Одни лишения впереди. А тут еще и сша дуром прет чтоб европа поглубже упала. И выхода не видно, откажут сша-плохо будет, продолжать-может еще хуже кончится.