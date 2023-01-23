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Подавление и окружение: показана тактика штурма бойцами ВДВ опорных пунктов ВСУ под Кременной

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Подавление и окружение: показана тактика штурма бойцами ВДВ опорных пунктов ВСУ под Кременной

На протяжении последних месяцев захват Кременной является главной целью украинского командования, стремящегося после потери потенциала для наступления на широком фронте добиться локального успеха и выйти к Луганску.


В связи с этим местность, примыкающая к данному населённому пункту (городу Кременная), превратилась в плацдарм, с которого подразделения ВСУ постоянно бросаются в безрезультатные атаки. Данный участок фронта опоясан многочисленными опорными пунктами противника, методичным уничтожением которых занимаются российские войска.

Псковские десантники выложили в сеть видео, на котором показана тактика взятия укреплённых позиций ВСУ в лесных посадках близ Кременной. Штурму предшествует подавление неприятеля огнём из АГС-17, БТР-82А, 120-мм САУ «Нона-С» и 122-м буксируемых гаубиц Д-30. После работы артиллерии и бронетехники по опорнику и его периметру в атаку идут десантники, которые, пользуясь дезорганизацией неприятеля по итогам артналёта, заходят с флангов и стремятся окружить вражеские силы.

На продемонстрированном видео часть украинских военных была ликвидирована в ходе артобстрела и огнём из БТР, а затем в ходе штурма, другие предпочли сдаться в плен, третьи бежали, побросав позиции и своих «побратимов».

Использованы фотографии:
Минобороны России
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11 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 15:27
    +3
    Давите бандерлог дальше и берегите себя.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:30
      +1
      Актуальная на сегодняшний день карта.Кому интересно.
      1. Маз
        Маз Сегодня, 15:48
        0
        Интересно, но на этой карте ни фига не видно и не разберешь. Лучше уже в инсту к Рыбарю. который её нарисовал и выложил в инет, там хоть эту карту увеличить можно, до читабельности названий населенных пунктов. А так ну разноцветная , с заковыками, видно шо старались для себя, но непонятно ничего. Справа красное - наши, но где? Слева синее - не наши , но тоже где? примерно - обстановка вокруг Бахмута, он в центре. ВнизКрасное и Клещеевка, вверх от бахмута на северск де то там эта краснопольевка. Но это так навскидку, точно - черт его знает. Хорошая карта - играть в игру - где же это происходит.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:27
    +1
    Интересное видео.Перепахано снарядами все вокруг.По всей видимости бои на этом поле шли не один день
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:30
      0
      Скорей всего. Воронки очень похоже на заградительный огонь, поскольку метров на 200 не промахнешься.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Интересное видео.Перепахано снарядами все вокруг.По всей видимости бои на этом поле шли не один день


      Ещё одно видео по ссылке ниже.Отработка "Солнцепека" по украинской пехоте скрывавшейся в лесопосадке на Купянском направлении. Много 200х.
      https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/23_01_2023_novosti_s_ukrainy_sledujushhie_2_nedeli_budut_reshhajushhimi_karta_boevykh_dejstvij_kamenskoe_bakhmut_15_video/60-1-0-13556

      Там много и других видосов.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:30
    0
    Хороша любая тактика ведущая к победе. Наши бойцы сработали отлично! good
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:31
    +2
    Современные технологии позволяют смотреть стрелковый бой, как заставку компьютерной игры и что страшно, практически никаких эмоций это уже не вызывает.
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:37
    0
    ДА, вот это вот наступление с поля на посадки, это стальные яйца надо иметь. Там их положить всех могли с одного пулемета. Но молодцы, парни реально железные!
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 15:57
      0
      Да странно смотреть с верху , однако по ходу и у укров нет нормальной обороны и окопы кои увидил против гаубиц и минометов хреновато сделаны
      Мало углов , изгибов , отсечных ( возможно не увидел) .
      Словом не ясно .
      Ребята рисково действуют.
    2. viktor_ui
      viktor_ui Сегодня, 16:05
      0
      Они имеют СВЯЗЬ в реальном времени с оператором-координатором беспилотника, который делает разведку-доразведку локальной местности и ведёт управление штурмовыми группами - не от балды они движутся , а точно к атакуемому объекту причём с нужной стороны.