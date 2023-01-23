Подавление и окружение: показана тактика штурма бойцами ВДВ опорных пунктов ВСУ под Кременной

На протяжении последних месяцев захват Кременной является главной целью украинского командования, стремящегося после потери потенциала для наступления на широком фронте добиться локального успеха и выйти к Луганску.В связи с этим местность, примыкающая к данному населённому пункту (городу Кременная), превратилась в плацдарм, с которого подразделения ВСУ постоянно бросаются в безрезультатные атаки. Данный участок фронта опоясан многочисленными опорными пунктами противника, методичным уничтожением которых занимаются российские войска.Псковские десантники выложили в сеть видео, на котором показана тактика взятия укреплённых позиций ВСУ в лесных посадках близ Кременной. Штурму предшествует подавление неприятеля огнём из АГС-17, БТР-82А, 120-мм САУ «Нона-С» и 122-м буксируемых гаубиц Д-30. После работы артиллерии и бронетехники по опорнику и его периметру в атаку идут десантники, которые, пользуясь дезорганизацией неприятеля по итогам артналёта, заходят с флангов и стремятся окружить вражеские силы.На продемонстрированном видео часть украинских военных была ликвидирована в ходе артобстрела и огнём из БТР, а затем в ходе штурма, другие предпочли сдаться в плен, третьи бежали, побросав позиции и своих «побратимов».