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На Днепровском направлении в результате удара высокоточным оружием уничтожена РСЗО HIMARS вместе с экипажем - Минобороны

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На Днепровском направлении в результате удара высокоточным оружием уничтожена РСЗО HIMARS вместе с экипажем - Минобороны

Подразделения российских войск продолжают наступление по всей линии соприкосновения, основные боевые действия по-прежнему идут на Донецком и Запорожском направлениях, хотя и на других столкновения происходят практически круглосуточно. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.


В сегодняшней сводке к уже имеющимся направлениям добавилось новое под названием "Днепровское". Сообщается, на данном направлении был нанесен удар по временному пункту дислокации 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, расположенному в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате удара "высокоточным оружием наземного базирования", под которым, с большой вероятностью, понимается ОТРК "Искандер", была уничтожена американская РСЗО HIMARS вместе с экипажем.

Теперь к основным: На Купянском артиллерия ЗВО нанесла удар по подразделениям 14-й и 92-й ОМБр ВСУ в районах Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль. На Красно-Лиманском под удар артиллерии ЦВО и десанта попали подразделения 80-й и 95-й ОДШБр ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника - до 70-и человек личного состава убитыми и ранеными, четыре броневика. Также на этом направлении в металлолом отправились две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

На Донецком направлении "добровольцы штурмовых отрядов" (ЧВК "Вагнер") при огневой поддержке артиллерии и авиации ЮВО взяли населенный пункт Краснополье. За сутки противник потерял свыше 60-ти военнослужащих, два броневика, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении войска ВВО продолжают уничтожать противника, населенных пунктов не брали. Село Каменское, откуда вчера выбили подразделения ВСУ, в сводку не вошло, так как продолжает находиться в серой зоне, наши село не занимали, судя по информации Минобороны. Вообще же на этом направлении ВСУ потеряли до 30-ти человек "двухсотыми", три автомобиля и РСЗО "Град".

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32 комментария
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:13
    +6
    Если вместе с экипажем, то несколько гробов накрытых звездно-полосатым флагом, должно полететь за океан, ну или по крайней мере, в Польшу.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:18
      -1
      Это уже какая по счету химера? Самолёты вроде заканчиваются.
      1. Александр_Александр
        Александр_Александр Сегодня, 15:38
        +4
        в этих вопросах не надо быть наивным, многое из поставленного украине не декларируется. Если ы заявили, поставили 24 хаймарса, то это вовсе не означает, что их было поставлено 24. Ну и надо понимать, что "уничтожено" не всегда означает уничтожено, а может быть повреждено, а потом отремонтировано
      2. Баба_Клава
        Баба_Клава Сегодня, 15:41
        -3
        Считать надо правильно, по Конашенковски.
    2. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 15:19
      -13
      На Днепровском направлении в результате удара высокоточным оружием уничтожена РСЗО HIMARS вместе с экипажем - Минобороны
      покажите, хоть на тапок снятое.гоношенкоф ваще не пруф.
      1. ЗлойКоммунист
        ЗлойКоммунист Сегодня, 15:38
        +2
        как как ? "ваще?" на одних лентах в комментариях вы ярый борец за чистописание, на других вы ваще на это забили болт, так вы радеете за чистописание ваще или нет ?
        1. Serg 122
          Serg 122 Сегодня, 15:43
          +4
          Видимо "дедка старый" по очереди "со молодым внуком" по очереди писячат под одним ником...
          1. Дедкастарый
            Дедкастарый Сегодня, 15:50
            0
            Цитата: Serg 122
            Видимо "дедка старый" по очереди "со молодым внуком" по очереди писячат под одним ником...

            Цитата: Serg 122
            вы ярый борец за чистописание,

            то есть, вас это беспокоит, прежде всего, а не "химеры" ? я люблю "хулиганить", а когда пишут не грамотно профессионально- иной случай.я не "граммарнаци", но, когда очевидно пишут серьёзно, нужно и соблюдать все правила"серьёзности".
            1. ЗлойКоммунист
              ЗлойКоммунист Сегодня, 15:55
              0
              да было бы с кем серьезности соблюдать, за километр видно что ты пустозвон
              1. 30 вис
                30 вис Сегодня, 16:19
                0
                Цитата: ЗлойКоммунист
                да было бы с кем серьезности соблюдать, за километр видно что ты пустозвон

                В какой партии состоишь , "коммунист ?" Чего к ошибкам придираешься ? Пытаешься унизить ? Учитель русского языка , чи ридной соловьЫной мовы ? Соловьиной мовы (на которой щебетали «соловьи» из гитлеровского эсесовского «Нахтигаля»)
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 15:53
        +1
        Цитата: Дедкастарый
        покажите, хоть на тапок снятое

        Как вы себе это представляете? или вы думаете на исканедере камера стоит?
        Поступила инфа, что на складе стоит хамерс и там же живет экипаж. пульнули разведка подтвердила попадание. Всё, другого не будет.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:51
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      Если вместе с экипажем, то несколько гробов накрытых звездно-полосатым флагом, должно полететь за океан, ну или по крайней мере, в Польшу.

      За экипаж HIMARS. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу. drinks
      Земля им стекловатой. am
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 16:21
        0
        Цитата: Бородач
        За экипаж HIMARS.
        Не чокаясь.
        Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу.
        Земля им стекловатой.

        Почему же не чокаясь ? Наоборот с радостью поднимем чарки и чокнемся за успех наших ребят . Здоровья им и военной удачи . drinks drinks drinks .
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:14
    +1
    Уничтожение химеры с экипажем очень хорошая новость, ещё бы подтверждение опубликовать чтобы снять все вопросы. feel
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:16
      +1
      ещё бы подтверждение опубликовать чтобы снять все вопросы.

      Берите изоленту и приматывайте к искандерам камеры laughing
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 15:32
        -2
        все виды В и ВТ, которые уничтожались, показывались - так, или иначе.. кроме, походу - Стелс-Химеры, которая просто испаряется при уничтожении.. Но посмотрим- с другой стороны, попробуем мыслить исключительно по логике-как уничтожить Искандером - Химеру.. раз она была с экипажем- значит, ехала или готовилась к пуску.. в движении Искандером не попадешь, значит второе.. к пуску подготовка несколько минут, т.е. нужно знать заранее, место откуда стрелять будут, иначе никак-за несколько минут- целеуказание выдать и пустить и долететь- у Искандера не получится.. т.е. предположителен расклад один- разведка взломала планы по предстоящим пускам Химарсов.. соответственно - они стали бесполезны и будут скоро все уничтожены- ведь мы теперь знаем- когда, куда и откуда пускать будут..
        1. Александр_Александр
          Александр_Александр Сегодня, 15:40
          0
          танки стреляют на 5 километров, а хаймерсы на 70. поэтому подбитый танк можно снять на беспилотник. или хотя бы самим беспилотником. а вот гнать на 70 километров летающую видеокамеру - как ты вообще себе это представляешь
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 16:01
          0
          Цитата: советник 2 уровня
          .. т.е. предположителен расклад один- разведка взломала планы по предстоящим пускам Химарсов

          Любая техника требует ремонта и обслуживания, а любой экипаж должен спать, кушать и принимать душ. Одним словом накрыли их прям на базе, может быть где то очень далеко, например в 150 Км от ЛБС. А разведка подтвердила.
  3. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 15:16
    -6
    Также на этом направлении в металлолом отправились две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

    а также одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50

    "Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки.."
    Эта песня хороша — начинай с начала!
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:16
    +4
    Цитата: Лешак
    Уничтожение химеры с экипажем очень хорошая новость, ещё бы подтверждение опубликовать чтобы снять все вопросы. feel

    Небратьев надо попросить, чтобы заселфились.
    1. Бомба
      Бомба Сегодня, 15:45
      +1
      Если бы это было правдой, небратья выложат фото в телегу быстрее чем в МО успеют сказать мама.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:20
    0
    Походу, за бугром к субботе на кладбище уже начнут копать..... Логистика, она такая.
  6. Zoer
    Zoer Сегодня, 15:29
    -3
    Где фото- видео подтверждение? А так то, пиши больше, чего их басурман жалеть то?
    1. dontsov.an
      dontsov.an Сегодня, 15:48
      0
      Зубы утром чистил? А где видеоподтверждение? Значит, врёшь.
  7. Denis812
    Denis812 Сегодня, 15:34
    -3
    Я уже писал здесь как-то - Конаншенкову, а точнее нашему МО в плане потерь (как наших, так и противника) веры давно нет.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:38
    +1
    Цитата: Zoer
    Где фото- видео подтверждение? А так то, пиши больше, чего их басурман жалеть то?

    И желательно с выездом на место журналистов российских телеканалов для детального освещения. Так нормально?
  9. vfkuk
    vfkuk Сегодня, 15:43
    +1
    В сводках МО что больше: "до 70-и человек" или "свыше 10 человек"? 10 человек это ведь тоже "до 70-и"
  10. ГИС
    ГИС Сегодня, 15:43
    0
    всем просящим фото/видео подтверждений- ребят, так в чем дело то : берите документы и вперед, в военкоматы. сами все увидите.
    а пока просто ждем . фот/видео все равно всплывет.
    п.с. по пресс сообщениям МО РФ давно уже все определились. не верить смысла нет. по инфр=ормации с той стороны- тут вопрос оооочень тонкий (там такого могут написать и наснимать- вам что фактов мало было за прошедший год?). так что верим и не сомневаемся в сообщениях Конашенкова. а если сомневаемся, то молчим в тряпочку и ждем окончания СВО
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 16:23
      0
      Никто не мешает вам лично молчать в тряпочку,у нас свободная страна.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:44
    +1
    Цитата: Denis812
    Я уже писал здесь как-то - Конаншенкову, а точнее нашему МО в плане потерь (как наших, так и противника) веры давно нет.

    Как понимаю, Конашенков так и не исправился с того момента.))
  12. Александр_Александр
    Александр_Александр Сегодня, 15:44
    +1
    все, кто не верит Конашенкову, либо украинцы, либо либерасты. Одним словом, враги России. Я не вижу ни грамма смысла, зачем ему врать. Ну вот не сказал бы он, что сегодня поломали хаймарс, что бы от этого изменилось? Правильно, буквально ничего. Ну и зачем тогда врать? С какой целью? Правильно, незачем. Ну а если у вас афедрон синим пламенем полыхает о того, что ВС РФ раздолбали очередную звездно-полосатую дорогостоящую погремушку, ну, сядьте в тазик с холодной водой, полегчает.
  13. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 15:44
    0
    [quote=Denis812]Я уже писал здесь как-то - Конаншенкову, а точнее нашему МО в плане потерь (как наших, так и противника) веры давно нет.
    [center][thumb]
    А что такое вера по вашему?