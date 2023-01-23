На Днепровском направлении в результате удара высокоточным оружием уничтожена РСЗО HIMARS вместе с экипажем - Минобороны

Подразделения российских войск продолжают наступление по всей линии соприкосновения, основные боевые действия по-прежнему идут на Донецком и Запорожском направлениях, хотя и на других столкновения происходят практически круглосуточно. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны.
В сегодняшней сводке к уже имеющимся направлениям добавилось новое под названием "Днепровское". Сообщается, на данном направлении был нанесен удар по временному пункту дислокации 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, расположенному в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате удара "высокоточным оружием наземного базирования", под которым, с большой вероятностью, понимается ОТРК "Искандер", была уничтожена американская РСЗО HIMARS вместе с экипажем.
Теперь к основным: На Купянском артиллерия ЗВО нанесла удар по подразделениям 14-й и 92-й ОМБр ВСУ в районах Двуречная, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль. На Красно-Лиманском под удар артиллерии ЦВО и десанта попали подразделения 80-й и 95-й ОДШБр ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника - до 70-и человек личного состава убитыми и ранеными, четыре броневика. Также на этом направлении в металлолом отправились две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
На Донецком направлении "добровольцы штурмовых отрядов" (ЧВК "Вагнер") при огневой поддержке артиллерии и авиации ЮВО взяли населенный пункт Краснополье. За сутки противник потерял свыше 60-ти военнослужащих, два броневика, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Запорожском направлении войска ВВО продолжают уничтожать противника, населенных пунктов не брали. Село Каменское, откуда вчера выбили подразделения ВСУ, в сводку не вошло, так как продолжает находиться в серой зоне, наши село не занимали, судя по информации Минобороны. Вообще же на этом направлении ВСУ потеряли до 30-ти человек "двухсотыми", три автомобиля и РСЗО "Град".