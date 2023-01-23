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Песков: Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет

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Песков: Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет

Несмотря на то, что некоторые страны, в частности Турция, регулярно заявляют о необходимости начала переговорного процесса между Россией и Украиной, в настоящее время подобная возможность выглядит маловероятной.


В Кремле не единожды заявляли, что готовы вести диалог с Киевом, если будут учтены интересы России. Однако украинские власти и их западные покровители делают все, чтобы сорвать дипломатический процесс урегулирования.

Исходя из текущей ситуации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких условий для начала переговорного процесса меду Москвой и Киевом.

Мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно - никаких условий для таких переговоров нет

- приводит слова Пескова РИА Новости.

Здесь стоит напомнить, что осенью прошлого года президент Зеленский утвердил решение СНБО Украины о запрете вести переговоры с Владимиром Путиным. Следовательно, заявления украинского лидера о том, что он готов решать конфликт дипломатическим путем, являются ничем иным, как очередной уловкой.

Ведь к какому бы соглашению не пришли стороны в ходе потенциальных переговоров, последнее не будет иметь никакой юридической силы, так как на Украине сам переговорный процесс с действующей российской властью запрещен на законодательном уровне.
Автор:
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8 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 15:36
    0
    Мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно - никаких условий для таких переговоров нет
    По-русски это пошли они на/в лес!
    В общем - пешком, эротично виляя бедрами!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:44
      +2
      И тут же в новостях Лавров предложил краине через посредников представить своё видение текущей ситуации и возможность переговоров.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 15:47
        0
        Работа у него такая..... , он не в ГШ МО работает.
  2. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:38
    0
    Песков: Никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет
    Трудно понять когда Песков говорит правду, а когда "несёт пургу". what
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:41
      +2
      Он мастер так сформулировать ответ на вопрос,что не понятно ничего.Или правда,или "пурга"
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:41
    +2
    Уловия есть всегда. Не всегда бывает согласие на предъявляемые условия, а это значит денацификация и демилитаризация продолжаются. Клиент еще не созрел...
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:46
    -2
    Песков на фото - юродивый какой-то. Царский шут.
  5. Кран
    Кран Сегодня, 16:01
    +1
    Думаю переговоры возможны.Только после переворота в Киеве,с нашей помощью yes
    А с нынешней властью говорить не зачем.