Несмотря на то, что некоторые страны, в частности Турция, регулярно заявляют о необходимости начала переговорного процесса между Россией и Украиной, в настоящее время подобная возможность выглядит маловероятной.
В Кремле не единожды заявляли, что готовы вести диалог с Киевом, если будут учтены интересы России. Однако украинские власти и их западные покровители делают все, чтобы сорвать дипломатический процесс урегулирования.
Исходя из текущей ситуации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких условий для начала переговорного процесса меду Москвой и Киевом.
Мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно - никаких условий для таких переговоров нет
- приводит слова Пескова РИА Новости.
Здесь стоит напомнить, что осенью прошлого года президент Зеленский утвердил решение СНБО Украины о запрете вести переговоры с Владимиром Путиным. Следовательно, заявления украинского лидера о том, что он готов решать конфликт дипломатическим путем, являются ничем иным, как очередной уловкой.
Ведь к какому бы соглашению не пришли стороны в ходе потенциальных переговоров, последнее не будет иметь никакой юридической силы, так как на Украине сам переговорный процесс с действующей российской властью запрещен на законодательном уровне.