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Москва понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией

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Москва понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией

В МИД России заявили, что Москва снижает уровень дипломатических отношений с Таллином.


При этом в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства называются и причины такого решения. Эстония все больше и больше идёт по пути разрушения двусторонних отношений с Россией, отмечают в МИД РФ.

Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики

— говорится в заявлении ведомства.

Одним из последних шагов в этом направлении стало решение эстонских властей значительно сократить численный состав сотрудников посольства России в Эстонии. В МИД России вызвали эстонского посла, которому был заявлен решительный протест. Кроме того, в России приняли решение, что страны не будут больше представлены на уровне послов. Теперь в Москве и Таллине будут работать лишь временно поверенные в делах своих стран. При этом в Москве возложили всю ответственность на эстонскую сторону.

Напомним, что еще до распада СССР в октябре 1991 года между Россией и Эстонией были установлены дипломатические отношения. Однако с тех времён власти Эстонии всё сильнее ведут антироссийскую политику. Страна является членом ЕС и НАТО, зачастую следуя в авангарде антироссийской и даже антирусской политики.
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Использованы фотографии:
Википедия/Scotch Mist
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:19
    +2
    Гораччие ээстонские паарни доскреблись .... Цуки русофобские.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:52
      0
      Цитата: Nexcom
      Гораччие ээстонские паарни доскреблись .... Цуки русофобские.

      Тем не менее, Таллинн да и вся Эстония питаются российской электроэнергией. Но это другое. Это бизнес.
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:21
    +4
    Давно пора. Строго говоря, все эти движения прибалтов ведут только к тому, что им все сложнее нам вредить - отношений все меньше и меньше. С памятниками они уже практически закончили, осталось разве что кладбища осквернять - больше и раздражать-то Россию нечем. Как следствие - денег им будет перепадать все меньше и меньше, так что конец их достаточно логичен и не очень-то далек.
  3. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 17:22
    +9
    Да и куй бы с ней, с Эстонией этой. Вообще всю трибалтику эту забанить надо. Искренне не понимаю на что этот "уровень дипотношений" влияет...
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:25
    0
    деже и не знаю кто более тормознут ВО или эстония, сея новость уже давно не новость, уже латвия из солидарности понизила отношения с Россией
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 17:26
    +3
    Они уже в конец оборзели...
    их тоже придётся денацифицировать.
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:27
    +2
    давно пора... пора тоже повышать ставки...
  7. cniza
    cniza Сегодня, 17:28
    +2
    Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики

    — говорится в заявлении ведомства.


    И это касается не только Эстонии...
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:35
    +2
    Какие могут быть дипотношения со страной в 1.5 млн человек.
    Раньше хватало почтового голубя для выяснения отношений со столь крупной державой.
    А сейчас, после всех напрягов в ЕС, никто не будет их кормить с ложечки, своих проблем выше крыше. А то что оставалось после СССР они успешно профукали. Будем ждать когда обратно будут проситься на подворье.
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:35
    0
    А толку?
    Проблема то от этого не решается.
    1. PASus
      PASus Сегодня, 17:45
      +1
      Какая проблема? Проблемы Эстонии, дело Эстонии, пусть варятся в собственной желчи и продолжают деградировать во всех аспектах жизни, их путь, их борьба. Тупость залог выпадения из эволюционных процессов.
  10. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:38
    -1
    Вот знаете эти заголовки"Москва...."это уже не смешно.Почему до этого наш МИД ждал или это первый враждебный шаг со стороны Эстонии.Почему наш МИД близорук и бездеятельный.
    1. agoran
      agoran Сегодня, 17:50
      +1
      Не все на поверхности. Бываю в деревне, рядом ж/д ветка Москва-Таллин, раньше составы шли один за другим, в крайний приезд услышал только один состав и тот короткий, возможно рабочий.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:51
    0
    Москва понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией
    . И что.... прибалтанутые, это подготовлена площадка, для размещения вражьих войск... как только размещение начнётся, своих отсюда отзывать, а всем остальным посоветовать покинуть тамошние места и лучше подальше.
    Если шо, никто церемонится не будет, полная "дезинсекция"....
  12. topol717
    topol717 Сегодня, 17:53
    0
    Пока идет торговля, и продажа леса, газа, нефти, металлов, транзита в трибалтийские порты это все будет продолжаться. Надо полностью закрыть всю торговлю. А Калининград снабжать морем. Только так, уж очень дорого нам обходится прибалтийский бизнес.
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:54
    -1
    Неужели в МИД РФ начали читать ВО? Мы уже несколько месяцев требуем снижения уровня дип.отношений с недружественными странами. Но МИД РФ с упорством, достойным всяческого уважения, сопротивляется и не принимает никаких мер к станам, которые фактически плюют на Россию.
    Надо срочно или понизить, или вообще разорвать дип.отношения с польшей, латвией, литвой, чехией, Марокко, и прочими шавками госдепа.
    p.s. В 1967 году СССР разорвал дип.отношения с Израилем. Однако это не помешало поддерживать неофициальные контакты. Когда в 1988 году угнали самолет с детьми в Израиль отсутствие дип.отношений не помешало "скрутить" преступников и вернуть их и самолет в СССР. Ну а когда понадобилось, то в 1991 г. они были мгновенно восстановлены.
  14. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:20
    0
    Ну наконец-то многолетние бла-бла-бла закончились.
    Надо еще с лабусами и пшеками как минимум понизить, а по-хорошему - разорвать.