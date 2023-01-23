Москва понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией

Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики

В МИД России заявили, что Москва снижает уровень дипломатических отношений с Таллином.При этом в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства называются и причины такого решения. Эстония все больше и больше идёт по пути разрушения двусторонних отношений с Россией, отмечают в МИД РФ.— говорится в заявлении ведомства.Одним из последних шагов в этом направлении стало решение эстонских властей значительно сократить численный состав сотрудников посольства России в Эстонии. В МИД России вызвали эстонского посла, которому был заявлен решительный протест. Кроме того, в России приняли решение, что страны не будут больше представлены на уровне послов. Теперь в Москве и Таллине будут работать лишь временно поверенные в делах своих стран. При этом в Москве возложили всю ответственность на эстонскую сторону.Напомним, что еще до распада СССР в октябре 1991 года между Россией и Эстонией были установлены дипломатические отношения. Однако с тех времён власти Эстонии всё сильнее ведут антироссийскую политику. Страна является членом ЕС и НАТО, зачастую следуя в авангарде антироссийской и даже антирусской политики.