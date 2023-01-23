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Выпускник Академии Генштаба: результативность ВС РФ в ходе СВО по темпам уничтожения техники противника превосходит даже времена ВОВ

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Выпускник Академии Генштаба: результативность ВС РФ в ходе СВО по темпам уничтожения техники противника превосходит даже времена ВОВ

Российская армия меньше, чем за год, в ходе спецоперации на Украине уничтожила силы противника, превышающие всю группировку НАТО в Европе. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков со ссылкой на своего друга, выпускника Академии Генштаба.


Сладков отметил ссылаясь на своего друга, пишет с его слов, что за время проведения спецоперации на Украине были сбиты 372 самолета ВСУ, что, как и уничтоженные 200 вертолетов противника, составляет полноценную воздушную армию. Также, силами ВС РФ уже уничтожены 7537 украинских танков и ББМ (больше, естественно, именно ББМ - исключая танки) - количество, достаточное для двух танковых и пяти общевойсковых армий. 983 уничтоженных РСЗО - это полноценная ударная армия, 401 ЗРК - количество, достаточное для армии ПВО. 3841 уничтоженных орудия составляют четыре артиллерийских армии, а 8066 единиц автомобильной техники хватило бы для полного укомплектования восьми полноценных армий.

Всего, по оценкам военкора, Россия менее чем за год уничтожила двадцать три армии противника, количество достаточное для формирования четырех фронтов. Это количество четырех групп армий Вермахта или всей существующей в настоящее время группировки войск НАТО в Европе.

Эти силы были уничтожены без миллионных потерь со стороны ВС РФ.

Подчёркивается, что результативность российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине превосходит времена ВОВ и другие войны. ВС РФ уже давно бы победили армию любого государства, которому не оказывал бы всестороннюю поддержку весь коллективный Запад и его союзники.

Со своей стороны всё же стоит внести ремарку: данные о количестве уничтоженной военной техники, судя по всему, официальная статистика Минобороны. Зачастую проверить точность этих данных крайне сложно. Но даже если допустить, что там есть "погрешность" в сторону определённого преувеличения, то в любом случае российские войска уничтожили столько военной техники, что её хватило бы на несколько полноценных армий. Это к вопросу о том, как проходит демилитаризация в ходе СВО.
Автор:
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18 комментариев
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  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 15:54
    +3
    "менее чем за год уничтожила двадцать три армии противника, "///
    ---
    Это подсчеты по цифрам Конашенкова.
    Конечно, первое место в мире...
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:03
      0
      Пиши больше.
      Чего их, басурман, жалеть? (С)
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:06
        +2
        Цитата: Бородач
        Пиши больше.
        Чего их, басурман, жалеть? (С)


        Хочешь не верь.Но современное оружие на порядки дальнобольнее ,точнее, эффективнее и смертоноснее,того что было во времена ВМВ.Так что тут удивляться нечему.Это только незнающие люди могут говорить "пишите больше",которые не понимают сами о чём говорят.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 16:08
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Это подсчеты по цифрам Конашенкова.
      Конечно, первое место в мире...

      Какая знакомая песня. В Перестройку пели то же самое про потери в ВОВ.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:55
    +7
    Да, вот есть и такие цифры. Они гуляют, возможно, плюс минус, потому что точных данных о потерях врага мы сейчас точно не установим, только после победы. Но взгляд со стороны таких цифр дает другую реальность. В общем все вопрос точки и угла зрения. Кто-то видит плохую подготовку и позиционный тупик, а кто-то мощнейшую военную машину в мире.
    Скажу сразу, там на ЛБС взгляд изнутри, тех самых не по уставному бородатых дядек, одетых не только в цифру и ВКП(Б)О но и в самокупленный мультикам и мох и в горки, он далек от радужного шапкозакидательства. Там все косяки и недостатки и нехватки в нашей армии знают не по наслышке. Но и не в сторону уныния и апатии. Там все скорее так-противник сильный , смертельно опасный, оснащенный со всего мира всяким вооружением, наемники опять же, но пофиг мы их всех сделаем. Это если в цензурном и литературном варианте.
    Я понимаю, что сейчас будут писать про Конашенкова и прочее, но мужики там на фронте не ориентируются на пиар-ходы и пропаганду ни на свою ни на чужую. они свое дело делают. И сделают доведут до конца.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:01
      +2
      Цитата: голос_разуma
      Они гуляют, возможно, плюс минус, потому что точных данных о потерях врага мы сейчас точно не установим, только после победы.

      Точность в уничтожении личного состава ВСУ и других воинских частей Украины, даже после войны и всех подсчетов, не будет установлена. Или не кому будет устанавливать, или нельзя будет показать действительные потери.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:56
    0
    Логика в этом есть, зачем зеля прости 10 000 танков?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:02
    -1
    Может оставим подсчёт НАТОвцам,oни лучше считают.Ни как определится не могут ,кто у них будет крайним под раздачу.Интересно почём сейчас принимают металлом вна украине?
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:05
    +5
    Так и насыщенность и моторизированность армий стала выше в разы. Одних ПТ средств стало в десятки раз больше. И техники куча. Зато тяговых лошадей в ВОВ было убито и съедено больше, чем в СВО.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:05
    +4
    ВС РФ уже давно бы победили армию любого государства, которому не оказывал бы всестороннюю поддержку весь коллективный Запад и его союзники.
    Уже 100 лет все воюют коалициями.... request И Гитлер, да и Вильгельм.... В одиночку никто, кроме нас и "союзнички" после битвы за Москву нарисовались.
  7. starina
    starina Сегодня, 16:09
    -7
    Согласно педивикии Украина имела в строю ~700 танков+1100 на консервации.
    Ну пусть еще 1000 подогнали.
    Откуда 7537? belay
    Хотя, если конечно ссылаться на друга, который друг другого друга , который друг очень важного друга начальника, то...
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 16:13
      +4
      Так это общая цифра уничтоженных танков и боевых бронированных машин.
  8. newtc7
    newtc7 Сегодня, 16:09
    -4
    Хотя бы перестали этот бред тиражировать что-ли…
    Конашенков скоро все танки мира перебьет такими темпами. Думаю что люди совсем тупые
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:23
      +1
      Получается люди не шибко заботятся подумать и послушать, что именно им говорят.
      А все военные и так говорят, что к цифрам, на войне, надо относится с пониманием, что будут завышать/занижать, смотря о чьх потерях будут говорить.
      Всё равно, главный итог, только победа... может и поражение, это уж как получится.
  9. air wolf
    air wolf Сегодня, 16:15
    +4
    Огромное спасибо нашим парням soldier
    И вечная память павшим, они все для нас герои!
  10. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 16:17
    +3
    Все правильно. А кто до сих пор живет в другом параллельном мире и думает что это придумки МО РФ пускай сначала посмотрит сколько волн мобилизации провели и сейчас проводят укровермахт и сколько постоянно требуют оружия и ТАНКОВ - это все не от победы над Россией ...а от колоссальных потерь.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:19
    0
    Выпускник Академии Генштаба: результативность ВС РФ в ходе СВО по темпам уничтожения техники противника превосходит даже времена ВОВ
    техники в войсках больше, как и средств уничтожения той техники много больше... в общем, сравнивать с той, другой войной, только в относительно цифрах, да и то, на разные периоды по времени разделять надо.
  12. HAM
    HAM Сегодня, 16:19
    0
    Цитата: newtc7
    Думаю что люди совсем тупые


    Плохо о людях думаете.....