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Командование ВСУ: В Соледаре и окрестностях за две недели армия Украины потеряла более двух тысяч человек

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Командование ВСУ: В Соледаре и окрестностях за две недели армия Украины потеряла более двух тысяч человек

После освобождения Соледара на данном направлении продолжаются активные боевые действия. Теснимые российскими регулярными войсками и добровольческими подразделениями, украинские военные несут тяжелые потери.


Как утверждает командование ВСУ, в Соледаре и окрестностях за прошедшие две недели ожесточенных боев армия Украины потеряла убитыми и ранеными более двух тысяч человек. Также военкоры, ссылаясь на статистику, отправленную в Генштаб ВСУ, приводят в пример судьбу группы мобилизованных граждан из Черниговской и Киевской областей, прибывшей на Донбасс 17 января. Было отправлено 200 человек. Из них к 21 января 37 бойцов погибло, 26 ранено, около 30 пропали без вести. Еще 55 военнослужащих из этой группы отказались участвовать в боевых действиях.

Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступательные действия на Соледарском направлении. Как сообщил telegram-канал «Рыбарь», они заняли село Краснополье. Также «вагнеровцы» продвигаются к северу от Соледара в сторону Раздоловки и на запад, в направлении Благодатного.

Ранее в этой ЧВК представляли оценочные оценки потерь противника в одном только Соледаре. Согласно этим оценкам, ВСУ потеряли до 15 тысяч «200-мы» и «300-ми».

Между Раздоловкой и Стряповкой подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ при поддержке двух единиц бронетехники предприняли безуспешную попытку контратаки, но были остановлены огнем российской артиллерии.


Несмотря на дефицит боеприпасов, украинские военные обстреливают не только позиции Вооруженных сил РФ и добровольческих формирований, но и мирные города Донбасса. Так, сегодня ночью над Иловайском была перехвачена выпущенная боевиками ВСУ баллистическая ракета «Точка-У». Хотя обломки боеприпаса упали на одну из улиц города, жертв и разрушений удалось избежать.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм/10-я ГШБр ВСУ
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12 комментариев
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  1. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 16:06
    0
    Прям сами признались что 2000 человек? То арестович что то ляпнет ,то прокурор. Теперь ещё один неизвестный герой. soldier
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:15
      0
      Цитата: Герман 4223
      Прям сами признались что 2000 человек? То арестович что то ляпнет ,то прокурор. Теперь ещё один неизвестный герой. soldier

      Потеряли - найдут. Может быть. Если повезёт. Вместо потеряшек поленьев подвезут на дебандеризацию. am
    2. Дмитрий Донской
      Дмитрий Донской Сегодня, 16:20
      0
      По мне,так не важны их потери при взятии города,главное здоровье наших ребят.А там 100 или 10000 их поляжет,без разницы. soldier
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:07
    0
    Преувеличивают,Вагнер в гробах передаёт 600 - 700.Остальные "мёртвые" души в бухгалтериях уже давно.Надо обнулить бухгалтерию,eсть причина.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:21
      0
      Цитата: tralflot1832
      Преувеличивают,Вагнер в гробах передаёт 600 - 700.Остальные "мёртвые" души в бухгалтериях уже давно.Надо обнулить бухгалтерию,eсть причина.


      В ЧВК Вагнер сказали про до 15 тыс.убитых у ВСУ при освобождении Соледара,а это начиная с 27 декабря и до момента освобождения 11-12 января.Сегодня 23 января. Отнимите две недели и получите что в период условно говоря с 9 января по сегодняшний день потери более 2000 у ВСУ с их же слов,хотя и так понятно,что занижают.
      Как утверждает командование ВСУ, в Соледаре и окрестностях за прошедшие две недели ожесточенных боев армия Украины потеряла убитыми и ранеными более двух тысяч человек.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:07
    0
    Нет, ну если сами говорят что две тысячи, значит точно в Соледаре тысяч двадцать! Я сначала не мог понять, зачем им такие самопризнания, а потом вспомнил, что вчера вагнера двадцать "камазов" с двухсотыми противнику отправили. Видимо теперь пиарщики клоуна работают на опережение. да трупы есть но их всего вот столько-то и все.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:07
    0
    По 200 они посчитали, что сами вынесли? По улицам, подвалам и полям не в счет. Тогда, да, легким испугом отделались.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:09
    0
    Хотя обломки боеприпаса упали на одну из улиц города, жертв и разрушений удалось избежать.
    belay Пишите грамотно! Кто приложил усилия для избежания жертв, кому это удалось? fool hi
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 16:19
      0
      А вы хотите, чтобы писали - нам повезло, никто не пострадал? Сам себя не похвалишь...
  6. Canecat
    Canecat Сегодня, 16:10
    +1
    Как утверждает командование ВСУ, в Соледаре и окрестностях за прошедшие две недели ожесточенных боев армия Украины потеряла убитыми и ранеными более двух тысяч человек.

    Да ладно... а где троекратно превышающие потери русских в этих сводках?
  7. Roust
    Roust Сегодня, 16:16
    -1
    Снимите кастрюли, свидомые, вас имеют ВСЕ.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:22
    0
    Давно не было слышно о сбитых Точках-У. Неужто свежих подвезли или где-то нашлась на складах.