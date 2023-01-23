Командование ВСУ: В Соледаре и окрестностях за две недели армия Украины потеряла более двух тысяч человек

После освобождения Соледара на данном направлении продолжаются активные боевые действия. Теснимые российскими регулярными войсками и добровольческими подразделениями, украинские военные несут тяжелые потери.
Как утверждает командование ВСУ, в Соледаре и окрестностях за прошедшие две недели ожесточенных боев армия Украины потеряла убитыми и ранеными более двух тысяч человек. Также военкоры, ссылаясь на статистику, отправленную в Генштаб ВСУ, приводят в пример судьбу группы мобилизованных граждан из Черниговской и Киевской областей, прибывшей на Донбасс 17 января. Было отправлено 200 человек. Из них к 21 января 37 бойцов погибло, 26 ранено, около 30 пропали без вести. Еще 55 военнослужащих из этой группы отказались участвовать в боевых действиях.
Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступательные действия на Соледарском направлении. Как сообщил telegram-канал «Рыбарь», они заняли село Краснополье. Также «вагнеровцы» продвигаются к северу от Соледара в сторону Раздоловки и на запад, в направлении Благодатного.
Ранее в этой ЧВК представляли оценочные оценки потерь противника в одном только Соледаре. Согласно этим оценкам, ВСУ потеряли до 15 тысяч «200-мы» и «300-ми».
Между Раздоловкой и Стряповкой подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ при поддержке двух единиц бронетехники предприняли безуспешную попытку контратаки, но были остановлены огнем российской артиллерии.
Несмотря на дефицит боеприпасов, украинские военные обстреливают не только позиции Вооруженных сил РФ и добровольческих формирований, но и мирные города Донбасса. Так, сегодня ночью над Иловайском была перехвачена выпущенная боевиками ВСУ баллистическая ракета «Точка-У». Хотя обломки боеприпаса упали на одну из улиц города, жертв и разрушений удалось избежать.