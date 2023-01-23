Командование ВСУ: В Соледаре и окрестностях за две недели армия Украины потеряла более двух тысяч человек

После освобождения Соледара на данном направлении продолжаются активные боевые действия. Теснимые российскими регулярными войсками и добровольческими подразделениями, украинские военные несут тяжелые потери.Как утверждает командование ВСУ, в Соледаре и окрестностях за прошедшие две недели ожесточенных боев армия Украины потеряла убитыми и ранеными более двух тысяч человек. Также военкоры, ссылаясь на статистику, отправленную в Генштаб ВСУ, приводят в пример судьбу группы мобилизованных граждан из Черниговской и Киевской областей, прибывшей на Донбасс 17 января. Было отправлено 200 человек. Из них к 21 января 37 бойцов погибло, 26 ранено, около 30 пропали без вести. Еще 55 военнослужащих из этой группы отказались участвовать в боевых действиях.Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступательные действия на Соледарском направлении. Как сообщил telegram-канал «Рыбарь», они заняли село Краснополье. Также «вагнеровцы» продвигаются к северу от Соледара в сторону Раздоловки и на запад, в направлении Благодатного.Ранее в этой ЧВК представляли оценочные оценки потерь противника в одном только Соледаре. Согласно этим оценкам, ВСУ потеряли до 15 тысяч «200-мы» и «300-ми».Между Раздоловкой и Стряповкой подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ при поддержке двух единиц бронетехники предприняли безуспешную попытку контратаки, но были остановлены огнем российской артиллерии.Несмотря на дефицит боеприпасов, украинские военные обстреливают не только позиции Вооруженных сил РФ и добровольческих формирований, но и мирные города Донбасса. Так, сегодня ночью над Иловайском была перехвачена выпущенная боевиками ВСУ баллистическая ракета «Точка-У». Хотя обломки боеприпаса упали на одну из улиц города, жертв и разрушений удалось избежать.