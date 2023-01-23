Главы спецслужб Украины обсудили подробности гибели переговорщика Киреева, а само преступление так и остается безнаказанным

На Украине состоялась специальная встреча начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (военная разведка) генерал-майора Кирилла Буданова с исполняющим обязанности директора Службы безопасности Украины Василием Малюком. Главной темой встречи руководителей двух ведущих спецслужб современной Украины были подробности убийства предпринимателя и политика Дениса Киреева, который выступал в качестве переговорщика в начале специальной военной операции.Затем Киреева похитили и тут же убили неизвестные лица, позже появилась информация, что это были сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Однако к ответственности заказчики убийства привлечены не были.Кирилл Буданов затем рассказал западной прессе, что Киреев был агентом военной разведки и действовал в интересах Украины: тогда, якобы, киевский режим нуждался в том, чтобы потянуть время, и Киреев этим занимался на переговорах, а убили его едва ли не агенты Кремля. Сейчас ГУР и СБУ провели встречу руководителей и опровергли слухи о противостоянии двух спецслужб.Но интересно другое: не первый день и даже месяц на Украине, а теперь и на Западе тоже, обсуждаются подробности убийства Дениса Киреева. Однако кроме подобных встреч, никаких реальных действий не предпринимается. Например, не привлечены к ответственности убийцы предпринимателя, не готовится судебный процесс. Что говорить, даже официальные извинения семье убитого от СБУ принесены не были.Это позволяет сделать вывод, что подобные убийства без суда и следствия и последующего расследования стали нормой современной Украины. Можно только предполагать, если так обошлись с Киреевым, сколько обычных людей, не имеющих политического веса и влиятельных знакомых, были убиты на Украине за свои убеждения или даже просто потому, что кому-то приглянулись их бизнес, недвижимость или иное имущество.