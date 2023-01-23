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Главы спецслужб Украины обсудили подробности гибели переговорщика Киреева, а само преступление так и остается безнаказанным

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Главы спецслужб Украины обсудили подробности гибели переговорщика Киреева, а само преступление так и остается безнаказанным

На Украине состоялась специальная встреча начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (военная разведка) генерал-майора Кирилла Буданова с исполняющим обязанности директора Службы безопасности Украины Василием Малюком. Главной темой встречи руководителей двух ведущих спецслужб современной Украины были подробности убийства предпринимателя и политика Дениса Киреева, который выступал в качестве переговорщика в начале специальной военной операции.


Затем Киреева похитили и тут же убили неизвестные лица, позже появилась информация, что это были сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Однако к ответственности заказчики убийства привлечены не были.

Кирилл Буданов затем рассказал западной прессе, что Киреев был агентом военной разведки и действовал в интересах Украины: тогда, якобы, киевский режим нуждался в том, чтобы потянуть время, и Киреев этим занимался на переговорах, а убили его едва ли не агенты Кремля. Сейчас ГУР и СБУ провели встречу руководителей и опровергли слухи о противостоянии двух спецслужб.

Но интересно другое: не первый день и даже месяц на Украине, а теперь и на Западе тоже, обсуждаются подробности убийства Дениса Киреева. Однако кроме подобных встреч, никаких реальных действий не предпринимается. Например, не привлечены к ответственности убийцы предпринимателя, не готовится судебный процесс. Что говорить, даже официальные извинения семье убитого от СБУ принесены не были.

Это позволяет сделать вывод, что подобные убийства без суда и следствия и последующего расследования стали нормой современной Украины. Можно только предполагать, если так обошлись с Киреевым, сколько обычных людей, не имеющих политического веса и влиятельных знакомых, были убиты на Украине за свои убеждения или даже просто потому, что кому-то приглянулись их бизнес, недвижимость или иное имущество.
Использованы фотографии:
Служба безопасности Украины
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11 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 16:27
    +4
    Главы спецслужб Украины обсудили подробности гибели переговорщика Киреева: преступление так и остается безнаказанным
    а было иначе ? Олесь Бузина,сгоревшие в Одессе . крестик снимите,или трусы наденьте.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  2. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 16:27
    +1
    Люся Арестович следующая!
    Твой комментарий слишком короткий
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:37
    +2
    Можно только предполагать, если так обошлись с Киреевым, сколько обычных людей, не имеющих политического веса и влиятельных знакомых, были убиты на Украине за свои убеждения

    Сотни, а может даже тысячи невинно убиенных. Режим не терпит инакомыслие и убирает не угодных.
  4. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 16:37
    +3
    Kaк показала Украинa за последние 8 лет и на протяжении 2022- прав тот у кого оружиe и кто сильнee, по логике сaмой сильной групировкой в Украине должны быть всу ведь их 500 тысяч, автоматы, бронетехника но нет, их поставили на колени сбу которых в Украине на всю странну 5 тысяч человек)
    A всу никогда не совершат самосуд на сбу или каким либо другим преступником, сцикуны жe)

    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 16:49
      +1
      Цитата: FPEDDI_KPYGEP
      Kaк показала Украин за последние 8 лет и на протяжении 22- прав тот у кого оружиe и кто посильнee,

      Как показывает история человечества, прав всегда тот, кто сильнее!А всё остальное,это сказки для домохозяек.Зачем они встретились?Звёзднополосатые кураторы им мозг прочистили,вот и сидят мосты наводят.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:40
    +3
    Забили стрелку. Твои? Нет, не мои. А может твои? Не, мои не при делах.... Может аваковские? А им то это зачем? Походу, самоубийство.
  6. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 16:44
    0
    Даже если и виновного в убийстве Kирeeва найдут и будут судить то будет позорищe кaк с Meльником или Насировым, его будут очень много месяцев умолять заставить прийти в сизо хоть 1 раз дать- показания, потом спустя много месяцев торжественно вручат бумажку о подозрении в преступлении будет много репортеров и камер, дальше очень медленный суд, потом будет постоянно отлаживатся по причине плохого самочувствия или лени пойти в суд, потом спустя целый год его удастся зaсудить на 1 год условно, 1 условный год за убийство невинного чeловека ха подумaeшь тут за пьяную драку могут на 3 реальных году тюрьмы посaдить)
    1. К-36
      К-36 Сегодня, 17:50
      0
      Ув. FPEDDI_KPYGEP . Извиняюсь за любопытство: вы какую школу заканчивали? Ибо в Вашем предложении "...потом будет постоянно отлаживатся по причине плохого самочувствия" допущен фундаментальный для русского языка ляп ( даже два! yes )
      Правильное написание - откладыватЬся. Вы х/ф " Доживём до понедельника" не смотрели? Похоже, что нет. Грустно и печально, увы.
      hi
  7. Roust
    Roust Сегодня, 17:09
    0
    Началось шевеление пауков в тесной банке 404 , видать после крушения вертолёта с верхушкой краинских полицаев пойдёт возня кровавая за распредел бабла от продажи западного оружия.
  8. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 17:11
    0
    Это точно те западные ценности, которые всегда отстаивает Киев, о чем постоянно твердят СМИ на Западе.
  9. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 17:16
    0
    Угрохали своего же и теперь как бы все хорошо. А факт убийства расследованию не подлежит - два разведчика (в данном случае матёрых уголовника) встретились, потёрли и едут дальше. Именно поэтому их и называют 404. Недогосударство, нелюди.