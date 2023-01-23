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Бежавшего в Норвегию командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер» собираются интернировать в Россию

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Бежавшего в Норвегию командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер» собираются интернировать в Россию

Норвежские правоохранительные органы заявили о планах интернировать в Россию бежавшего в Норвегию командира одного из подразделений, входящих в ЧВК "Вагнер".


Как сообщает информационное агентство Reuters, норвежские пограничники и полицейские задержали гражданина России Андрея Медведева, назвавшего себя бывшим сотрудником российского ЧВК "Вагнер", за незаконное пересечение границы. Утверждается, что задержанный пересек границу Норвегии в районе населенного пункта Скройтнес, после чего попросил предоставить ему политическое убежище.

По словам представителей норвежских правоохранительных органов, в настоящее время рассматривается возможность интернирования задержанного в судебном порядке на родину. Назначенный норвежскими властями адвокат сообщает, что с гражданином России все в порядке.

Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил сотрудничество со своей компанией Андрея Медведева, которого задержали в Норвегии. По словам Пригожина, задержанный работал в норвежском батальоне "Вагнера", поскольку имел также и гражданство (подданство) Норвегии. Куратор ЧВК "Вагнер" добавил, что Медведев должен быть привлечен к ответственности, так как был замечен в жестоком обращении с военнопленными.

Пригожин также подчеркнул, что материалы, подтверждающие данную информацию, в настоящее время имеются в службе безопасности "Вагнера" и готовятся к передаче российским правоохранителям. Задержанный в Норвегии бывший сотрудник ЧВК находился в розыске и представляет серьезную опасность.
Автор:
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21 комментарий
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  1. Pivot
    Pivot Сегодня, 16:58
    +7
    Попал Медведев, надо было тихонько валить, а он с шумом и треском, да и провалился.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:59
      +9
      Ну, что, сынку, помогли тебе вражьи ляхи? (С)
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 16:59
    +13
    Перефразируя народную мудрость: если кувалда не идет к предателю, значит предателя доставят кувалде.
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 17:09
      +9
      Цитата: голос_разуma
      Перефразируя народную мудрость: если кувалда не идет к предателю, значит предателя доставят кувалде.

      Мне больше всего понравилась фраза Евгения Викторовича Пригожина;
      и представляет серьезную опасность

      Норвеги пораскинули мозгами и подумали,да ну его нафик...)
  3. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:01
    +16
    Не могу понять - зачем незаконно пересекать норвежскую границу и просить политического убежища если у тебя есть норвежское гражданство? И норвеги собираются выдать своего гражданина?
    1. Снегопад
      Снегопад Сегодня, 17:05
      +6
      Как сообщила пресс служба Пригожина Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Нидхёгг (др.-сканд. Níðhǫggr) — в скандинавской мифологии один из нескольких великих змеев (наряду с Йормунгандом, Фафниром и пр.), дракон, лежащий в колодце Хвергельмир и грызущий один из корней Иггдрасиля. Также он пожирает прелюбодеев, клятвопреступников и подлых убийц. Так как Медведев является как минимум клятвопреступником, в России его ждет Нидхёгг.
      1. Читателль 2013
        Читателль 2013 Сегодня, 17:35
        0
        Я правильно уловил, что в чвк воюют 400 норвежцев или просто есть батальон с шевроном скандинавского дракона ))
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 17:42
        +2
        Цитата: Снегопад
        ........ (др.-сканд. Níðhǫggr) — в скандинавской мифологии........ клятвопреступником.......

        Вообще, в Древнескандинавской религии, было 3 неисповедимых греха: 1)убийство матери или отца, 2)предательство побратима, и 3)нарушение договора между сеньором и вас%салом. Этот последний он нарушил! За любой из этих грехов ему доступ в Вальхаллу закрыт!!!И ещё одно препятствие--- скандинав, профессиональный воин, должен умереть на поле битвы...
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:07
      0
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Не могу понять - зачем незаконно пересекать норвежскую границу и просить политического убежища если у тебя есть норвежское гражданство? И норвеги собираются выдать своего гражданина?

      Они лишь рассматривают возможность выдачи, а не выдают. Большая разница. Может быть просто формальной процедурой рассмотрения.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:28
        +1
        Здесь вы не правы,официальное уведомление о депортации уже есть.Всё упирается в адвоката Медведева- Риснеса.Сможет ли он отстоять Медведева,на связь СМИ он не выходит.Да и у норгов теперь большие сомнения в предоставлении гражданства россиянам.Они 4- 5 по получению поданства Норвегии.Первые сирийцы,украинцев в рейтинге первой пятёрки нет.(Норвежские СМИ).
    3. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:07
      +4
      Да, кстати. Какая то байда получается с гражданством и выдачей России.
      По идее норвеги его сами судить должны по своему законодательству если у этого кренделя гражданство Норвегии.
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:09
      -2
      Нестыковки есть.Да и не выдадут они его.Естли он докажет,что на родине теппрь его могут убить.
  4. Roust
    Roust Сегодня, 17:02
    0
    Оп-па!!! Вот тебе и гейропа! Давайте его к нам пока тепленький. Ну, очень ждём. Особенно, "музыканты" наши геройские ждут.
  5. al3x
    al3x Сегодня, 17:04
    +1
    "Ой дypaк... "(с)
    Ничего лучше не придумал.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:06
    +1
    У него не оказалось компромата на Вагнер,как он расписывал.Норвежцы ещё по человечески поступают,отдадут через Киркенес ,а могли бы через другой город на букву "К".Пригожин молодец,хорошую игру с норгами затеял.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:10
    0
    Захотелось пиара, он его получил. А теперь пусть ждёт музыкальной кувалды. Думал Европа ему поможет, глупец.
  8. spirit
    spirit Сегодня, 17:10
    0
    Дело попахивает "кувалдой"
  9. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 17:18
    -1
    Вы посмотрите где это на карте. В розыске он был, твою дивизию. То дезертир с ДНР до Воронежа с автоматом и БК до топал, то этот
    находился в розыске и представляет серьезную опасность.
    - пересёк границу с Норвегией в месте где плотность населения - два пингвина на квадратный километр (условно laughing ) и все друг друга знают.
  10. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 17:22
    0
    Раскрыта сущность норвежской национальной подлости. Своего гражданина без следствия, просто по национальности депортируют туда, где его могут... Куда смотрят норвежские и западные правозащитники? А, наверное в унитаз. И помалкивают в тряпочку.
  11. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 17:25
    0
    нет уж
    пусть этот баши... Медведев сидит в Норвегии am
  12. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:22
    0
    Ну что - кувалда по черепу ему обеспечена за государственную измену.