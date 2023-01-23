Бежавшего в Норвегию командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер» собираются интернировать в Россию

Норвежские правоохранительные органы заявили о планах интернировать в Россию бежавшего в Норвегию командира одного из подразделений, входящих в ЧВК "Вагнер".Как сообщает информационное агентство Reuters, норвежские пограничники и полицейские задержали гражданина России Андрея Медведева, назвавшего себя бывшим сотрудником российского ЧВК "Вагнер", за незаконное пересечение границы. Утверждается, что задержанный пересек границу Норвегии в районе населенного пункта Скройтнес, после чего попросил предоставить ему политическое убежище.По словам представителей норвежских правоохранительных органов, в настоящее время рассматривается возможность интернирования задержанного в судебном порядке на родину. Назначенный норвежскими властями адвокат сообщает, что с гражданином России все в порядке.Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил сотрудничество со своей компанией Андрея Медведева, которого задержали в Норвегии. По словам Пригожина, задержанный работал в норвежском батальоне "Вагнера", поскольку имел также и гражданство (подданство) Норвегии. Куратор ЧВК "Вагнер" добавил, что Медведев должен быть привлечен к ответственности, так как был замечен в жестоком обращении с военнопленными.Пригожин также подчеркнул, что материалы, подтверждающие данную информацию, в настоящее время имеются в службе безопасности "Вагнера" и готовятся к передаче российским правоохранителям. Задержанный в Норвегии бывший сотрудник ЧВК находился в розыске и представляет серьезную опасность.