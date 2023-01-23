Появились кадры боёв на ближней дистанции в Марьинке

Расположенная под Донецком Марьинка является одним из участков боевого соприкосновения российских войск с подразделениями ВСУ. За данный город идёт продолжительное сражение, участие в котором принимают бойцы 150-й мотострелковой дивизии, уже проявившие себя при освобождении Мариуполя, Попасной, Викторовки, Камышевахи.
В сети появились видео, заснявшие ожесточённую битву за Марьинку. Российские бойцы продвигаются среди городских развалин и полуразрушенных зданий малой группой в построении «след в след», которое значительно уменьшает вероятность множественных подрывов на минах. Подразделение захватывает один из многоэтажных жилых домов, проникая через оконный проём. Солдат ВСУ, укрывавшихся за зданием, обошли с правого фланга и ликвидировали в скоротечном бою с применением стрелкового оружия и гранат.
Можно отметить, что при перемещениях по городу и захвате дома штурмовая группа двигалась в левом направлении и, возможно, «закручивала» противника. Дело в том, что подавляющая часть людей – правши, которым при ведении огня направо приходится открывать туловище и голову. В связи с этим при контакте с противником, напирающим с правого фланга, обороняющиеся становятся более уязвимыми, так как вынуждены высовываться из укрытия.
Поэтому в наставлениях рекомендуется при ведении городского боя соблюдать так называемое «левостороннее правило»: двигаться влево, занимать левосторонние укрытия, стараться вести огонь в секторе справа-сзади от неприятеля.