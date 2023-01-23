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Появились кадры боёв на ближней дистанции в Марьинке

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Появились кадры боёв на ближней дистанции в Марьинке

Расположенная под Донецком Марьинка является одним из участков боевого соприкосновения российских войск с подразделениями ВСУ. За данный город идёт продолжительное сражение, участие в котором принимают бойцы 150-й мотострелковой дивизии, уже проявившие себя при освобождении Мариуполя, Попасной, Викторовки, Камышевахи.


В сети появились видео, заснявшие ожесточённую битву за Марьинку. Российские бойцы продвигаются среди городских развалин и полуразрушенных зданий малой группой в построении «след в след», которое значительно уменьшает вероятность множественных подрывов на минах. Подразделение захватывает один из многоэтажных жилых домов, проникая через оконный проём. Солдат ВСУ, укрывавшихся за зданием, обошли с правого фланга и ликвидировали в скоротечном бою с применением стрелкового оружия и гранат.

Можно отметить, что при перемещениях по городу и захвате дома штурмовая группа двигалась в левом направлении и, возможно, «закручивала» противника. Дело в том, что подавляющая часть людей – правши, которым при ведении огня направо приходится открывать туловище и голову. В связи с этим при контакте с противником, напирающим с правого фланга, обороняющиеся становятся более уязвимыми, так как вынуждены высовываться из укрытия.

Поэтому в наставлениях рекомендуется при ведении городского боя соблюдать так называемое «левостороннее правило»: двигаться влево, занимать левосторонние укрытия, стараться вести огонь в секторе справа-сзади от неприятеля.

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Использованы фотографии:
Минобороны России
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10 комментариев
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  1. Эдик
    Эдик Сегодня, 17:30
    -3
    Зачем такое в открытый доступ выкладывать?Видео это, можно по всякому трактовать.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 17:37
      +3
      В телеге видел как украинец голову русского солдата в кастрюле варит, это видео не кажется чем то слишком выдающимся. Война обнажает все скрытые пороки
    2. frruc
      frruc Сегодня, 18:01
      +1
      ..... и ликвидировали в скоротечном бою с применением стрелкового оружия и гранат.

      Очевидно, засевшие в Марьинке нацисты есть военные преступники, которые на протяжении почти 9-ти лет планомерно уничтожают стариков и детей Донецка. Поэтому отношение к этим нелюдям должно быть соответствующим и бескомпромиссным.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:07
      +1
      Нам эту троицу врагов пожалеть еще?Они так же могли убить и наших ребят..
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:31
    +8
    Сегодня и десантников наших выкладывали -наступление в лесполосе. И там и тут люди большого мужества. На всех участках местности тяжелейшая и опаснейшая работа. Парни просто настоящие профи, даже если это вчерашние мобилизованные или добровольцы или НМ ДНР. Все вместе это та самая непобедимая русская пехота , которая и Кёнигсберг брала и Прагу и Будапешт и Варшаву.
  3. TRex
    TRex Сегодня, 17:32
    +1
    Кадры, конечно, очень жесткие... Но что делать - на войне, как на войне.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:42
    +5
    Да, страшные кадры.Ещё шевелятся раненые, но уже не контролируют себя. А могли бы жить. Горбатый наверное, в могиле вертится уже.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 18:25
      0
      А почему вы думаете что это бойцы ВСУ? вы их как отличаете?
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:47
    +1
    подавляющая часть людей – правши, которым при ведении огня направо приходится открывать туловище и голову. В связи с этим при контакте с противником, напирающим с правого фланга, обороняющиеся становятся более уязвимыми, так как вынуждены высовываться из укрытия.

    Людей разве не учат элементарным вещам, такие как хват оружия левой рукой, без необходимости высовывать туловище и голову? what
  6. Дроздов
    Дроздов Сегодня, 18:20
    +1
    тут горби вспоминали,вертящегося на сковородке...была ещё его жена рая.которую явно в рай не пустили...рая в аду-круто!горит и кружится планета.над нашей Родиною дым.и значит нам нужна одна Победа.одна на всех.Мы за ценой не постоим!