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Яйца по 17 гривен за штуку: глава Минобороны Украины объяснил заоблачные цены на продукты питания для ВСУ

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Яйца по 17 гривен за штуку: глава Минобороны Украины объяснил заоблачные цены на продукты питания для ВСУ

На Украине разгорается коррупционный скандал, связанный с «заоблачными» ценами на продукты, поставляемые в тыловые войсковые части.


Как сообщают украинские СМИ, по некоторым позициям цены на продовольствие в 2-3 раза превышают стоимость аналогичных продуктов в киевских супермаркетах. При этом цена на яйца оказалась и вовсе «космической» - 17 гривен (почти 32 рубля) за штуку.

Оригинальным образом успокоить общественность уже поспешил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Со слов министра, в документе, который обнародовали СМИ, просто допущена ошибка, на основании которой уже успели выстроить «теорию заговора».

Оказывается, поставщик случайно указал цену не за штуки, а за вес яиц, так как не обратил внимания на то, что яйца – это единственная позиция, которая в приложении к договору указана в штуках.

Резников подчеркнул, что все ошибки в документах уже выявлены и исправлены. Сколько миллионов на такой «ошибке» успели отмыть в украинском военном ведомстве и кто конкретно принимал в войсковых частях куриные яйца не в штуках и не даже не десятках, в килограммах, Резников умалчивает.

Стоит отметить, что «оправдание» главы военного ведомства вполне могло бы сойти за правду. Если бы не одно «но».

Помимо «аномальной» цены на яйца, украинские СМИ опубликовали и информацию о том самом поставщике, который допустил ошибку.
Оказывается, обеспечение ВСУ продуктами «доверили» некому ООО «Актив компани» с уставным капиталом в 1 тысячу гривен.

Очевидно, что это классическая «фирма-прокладка». В связи с чем возникает резонный вопрос: кому она принадлежит и, как это объяснит господин Резников?
Автор:
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26 комментариев
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  1. Альф
    Альф Сегодня, 17:40
    +2
    Оказывается, поставщик случайно указал цену не за штуки, а за вес яиц,

    А с каких это пор яйца стали продавать по весу ?
    это классическая «фирма-прокладка». В связи с чем возникает резонный вопрос: кому она принадлежит и, как это объяснит господин Резников?

    "Это секретная информация о системе снабжения войск и мы ее выдать не можем"...
    1. Alex20042004
      Alex20042004 Сегодня, 18:13
      0
      Кастрюлеголовым хоть на глаза насы - для них - это божья росса !!!
    2. sifgame
      sifgame Сегодня, 18:14
      0
      Цирк да и только. Представил как резнику отсыпали пару кило яиц.
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:41
    +3
    Просто на Украине курицы несут золотые яйца....
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:49
      -1
      Хммм, история повторяется, это уже пройденный этап.
  3. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 17:44
    -3
    Вообще плевать на них. Меня больше волнуют "схемы" поставок для наших войск. Наши чинуши руки так греют, что куда там хохлам.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 17:53
      +2
      Пишите заявление в военную прокуратуру и изложите там все известные вам факты
    2. lucul
      lucul Сегодня, 18:01
      +1
      Вообще плевать на них. Меня больше волнуют "схемы" поставок для наших войск. Наши чинуши руки так греют, что куда там хохлам.

      Зачем здесь это? У нас то все хорошо с закупками? 1,5 млн. комплектов экипировки нашли? Виновные наказаны? Как уже надоело вот это -" Посмотрите как у них все плохо".

      А у нас, кстати, проверили, куда делось полтора мУльёна формы для солдат, о которых в Думе говорили? Виновных нашли? наказали?

      Вот так вот ЦИПСО и вскрывается на сайте )))
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 17:44
    0
    Да нет, Резников опять ошибся! украинцы яйца считают в литрах. То ли сами идиоты, то ли народ держат за идиотов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:59
      0
      Просто,кому война-мать родна,а кому -беда..
  5. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 17:46
    +2
    Это были яйца Фаберже...прошу не путать и цена даж очень демократична по факту. fellow
    И глава их обороны сам их и несёт
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 18:03
      +1
      Не несёт, а носит!!
      Ттттттттттттть
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:05
      0
      сам Фаберже пожертвовал свои яйца за ради украинской демократии - вот уж действительно, весь свит з Украиной
  6. Эдик
    Эдик Сегодня, 17:47
    +1
    Надо уже срочно найти крайнего..Кого интересно назначат?
  7. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 17:48
    -1
    Нормальная такая цена. И конечно это не теория заговора,а просто случайно вскрылось. И сейчас конечно исправлено, теперь одно яйцо 1 $ ,гривны то скоро никому не нужны будут.
  8. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 17:49
    0
    Таки до им не так. В этот раз Мойша и бульон продал.
  9. grigor727
    grigor727 Сегодня, 17:50
    -1
    Зачем здесь это? У нас то все хорошо с закупками? 1,5 млн. комплектов экипировки нашли? Виновные наказаны? Как уже надоело вот это -" Посмотрите как у них все плохо".
  10. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 17:50
    +2
    если бы там дело было только в яйцах ;) Вот что сейчас разгоняют в некоторых укропабликах:

    А сам контракт на сумму 13,16 миллиардов гривен (почти 360 миллионов баксов) заключён с фирмочкой с уставным фондом 1000 грн (1860 рос. рублей). Причём эта фирмочка уже имела проблемы с налоговой.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:58
      0
      У них в "Сильпо" цены почти как в лондонском ASDA belay . Движутся-таки в Европу yes .
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 18:14
      0
      Ещё бы сравнили цены у них на продукты до переворота и сейчас.
  11. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 17:51
    -2
    А у нас, кстати, проверили, куда делось полтора мУльёна формы для солдат, о которых в Думе говорили? Виновных нашли? наказали? feel Кто знает? bully
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:06
      0
      А у нас шо, такими делами не свои занимаются?
      Свежо приданье...
      Вот когда не поделились с тем, кем надо, тады наверняка будет ОЙ!
      Впрочем, будем посмотреть, как там честные, неподкупные службисты разбираться будут wink
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:01
    +1
    Яйца по 17 гривен за штуку: глава Минобороны Украины объяснил заоблачные цены на продукты питания для ВСУ
    Кто то там расписался, что весной сажать начнут... как же-ж, там же-ж все свои. Чужие там не кормятся.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:07
    0
    Ошибка в бумажках устранена, нашедшие несоответствие расстреляны. А разница в деньгах где?- Молчать!!! Это гостайна, растрел всем кто еще заикнется об этом. А курочки действительно комуто золотыми оказались. На этом примере аферы с обычным яйцом надеюсь всем понятно какие вкусные гешефты с изобретательными шумерами были у наших дельцов всех мастей, и как жалко от этого отказыватся( некоторые до сих пор и не отказываются-привет аммиаку и прочему). А эту бы энергию на подрыв экономик сша и европы бы направить в свое время предложив альтернативу обирания нищих, обиранию богатеньких и нежных западников.
  14. Void
    Void Сегодня, 18:13
    0
    А почем яйца в нашей армии ? Уверен, мы от укров не далеко ушли
  15. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:17
    0
    Очевидно, что это классическая «фирма-прокладка». В связи с чем возникает резонный вопрос: кому она принадлежит и, как это объяснит господин Резников?

    На все есть универсальный ответ:

    ВЫ - АГЕНТЫ КРЕМЛЯ!