Яйца по 17 гривен за штуку: глава Минобороны Украины объяснил заоблачные цены на продукты питания для ВСУ

На Украине разгорается коррупционный скандал, связанный с «заоблачными» ценами на продукты, поставляемые в тыловые войсковые части.Как сообщают украинские СМИ, по некоторым позициям цены на продовольствие в 2-3 раза превышают стоимость аналогичных продуктов в киевских супермаркетах. При этом цена на яйца оказалась и вовсе «космической» - 17 гривен (почти 32 рубля) за штуку.Оригинальным образом успокоить общественность уже поспешил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Со слов министра, в документе, который обнародовали СМИ, просто допущена ошибка, на основании которой уже успели выстроить «теорию заговора».Оказывается, поставщик случайно указал цену не за штуки, а за вес яиц, так как не обратил внимания на то, что яйца – это единственная позиция, которая в приложении к договору указана в штуках.Резников подчеркнул, что все ошибки в документах уже выявлены и исправлены. Сколько миллионов на такой «ошибке» успели отмыть в украинском военном ведомстве и кто конкретно принимал в войсковых частях куриные яйца не в штуках и не даже не десятках, в килограммах, Резников умалчивает.Стоит отметить, что «оправдание» главы военного ведомства вполне могло бы сойти за правду. Если бы не одно «но».Помимо «аномальной» цены на яйца, украинские СМИ опубликовали и информацию о том самом поставщике, который допустил ошибку.Оказывается, обеспечение ВСУ продуктами «доверили» некому ООО «Актив компани» с уставным капиталом в 1 тысячу гривен.Очевидно, что это классическая «фирма-прокладка». В связи с чем возникает резонный вопрос: кому она принадлежит и, как это объяснит господин Резников?