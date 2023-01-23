Бывший глава МИД Польши признался, что в начале конфликта Варшава рассматривала сценарий раздела Украины

В первые дни после начала специальной военной операции российских войск в Польше рассматривали сценарий возможного раздела Украины. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью «Gość Radio ZET». По словам Сикорского, колебания в Варшаве наблюдались первые десять дней после начала конфликта. Польские лидеры тогда не понимали, как будут развиваться события.Как отметил бывший глава польского дипломатического ведомства, фактически Украину спасли «героизм Зеленского» и помощь Запада. Правда, в чем заключается «героизм» украинского президента, Сикорский не пояснил. Зато его заявление в интервью вызвало негативную оценку у премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.Глава польского правительства обвинил Сикорского в том, что он ведет себя как «российский пропагандист». По словам Моравецкого, бывший министр иностранных дел должен думать, что он говорит. Также глава кабинета министров выразил надежду, что Сикорский отзовет свое заявление.Кстати, это не первое заявление Сикорского, которое в определенном смысле дискредитирует Варшаву и Запад в целом. Так, когда произошла диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», Сикорский сразу опубликовал пост, в котором стал благодарить США, тем самым, бросив тень на американские спецслужбы, будто это они едва ли не открыто подорвали газопроводы.Между тем, вопрос раздела Украины в зарубежной прессе поднимается все чаще. Видимо, на Западе есть определенные силы, которые заинтересованы именно в таком развитии событий. Да и польское руководство явно не прочь прирастить территории Польши как минимум за счет Львова и Львовской области, а как максимум – за счет западноукраинских земель в целом.