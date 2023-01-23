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Бывший глава МИД Польши признался, что в начале конфликта Варшава рассматривала сценарий раздела Украины

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Бывший глава МИД Польши признался, что в начале конфликта Варшава рассматривала сценарий раздела Украины

В первые дни после начала специальной военной операции российских войск в Польше рассматривали сценарий возможного раздела Украины. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью «Gość Radio ZET». По словам Сикорского, колебания в Варшаве наблюдались первые десять дней после начала конфликта. Польские лидеры тогда не понимали, как будут развиваться события.


Как отметил бывший глава польского дипломатического ведомства, фактически Украину спасли «героизм Зеленского» и помощь Запада. Правда, в чем заключается «героизм» украинского президента, Сикорский не пояснил. Зато его заявление в интервью вызвало негативную оценку у премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Глава польского правительства обвинил Сикорского в том, что он ведет себя как «российский пропагандист». По словам Моравецкого, бывший министр иностранных дел должен думать, что он говорит. Также глава кабинета министров выразил надежду, что Сикорский отзовет свое заявление.

Кстати, это не первое заявление Сикорского, которое в определенном смысле дискредитирует Варшаву и Запад в целом. Так, когда произошла диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», Сикорский сразу опубликовал пост, в котором стал благодарить США, тем самым, бросив тень на американские спецслужбы, будто это они едва ли не открыто подорвали газопроводы.

Между тем, вопрос раздела Украины в зарубежной прессе поднимается все чаще. Видимо, на Западе есть определенные силы, которые заинтересованы именно в таком развитии событий. Да и польское руководство явно не прочь прирастить территории Польши как минимум за счет Львова и Львовской области, а как максимум – за счет западноукраинских земель в целом.
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:37
    +5
    Да пусть Галицию забирают и мучаются с ними сами. Там все равно отмороженные - даже за украинцев себя не считают, галичанами себя называют. Вот пусть полякам мозг и выносят, а те их пусть перевоспитывают. laughing
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:39
    0
    А сейчас они уже не рассматривают, а просто выплачивают деньги США, чтобы те оставили им кусок на разграбление.
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:40
    0
    Да, пусть забирают и расходимся, нам наше им развлекуха тема закрыта
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 17:41
    -1
    Хоть убейте, не пойму, зачем полякам нужны скакуасы, от которых ничего, кроме головной боли нет...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:49
      0
      Панувать полякам то перед кем-то надо же.

      ттттттттттттттттт
    2. stelltok
      stelltok Сегодня, 17:52
      0
      им не столько люди нужны, как расширение на восток.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:57
    0
    Ха ха ...Героизм Зеленсктго???Да помог изначально неудачный план проведения СВО..
  6. GAndr
    GAndr Сегодня, 17:58
    0
    Ни метра земли ляхам. Обломятся. Вообще-то и Варшава тоже России принадлежала, или забыли?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:17
      0
      Так то и Финлядия тоже.....
      С Аляской.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:00
    0
    Бывший глава МИД Польши признался, что в начале конфликта Варшава рассматривала сценарий раздела Украины
    . Да ладно, сейчас и планов больше, но суть и цель только одна... нагадить России и оторвать себе кусок, если так, так эдак. Всего лишь варианты, одной глобальной замуты.
  8. blackcat
    blackcat Сегодня, 18:13
    0
    Цитата: Nexcom
    Да пусть Галицию забирают и мучаются с ними сами. Там все равно отмороженные - даже за украинцев себя не считают, галичанами себя называют. Вот пусть полякам мозг и выносят, а те их пусть перевоспитывают. laughing

    Нетушки, пусть галичан забирают , хоть тушкой хоть чучелком , а земли лучше чеченцам отдать чем панам польским
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:15
    0
    Ну все - теперь и пана Сикорского на Мыротворець занесут.