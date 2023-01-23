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Посольство России ответило на обвинения в рассылке бомб в Испании

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Посольство России ответило на обвинения в рассылке бомб в Испании

Опубликованная американским изданием The New York Times статья, в которой заявлено о якобы причастности представителей российской военной разведки к организации рассылки содержащих взрывные устройства посылок в Испании, является "фантастической". Об этом говорится в ответе российского посольства в Испании на обвинения со стороны влиятельного американского СМИ, распространяемые также рядом изданий королевства.


В российском диппредставительстве отметили неуемную энергию, с которой испанские СМИ занимаются распространением "блестящего расследования" своих американских коллег, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств. Помимо отсутствия даже малейшей доказательной базы, указывающей на причастность российских спецслужб, авторы исходного опубликованного материала также утверждают, что ответственность России за данные инциденты неясна.

В американском издании утверждалось, что сотрудники российских спецслужб сотрудничали с представителями группировки националистического толка, которая занималась рассылкой взрывных устройств. Ссылаясь на неназванные источники, авторы статьи обвиняли офицеров военной разведки России в прямом руководстве деятельностью группировки.

В ноябре прошлого года в помещении посольства Украины в испанской столице произошел взрыв, вызванный устройством, доставленным в почтовом конверте. Аналогичные письма были также отправлены в минобороны, премьер-министру Испании и в посольство США.

Западные медиа, отрабатывая заказ собственных спецслужб, традиционно обвиняют Россию во всех грехах, при этом о предоставлении доказательств речи, конечно же, не идёт. Тактика вброса, на который ссылаются десятки западных СМИ, пытаясь легитимизировать заявленную ложь, давно стали атрибутом так называемой "свободы слова" в ЕС и США.
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Использованы фотографии:
Посольство России в Испании
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7 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:54
    +3
    Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. - политика запада по отношению к России. Больше доказывать ни кто и ничего не собирается.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:58
      0
      Россия не причём. Это кот Скрипалей бомбы по почте рассылал.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:54
    +1
    Посольство России ответило на обвинения в рассылке бомб в Испании
    . Если в кране нет воды, значит... известно как значило раньше. За бугром теперь только по одному сценарию...
    Чусвуется манера опытных гадов, провокаторов... наглы в своём амплуа. Если не сами, то по их наущению, иначе никак.
  3. KCA
    KCA Сегодня, 17:54
    +1
    Так если уже виноваты, может пора и начать?
  4. kit88
    kit88 Сегодня, 18:09
    +1
    Говорят, где-то в дебрях Африки черный носорог напал на местного жителя ...
    Ответственность России за данный инцидент не ясна, заключила NYT.
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    PS/ Любой негатив и Россия должны идти одной строкой.
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 18:18
      0
      Запад не стесняясь взял курс на открытую русофобию, как в своё время модно было травить евреев теперь переключились на русских.
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 18:19
      0
      О России и русских в западных СМИ сейчас говорят и пишут только плохое или ничего .