Опубликованная американским изданием The New York Times статья, в которой заявлено о якобы причастности представителей российской военной разведки к организации рассылки содержащих взрывные устройства посылок в Испании, является "фантастической". Об этом говорится в ответе российского посольства в Испании на обвинения со стороны влиятельного американского СМИ, распространяемые также рядом изданий королевства.
В российском диппредставительстве отметили неуемную энергию, с которой испанские СМИ занимаются распространением "блестящего расследования" своих американских коллег, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств. Помимо отсутствия даже малейшей доказательной базы, указывающей на причастность российских спецслужб, авторы исходного опубликованного материала также утверждают, что ответственность России за данные инциденты неясна.
В американском издании утверждалось, что сотрудники российских спецслужб сотрудничали с представителями группировки националистического толка, которая занималась рассылкой взрывных устройств. Ссылаясь на неназванные источники, авторы статьи обвиняли офицеров военной разведки России в прямом руководстве деятельностью группировки.
В ноябре прошлого года в помещении посольства Украины в испанской столице произошел взрыв, вызванный устройством, доставленным в почтовом конверте. Аналогичные письма были также отправлены в минобороны, премьер-министру Испании и в посольство США.
Западные медиа, отрабатывая заказ собственных спецслужб, традиционно обвиняют Россию во всех грехах, при этом о предоставлении доказательств речи, конечно же, не идёт. Тактика вброса, на который ссылаются десятки западных СМИ, пытаясь легитимизировать заявленную ложь, давно стали атрибутом так называемой "свободы слова" в ЕС и США.