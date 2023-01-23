Посольство России ответило на обвинения в рассылке бомб в Испании

Опубликованная американским изданием The New York Times статья, в которой заявлено о якобы причастности представителей российской военной разведки к организации рассылки содержащих взрывные устройства посылок в Испании, является "фантастической". Об этом говорится в ответе российского посольства в Испании на обвинения со стороны влиятельного американского СМИ, распространяемые также рядом изданий королевства.В российском диппредставительстве отметили неуемную энергию, с которой испанские СМИ занимаются распространением "блестящего расследования" своих американских коллег, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств. Помимо отсутствия даже малейшей доказательной базы, указывающей на причастность российских спецслужб, авторы исходного опубликованного материала также утверждают, что ответственность России за данные инциденты неясна.В американском издании утверждалось, что сотрудники российских спецслужб сотрудничали с представителями группировки националистического толка, которая занималась рассылкой взрывных устройств. Ссылаясь на неназванные источники, авторы статьи обвиняли офицеров военной разведки России в прямом руководстве деятельностью группировки.В ноябре прошлого года в помещении посольства Украины в испанской столице произошел взрыв, вызванный устройством, доставленным в почтовом конверте. Аналогичные письма были также отправлены в минобороны, премьер-министру Испании и в посольство США.Западные медиа, отрабатывая заказ собственных спецслужб, традиционно обвиняют Россию во всех грехах, при этом о предоставлении доказательств речи, конечно же, не идёт. Тактика вброса, на который ссылаются десятки западных СМИ, пытаясь легитимизировать заявленную ложь, давно стали атрибутом так называемой "свободы слова" в ЕС и США.