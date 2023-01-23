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Норвежские власти на закрытом заседании рассмотрят возможность поставки танков Leopard 2A4NO Украине

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Норвежские власти на закрытом заседании рассмотрят возможность поставки танков Leopard 2A4NO Украине

Норвегия может присоединиться к числу стран, желающих поделиться с Украиной своими танками, возможность такой сделки в Осло обсудят в ближайшее время, причем в секретном режиме. Об этом пишет норвежская пресса со ссылкой на правительство страны.


Власти Норвегии намерены обсудить возможность передачи Украине танков Leopard 2A4NO из наличия норвежской армии. Заседание пройдет в закрытом режиме, присутствовать на нем будут всего 20 человек, это представители комитета иностранных дел и обороны парламента Норвегии. Место и время заседания не сообщается.

По данным норвежской прессы, темой встречи будет оказание военной помощи Украине, в том числе и поставка танков. Норвежцы хотят обсудить возможность обойтись без разрешения Германии при поставке танков Leopard 2A4NO Киеву, как предлагает польский премьер Моравецкий.

Ожидается, что сегодня вечером комитет обсудит, должна ли Норвегия официально обратиться к Бербок за разрешением поддержать Украину немецкими танками

- говорится в публикации.

Стоит отметить, что на вооружении норвежской армии стоят 32 танков Leopard 2A4NO, которые будут сниматься с вооружения и заменяться более современными машинами южнокорейской сборки. В Осло планируют заменить немецкие танки Leopard 2A4 на южнокорейские K2 Black Panther в модификации для применения в северных широтах. Замена планируется с 2025 года.

Норвегия закупила подержанные танки Leopard 2А4 в 2001 году у Нидерландов для замены старых танков Leopard 1A5NO. Поставка началась в том же году и завершились в 2002 году. Танки были слегка доработаны, всё голландское оборудование было заменено стандартным оборудованием Leopard 2. А вот заменить Leopard 2A4NO на Leopard 2A7 у норвежцев не получилось, вариант с K2 Black Panther набрал больше голосов.
Использованы фотографии:
https://www.forsvaret.no/en
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7 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 17:56
    +1
    Кто бы сомневался, что норвежцы избавятся от своего старья. А что там с ловлей рыбы норвежцами в российской экономической зоне? Это другое. Это бизнес.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 18:05
      +1
      Наши рыбаки также ведут промысел в водах Норвегии. Удивляет популярность южнокорейского танка .
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:08
      0
      А это вы у Дмитрия Анатольевича спросите. Он же любитель наши моря раздавать.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:16
        +1
        А самому этот вопрос разобрать на основе норвежской прессы не вариант.Так я вам честно скажу,у них мнение Медведев их на,по литературному обманул.Недодал 10 ки миль.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 18:23
        0
        Соглашении о Линии Шеварднадзе-Бейкера (англ. Baker-Shevardnadze line agreement)) — соглашение между СССР и США о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальных вод на небольшом участке в Беринговом проливе между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США).
        По условиям соглашения в Беринговом море к США отошли:
        -часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысячи км²; фактически переданная Советским Союзом Соединённым Штатам в 1977 году;
        -часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысячи км²;
        -участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи км² в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:21
      0
      Ловля согласно межправительственных соглашений.Квота на две страны по треске Норвегия 400 тыс тонн ,мы 200 тонн.К нам идёт на нерест только половина Норвежской трески,вторая половина к Шпицбергену.Мы у них ловим ,они у нас и взаимно друг друга мониторим.Квоту полностью что мы ,что они не выбираем,рыба она такая сегодня она здесь а завтра там ,за сотни километров.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:57
    0
    Норвежские власти на закрытом заседании рассмотрят возможность поставки танков Leopard 2A4NO Украине
    . На дойчей все и разом решили положить и сверху присесть...